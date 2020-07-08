美國留學生新規惹議　「小粉紅」愛國與去留的雙重考驗

美國入境和海關執法局（ICE）日前表示，若學校僅開設網上課程，報讀今年秋季學期的外國留學生，將無法獲得簽證，而正在就讀的留學生，則必須離境。如若學生想要繼續當地的學業，則需要轉讀有面授課堂的學校。這項突如其來的新措施，不僅引發國際學生群體、各間學校和大學的焦慮和批評，還意外喚醒了留學美國的中國「愛國的小粉紅們」？

自新冠肺炎疫情爆發以來，美國各間學校和大學，對於如何平衡授課與防疫，經已備受不少壓力。許多學校選擇改成網上授課，甚至有學校迫使學生離開宿舍和校園。彭博社指出，新措施對十分依賴留學生收入的大學是一大挫折，認為此舉必然對這些學生造成入境障礙，預料網上授課的學校的國際學生數量將有所減少。

消息一出，不僅在留學生群體中引發焦慮，同時引起國內多方抨擊。來自埃塞俄比亞的Tehut Biru，正於達特茅斯學院（Dartmouth College）就讀大學四年級。她表示家鄉的網絡不穩定，加上近期政府關閉了互聯網，因此難以回國完成學業。她坦言自疫情開始，留學生經已失去不少的實習機會、兼職工作和收入，還因為出入境限制而無法回家。她形容：「最新的規定如像壓垮一切的最後一根稻草，我們感到困惑、絕望和無助。」

新規定對留學生和美國學校來說，都造成重大困擾和壓力。(Getty Images)

18歲的印度留學生Pavithra Rajesh則在東北大學（Northeastern University）讀二年級。她表示即使回國上課，但印度和美國的時差令她很可能需要於凌晨四點上課。她認為：「即使校方或許會考慮顧及來自不同時區的學生，但我也不知道能否這樣堅持整個學期。」

民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）形容，這一規定是「毫無意義、殘酷和排外主義的」。她要求移民局和國土安全局撤銷這一規定。參議員桑德斯（Bernard Sanders）則表示：「這個白宮的殘忍沒有極限，外國學生被迫做出選擇，冒著生命危險到校上課或是被遣返。」另外，麻省總檢察長Maura Healey則考慮就新規定起訴特朗普政府。

桑德斯以及美國上下均批評新規定的做法。(Getty Images)

麻省大學系統校長Martin Meehan認為，即使學校採用網上加面授的混合模式上課，將為教學人員添加壓力，包括讓宿舍和食堂保持開放。而且，更差的情況是，如若疫情再次嚴峻迫使校方要改回網上授課，這些國際學生可能被迫中止學業離開美國。

美國國際教育工作者協會政策法規主管Rachel Banks表示，新規定對正在就讀的國際學生特別困擾。即使校方決定改為線上授課，但現在距離秋季開學只餘下一個多月時間，安排將十分倉促。

每年來自世界各地美國國際學生數目眾多，同時為國家帶來龐大收入。(Getty Images)

特朗普為大選造勢

美國目前有大約100萬名留學生，其中中國學生便佔三成七，排第二的印度學生則佔約兩成，其餘大多主要來自加拿大、墨西哥、巴西、沙特阿拉伯、越南、韓國、日本和台灣，現時還不清楚受新規定影響的具體國際學生有多少。

每年有大量留學生到美國求學，國際學生支付全額學費，是美國大學的重要財政收入來源。2019財政年度，美國國務院一共簽發388,839個F簽證（學術課程），以及9,518個M簽證（職業課程）。根據美國商務部的數據，2018年國際學生為美國經濟總體貢獻了450億美元（約3,487億港元）。持有上述兩種簽證的國際學生將受到美國移民局最新規定的影響。

外界認為，特朗普是為11月的大選造勢。(Getty Images)

其實，特朗普一直在敦促各大學於秋學重開校園。外界估計，新措施實際是特朗普在施壓地方政府儘快重啟經濟活動，創造美國疫情沒有那麼嚴重的假象，進而為自己連任選情鋪路。即使國內疫情持續惡化，六月份單日新增確診人數屢創紀錄，但這位總統依然強調國家死亡率最低、檢測率最高，堅持舉辦造勢大會和宣揚不戴口罩等充滿爭議的防疫觀念。

在規定公布後，特朗普便在Twitter發文：「學校必須在秋季開放！」又批評：「腐敗的拜登和民主黨不願讓學校在秋季開學，是基於政治理由而非衛生理由。他們以為這樣能在十一月時幫到他們，民眾都知道這是大錯特錯！」

面對新規，留學生只有轉校或回國的艱難選擇。(美聯社)

「愛國小粉紅」的掙扎？

另一邊廂，作為留學美國大戶的中國留學生，新世代年青人經歷國家經濟起飛的大國崛起時代，大多民族主義情緒強烈，而且自豪愛國者的身份。雖然成長於嚴格的審查制度和日益強勢的宣傳中，但每當祖國在網上受到攻擊時，他們都樂於出言捍衛國家。這種情況過去在香港反修例、台灣問題，以至特朗普稱呼「中國病毒」後，在社交媒體都會見到他們的踪影。

接觸外國文化和語言，非但沒有讓他們更願意接受外國思想，反而由於國內社交媒體如微信的強大，使他們即便身處國外，依然深深活在中國的「世界」之中。

新世代中國人成長於國家崛起的時代，對愛國的熱誠更為強烈。(路透社)

目前，中國和美國之間雖然有航班通航，但數量卻大減，回國的機票變得難求且十分昂貴，非人人都能負擔。另一方面，中國政府亦擔心留學生大批回國會引發新一波疫情，因此限制了國際航班，並告知僑民留在當地。

然而，對勇於作「小粉紅」的中國留學生，在疫情期間卻意外發現，國家和國民會抗拒他們回國，甚至被同胞批評他們是「被寵壞的學生」，可能危害國家控制疫情的成功。

面對國家利益和個人需求的衝突，他們發現自己對國家的不滿情緒，有點讓他們錯愕。有小粉紅表示：「我的心情越來越複雜，我愛的國家不想讓我回來。」也有完成美國學業的中國留學生指，雖然自己真心愛國，但由於目前的狀況，讓她的四次航班都被取消，令她感到無比沮喪，坦言是「心都涼了」。

小粉紅們期待的畫面，並未如想像般出現。(網上圖片)

說穿了，小粉紅們原以為電影《戰狼2》中，那位中國軍人在非洲國家揮舞國旗，並高喊：「中華人民共和國公民，當你在海外遭遇危險，不要放棄！請記住，在你身後，有一個強大的祖國！」在現實中必然如此這般發生。直至現在，對於美國的中國留學生而言卻是：「真實的世界裡，沒有戰狼來救我。」

面對愛國與對國家不滿的兩難，加上想要回國和被國家以至國民拒絕回國，小粉紅們的心情的確難免百感交雜。在是次新規定下，這些人除了可能明白到《戰狼2》不過是電影橋段，而他們與及一眾留美的國際學生，卻很可能是特朗普為大選造勢的棋子，以及在中美就疫情博奕下的犧牲品。