【美國大選】什麼是搖擺州？　關鍵州份為何能斷定勝負

在美國每次大選，我們都會聽到「搖擺州」、「關鍵州」等名詞。但所謂搖擺州、關鍵州其實是什麼東西？為何它們特別重要，對選舉會產生什麼影響？

圖為新罕布什爾州曼徹斯特的一個會場外，展示多幅特朗普宣傳海報。（Getty）

在美國，所謂的「搖擺州」（Swing State）是指那些沒有單一候選人或政黨獲壓倒性支持，可以輕易預測選舉勝負的州份。與之相反的是「安全州」（Safe State），這些州份長期支持特定政黨，每次大選結果都幾乎相同。

選舉人票勝者全取

美國選舉採用選舉團制，由每州的選舉人票計算選舉結果。除緬因州及內布拉斯加州外，其他州份全採用勝者全取制，即勝出的候選人全取該州的選舉人票。因此，在搖擺州中由於兩黨均有勝出的可能，成為了候選人爭奪的對象。而其中有州份由於選舉人票比例較多，勝負對大選有重要影響，因此又稱之為「關鍵州」。

《香港01》的美國大選專頁預定7月24日登場，敬請密切留意。

圖為3月7日拜登在密蘇里州聖路易斯的競選造勢大會。候選人積極前往多州，目的就是拉攏選民支持。（Getty）

傳統搖擺州有哪些

傳統上，俄亥俄州、賓夕法尼亞州、佛羅里達州、威斯康星州、密歇根州、維珍尼亞州、和北卡羅來納州都是有名的搖擺州份。但要注意每屆選舉搖擺州份都有少許差別，美國民調研究網站「FiveThirtyEight」預計，除了以上傳統的州份外，科羅拉多州、艾奧瓦州、內華達州、新罕布什爾州都會成為2020年大選的搖擺州份。

而按選舉人票計算，佛羅里達（29）、賓夕法尼亞（20）、俄亥俄（18）、密歇根（16）、北卡羅來納（15）是首5個有最多選舉人票的搖擺州。因此佛羅里達、賓夕法尼亞及俄亥俄州又稱為關鍵州份。

還有風向標州

除此之外，美國大選中還會以「風向標州」（Bellwether State，又稱為領頭州）形容特定搖擺州份。所謂風向標州，就是當某個候選人勝出該搖擺州後，該候選人將更有機會在整場大選中勝出。歷史統計兩者同時勝出的次數愈多，該州就愈能成為風向標。

俄亥俄州自1964年以來，所有大選都能準確預測大選結果，準確度高達93.5%，因此又稱為最大的風向標州。其次是準確度91.3%的佛羅里達州。