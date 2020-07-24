【美國大選】拜登第三度參選總統　口不擇言讓他兩度失敗

2020年的美國總統選舉中，77歲的前副總統拜登（Joe Biden）將代表民主黨出戰。不說不知，其實拜登已是第三次參選。他曾在1988年及2008年參選，但接連失敗。這次他打着「修復美國靈魂」及停止分化的旗號參選，惟他經常失言的缺點或會影響選情。

拜登是美國最傳奇的政治人物之一，他1972年當選特拉華州參議員，1973年就任，時年30歲的他成為美國歷史上最年輕的參議員。他後來多次輕鬆取得連任，並在1987年宣布參選競逐1988年大選，他當時只有45歲。

他雖然看來一顆政壇新星，但在參選過程中曝露他的弱點：「口不擇言，誇誇其談」。他在一次演講中，表示自己曾與很多人一起參加非裔美國人民權運動的遊行，以求改變國家的態度 ; 但他其實未有參加民權運動的遊行。又有一次在新罕布什爾州（New Hampshire）有人問道拜登在學校修讀法律的成績如何，拜登在電視前囂張地回答：「我認為我的智商可能比你更高。」

拜登在演講中多次借用英國工黨時任黨魁尼爾金諾克（Neil Kinnock）的講辭，但又不作說明，被指抄襲引來批評，事件成為他退選的原因之一。他於2008年重蹈覆轍，以半譏諷的語調形容當時另一名參選人奧巴馬（Barack Obama）:「是美國第一名口才好、聰明、乾淨清白又英俊的『主流非裔美國人』」。結果他很快就退出選舉，最後成為奧巴馬的副總統。

2020年捲土重來

2020年5月21日拜登接受美媒WIRED訪問，解釋道自己決定再參選的原因。他指現任總統特朗普（Donald Trump）正基於種族及宗教等因素分化人民。他特別提到2017年維珍尼亞州夏洛茨維爾（Charlottesville）的團結右翼集會中，一批白人至上主義者反對移除南北戰爭時期代表南方邦聯的將領李將軍（Robert E. Lee）的雕像，與其他民眾發生暴力衝突造成傷亡。

拜登指特朗普當時的回應「兩邊都有非常好的人」令人大感不可理喻，形容「從未有一個總統會如此回應暴力事件」，因此決定參選、以修復象徵美國的靈魂、阻止分化，團結起來。

拜登亦表示希望藉此次參選的機會修復國家的骨幹，即中產階級，令不同背景的人也能獲得機會。

美國前副總統拜登將自己的美國外交政策知識與前國務卿基辛格比較。圖為2017年5月10日，基辛格（左）與總統特朗普（右）在白宮見面。（Getty）

70歲後陋習依舊

「禍從口出」似乎仍有機會危及拜登的選情。他在2019年5月的訪問中稱，其美國外交政策知識可能比身邊所有人，甚至比前國務卿基辛格（Henry Kissinger）更豐富。

基辛格被視為美國歷來最懂得運用外交，掌握平衡、制衡對手的國務卿。他的外交策略最終讓美國在冷戰中勝出，奠定今日的國際地位。拜登自比基辛格似乎是過分自誇。