小池百合子勢連任東京都知事：從「美女刺客」變身不敗女帝之路

日本東京都知事選舉將於7月5日投票，此次有22人登記參選，是歷來最多，然而似乎沒有人能撼動現任知事小池百合子的連任氣勢。被日本政壇稱作「政治候鳥」的小池，遊走多個政黨，挺過學歷風暴，以應對新冠肺炎疫情的堅定態度和詳實資訊贏得民心，知事寶座可望不動如山。

留學埃及 專訪阿拉法特、卡達菲

67歲的小池出身於號稱高級地段的兵庫縣蘆屋市，初中和高中唸的是直升制的名門女校，父親經營石油生意，家境不俗。在關西學院大學讀了一年後，小池決定出國留學，到父親所在的埃及唸大學。

小池在大學時期就和埃及政壇建立關係，她和當時的埃及總統薩達特女兒是同學，1976年曾以翻譯及護衛之姿陪同薩達特夫人訪問日本。小池回國後從事翻譯及新聞主播工作，曾專訪巴勒斯坦領袖阿拉法特及利比亞領導人卡達菲，讓她嶄露頭角。

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曾加入5政黨 創辦「都民第一會」

1992年小池進入政壇，當選參議員，翌年轉戰眾議員。2004年小池進入小泉純一郎內閣，先後擔任沖繩及北方對策大臣及環境大臣，2007年更在第一次安倍內閣成為日本首位女性防衛大臣。

這15年間，小池從日本新黨、新進黨、自由黨、保守黨到自民黨，曾加入5個政黨。她參選東京都知事時未獲自民黨支持，當選後不久就退黨，2017年參與創辦地域性的「都民第一會」，將「政治候鳥」本色發揮得淋漓盡致。

與其說小池是政治投機分子，不如說她具有極高政治敏感度。擔任防衛相時，防衛省爆出神盾艦醜聞及官員任命爭議，不願成為自民黨內鬥棋子的小池在內閣改組之際主動求去，只做了54天。她在各政黨間遊走，避免政治沉痾成為她的絆腳石，亦抓準時機脫離自民黨、參與創辦都民第一會，展現在東京都議會躍居第一大黨的政治實力。

抗疫有成 蓋過「學歷門」爭議

小池政治生涯的最大爭議之一是「學歷門」事件。2016年東京都知事選舉期間，電視節目宣稱小池學歷造假，指她在開羅大學社會學系根本沒有畢業。今年小池爭取連任，《周刊文春》再炒學歷事件，訪問自稱是小池大學室友的女性，宣稱她沒通過畢業考。還有作家指出，小池和科威特官員以阿拉伯語交談時，把「很棒的會面」說成「美味的會面」，質疑她的阿拉伯語能力不足以完成大學教育。有人翻出她當年專訪卡達菲的影片，發現兩人幾乎沒有交談，小池只是看稿唸而已。

學歷爭議逼得開羅大學出面，8日發表聲明證實小池為該校畢業生，並為小池再度公開的畢業證書背書。學歷事件並未影響小池聲望，她在新冠肺炎疫情期間展現的領導能力，已擄獲許多東京選民的心。

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在首相安倍對如何因應疫情舉棋不定時，3月中小池就搶先中央，呼籲民眾和企業居家避疫，減少不必要外出。小池更喊出避免人潮密集、密閉空間和密切接觸的「三密」口號，將防疫原則化繁為簡。加上她密集召開記者會報告疫情最新資訊，詳實且透明的政策讓民眾感到心安，人氣水漲船高，東京疫情也獲得控制。根據日本經濟新聞調查，約六成三民眾滿意小池的防疫施政。

連任無敵手 挑戰是東奧防疫

這次東京都知事選舉，連執政的自民黨都表示「禮讓」小池，其他候選人也不具威脅性，選戰儼然成為小池的主場。然而她的挑戰連任後才開始，尤其是延期至明年的東京奧運，除了要如期且順利舉行，還要防止疫情升溫，同時讓奧運不致壓垮日本財政，難度很高。

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