【新冠肺炎】英國酒吧重開出絕招防疫　用電圍欄阻酒客靠近吧枱

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英格蘭地區的酒吧自7月4日起獲准重新開門營業，但酒吧老闆仍擔心顧客不遵守社交距離規定，害員工感染新冠肺炎，各酒吧都想盡辦法維護健康，康沃爾郡（Cornwall）一間酒吧老闆使出絕招，在吧枱前裝設電圍欄，不准酒客越雷池一步。

康沃爾郡聖賈斯特市（St Just）的明星旅店（Star Inn）酒吧老闆麥克法登（Jonny McFadden）告訴CNN：「這是一間很小的酒吧，是康沃爾郡第一間，也是最後一間鄉村酒吧。」

麥克法登說，他準備重新營業時，想到了裝設電圍欄的主意。「為了保護工作人員、我自己和顧客，必須立下保持距離的規矩。」（點圖放大瀏覽）：

電圍欄通常不會真的通電，不過擺在那裏就足以嚇阻顧客靠近。麥克法登說：「我沒有打開電源，但大家都以為有電，因此躲得遠遠的，效果很好。」他在圍欄上張貼警告標示：「有電，危險！」

英格蘭地區的酒吧重新營業後，至少已有三家因顧客檢測出陽性反應而被迫再度關閉。英國政府規定，酒吧的顧客必須保持距離，而且在進入酒吧前必須交出新冠病毒接觸史。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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