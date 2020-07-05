疫病下的日本「特殊清掃隊」

日本最近因應新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，讓一個行業成為了話題。這行業便是當地的特殊清潔業者「特殊清掃隊」。過往「特殊清掃隊」專門處理老人孤獨死、命案現場的清理工作。不過，最近他們負責了鑽石公主號的清理工作，因而成為網民討論焦點。究竟日本特掃隊是怎樣的行業？日本怎樣的獨特社會現況，讓這個行業應運而生？

之前在日本橫濱港停泊的鑽石公主號，船上船員和乘客全體下船後，一間特掃隊公司隨即上船負責全船所有房間、走廊、大堂、廚房等空間的清潔工作。在這間特掃隊公司的官方網站上，他們也以專門紀事欄目，上載消毒作業過程的相片，並稱許特掃隊業者在鑽石公主號的除染消毒工作，獲得疾病管制與預防中心（CDC）、世界衛生組織（WHO）和國內厚生勞動省三方認可。

對抗新冠肺炎如斯頑固的病毒，上船清潔的人不擔心嗎？

特掃隊公司的官方網站上載了鑽石公主號消毒作業過程的相片。（網絡截圖）

日本特掃隊的專業程度，超乎想像。所有曾上「疫船」鑽石公主號的特掃隊成員，最後沒有一個確診感染病毒。它們的消毒工作，也做得妥妥當當。

疫情之前 他們在做什麼工作？

日本特掃隊的工作主要是處理老人孤獨死後的家居清潔、遺物整理、除臭、車輛清潔（死者在車內逝去後）、血跡現場清潔等。行業內也因應個別性質分工，譬如處理遺物的，就稱作「遺品清理士」。無論哪個分工界別，業者都擁有豐富的特掃經驗。個別特掃隊公司會使用自家製作的專利清潔用品，譬如有效去除體液油脂留下污漬的特殊清潔藥劑、除臭劑等等。有些公司甚至會將這些自家製產品推出市場，讓大眾選購，自行清潔消毒。

日本特掃隊的工作主要是處理老人孤獨死後的家居清潔、遺物整理等等。（Getty Images）

由於特掃隊擁有的工具、藥劑和各項清潔用品，其本質上能夠同時針對其他惡劣環境的災後處理，譬如火災、地震後的災難現場事後清潔。所以，特掃隊不時都會被委託處理這類災後清潔，而不只侷限於逝者死亡現場清潔工作。

因應肺炎疫情，除了引起日本民間熱議的鑽石公主號這一大生意外，特掃隊公司還承接了很多疫情期間的清潔除菌工作。商業大樓、餐廳、百貨公司等場所，因為人流極多，容易成為病毒傳播爆發地，因此很多這類場所的負責人都委托特掃隊業者，利用其獨有而高水平的清潔技術和專用品，進行清潔除菌。特掃隊成為了日本疫情下一支強勁的防疾銳兵。

鑽石公主號為日本帶來數百宗確診個案。專業的特掃隊成員上船清潔後，沒有一人受到感染。（資料圖片）

行業背後的社會隱患

話說回頭，日本特掃隊是在怎樣的社會環境下成型？

日本社會一直飽受老齡化、少子化的影響。日本總務省2019年的數據顯示，該國總人口按年減少43.3萬人，降至1.25億人，是連續第10年減少；15歲至64歲的勞動人口佔比59.5%，下跌0.28%；反之65歲以上老年人口持續上升，佔比達28.1%。

這意味着，年輕一代贍養父母的人數比例將愈來愈低，也有愈來愈多老一輩的人獨自生活，當中一大部分長者未必有下一代。日本也因此成為愈來愈多人死亡、愈來愈少人哀悼的「孤獨死大國」。

日本社會一直飽受老齡化、少子化的影響。（資料圖片）

而日本特掃隊向來的工作，有一部分是由死者家屬聘請，到死者逝去的地方進行清潔消毒，同時也有很大部分，就是處理那些老人孤獨死後人去樓空的空置單位，這些則主要由單位業主聘請。

根據2015年的統計，日本全國獨居老人估計多達600萬名，即接近總人口的5%。有日本社會研究機構估計，日本每年約有3萬人孤獨死。因為有着源源不絕的生意，造就特掃隊這個被認為骯髒又辛苦的行業近年來持續擴張。

因為新冠疫情，日本特掃隊獲得更多工作機會，有利拓展行業商機。然而，這個行業背後，卻殘酷地揭露了日本鮮為外道的社會辛酸。