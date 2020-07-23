安倍口罩被嘲尺寸太小無人要　珠寶店看準商機推口罩換鑽石活動

為了解決新冠肺炎疫情下口罩短缺的問題，日本政府4月17日起向全國每戶發放兩枚布口罩，但許多民眾不想佩戴，紛紛將口罩退回厚生勞動省或地方政府。北海道一家珠寶店看準這波「退貨商機」，推出用「安倍口罩換鑽石」的活動，吸引不少民眾前往兌換。

重溫日本政府向國民派發的布口罩尺寸（按圖）：

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日本政府花費466億日圓（約34億7千萬港元），發放兩枚布口罩給每戶人家，到6月中發放完畢，但陸續有民眾抱怨尺寸太小，揶揄這是「安倍口罩」，紛紛將其退給厚生勞動省或地方政府，網絡上也有賣家轉售，並在販賣資訊欄寫上「建議收藏就好」。類似情形在日本各地不斷上演，也顯示「安倍口罩」乏人問津。

北海道一家珠寶店看準這波「退貨商機」，推出「安倍口罩換鑽石」的活動，只要是女性，帶着還沒使用過的安倍口罩來店裏，就能換到價值4萬日圓（約2,700港元）的一顆0.1克拉的鑽石，或兩顆0.05克拉的鑽石。

一名長居日本開民宿的台灣民眾在粉絲專頁「札幌民宿」PO文寫道，「這大概是從疫情以來唯一感謝安倍的事……手上有口罩千萬別扔！」他也透露珠寶店的營業時間是早上9點半，但很多民眾早上5、6點就在門口等待了，因為每日限制15人才能兌換。

珠寶店推出「安倍口罩換鑽石」詳情：

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「札幌民宿」也指出，如果要用換到的鑽石在店裏做婚戒、首飾或其他加工，可以不用排隊，就可以直接預約拿鑽石。

根據日媒報道，珠寶店老闆表示，會將兌換來的「安倍口罩」捐給當地的醫療機構，這活動會一直到8月底。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】