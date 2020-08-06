繪畫女性裸體屬散布猥褻物品？　俄女宣揚女性自主被補或囚6年

住在西伯利亞地區的藝術家茨維特科娃，擅長以可愛的插畫為女性和LGBTQ社群發聲，然而她的畫卻被俄國當局視為「猥褻物品」，有可能因生產和散布「猥褻物品」遭判六年有期徒刑......

今年 27歲的茨維特科娃是一名住在西伯利亞地區青年城（Komsomolsk-on-Amur）的藝術家，一直以來她都為爭取女權和LGBTQ權益不遺餘力。（路透社）

我的身體不是猥褻物品

「我的身體不是猥褻物品」──這是最近出現在俄國社群媒體上的熱門口號，為的是支持LGBTQ運動人士茨維特科娃（Yulia Tsvetkova），她因為繪製裸女插畫和經營「陰道的獨白」社團，遭檢方以「生產和散佈猥褻物品」為罪名起訴。

最高面臨六年有期徒刑

在遭到警方將近四個月的居家軟禁後，茨維特科娃在近日獲釋，目前正在等待出庭。要是法官判她有罪，她最高將面臨六年的牢獄之災。

圖為俄國藝術家茨維特科娃「出事」的作品：

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「陰道的獨白」

今年 27歲的茨維特科娃是一名住在西伯利亞地區青年城（Komsomolsk-on-Amur）的藝術家，一直以來她都為爭取女權和LGBTQ權益不遺餘力。在她於俄國社群網站VK上經營的社團「陰道的獨白」中，她張貼了許多人們描繪陰道的精緻圖畫，目的在慶祝女性的身體之美以及抗議圍繞陰道的污名。

「女性不是娃娃」

除此之外，茨維特科娃也利用可愛的插畫來鼓勵女性擁抱自己的身體，像是她畫了一系列裸女，底下搭配上「真女人有體毛──這是正常的」、「真女人有肌肉──這是正常的」、「真女人有脂肪──這是正常的」的標語，目的在告訴大家「女性不是娃娃」。

散布同志宣傳物品

茨維特科娃手繪的一張同志家庭插畫也因「散布同志宣傳物品」違反了 2013年上路的《反同志宣傳法》，讓她必須出庭接受法院審判。

圖為茨維特科娃和她描繪同志家庭的插畫，這幅畫也讓她違反了 2013年上路的《反同志宣傳法》。（Instagram / @pinksixty360）

學校沒有教的課

閒暇之餘，茨維特科娃也會在LGBTQ社群中舉辦演講，並且幫大家上性教育課程，這些在俄國學校中都在禁止之列。當然還有茨維特科娃在青年劇團中編排的兩齣劇，一齣的主題是性別刻板印象，另一齣的主題是軍國主義，這兩齣劇都在當局的施壓下遭到取消，不能在戲劇節上表演。

每周要到警局報到

茨維特科娃說：「我不知道哪一個主題對政府來說比較糟糕，是有關性別的呢，還是另一齣帶有高度政治性的表演。我猜是這兩者的結合讓我惹上麻煩。在這件事之後，我每周都要到警局報到。」

網民在社交平台發起聲援茨維特科娃運動：

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限制自由表達藝術的權利

茨維特科娃的辯護律師普魯斯尼娜（Anna Plusnina）認為，警方故意藉此騷擾她的當事人，她說：「我認為對她的迫害從 2019年2月開始，當時她決定將《藍與粉紅》這齣描繪性別刻板印象的劇搬上舞台。」

「在接下來的六個月，她和她的母親被傳喚到市政府機構，並且被執法人員給審問，一直到當局在 2019年夏天對她提起刑事訴訟為止。」

「我相信當局的目標是要限制她參與文化生活的權利，還有她自由表達藝術的權利。」

來自四面八方的支持

對於茨維特科娃律師的指控，當局不予回應。不過，茨維特科娃的事件已經受到俄國各地LGBTQ社群和女權主義團體的關注，他們也挺身而出上街聲援茨維特科娃，有的人則在網路上辦活動支持。

圖為荷蘭畫家魯本斯在 1612-1613年間的作品《維納斯，丘比特，巴克斯及塞雷斯》(Venus, Cupid, Baccchus and Ceres)。魯本斯的畫作中有不少描繪裸女之處，茨維特科娃的支持者表示，要是茨維特科娃有罪，那像魯本斯該怎麼辦？（Peter Paul Rubens）

攻擊異議分子的藉口

上周，茨維特科娃的支持者伊娃(Eva Tsvetkova)和其他 35名女性一起在莫斯科聲援茨維特科娃，她表示：「茨維特科娃的案子很重要，也很政治性，因為用『猥褻』來指控當事人，是攻擊那些異議分子非常明顯的藉口。」

如果她有罪，魯本斯怎麼辦？

負責舉辦線上聲援詩歌馬拉松的博士生札哈爾科夫（Ekaterina Zakharkiv）則說，她很驕傲自己向奶奶解釋完茨維特科娃的遭遇後，奶奶選擇站在她們這一邊，還跟着一起聲援。

她說：「奶奶同意當局的指控對茨維特科娃不公平，我拍下了一張奶奶站在她的花園中間，手拿寫着以下標語字樣的板子：如果茨維特科娃是罪犯，那麼像布雪（François Boucher）、庫爾貝（Gustave Courbet）和魯本斯（Peter Paul Rubens）這些以畫裸體出名的畫家怎麼說？」

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公眾人物也力挺

除了一般民眾，俄國公眾人物也紛紛發聲，像是演員立蒂維諾娃（Renata Litvinova）、實境秀主持人兼社交名媛蘇布查克（Ksenia Sobchak）與知名主播波斯納（Vladimir Pozner）都力挺茨維特科娃。

「支持讓我不孤單」

對於來自各方的支持，茨維特科娃表示自己很感動，尤其連非常傳統和保守、專門給家庭主婦看的雜誌《Domashniy Ochag》都撰文力挺她。

茨維特科娃說：「這些支持讓我感到不孤單。沒有人知道是最可怕的事──我為什麼會這麼覺得是因為我在一開始是孤單的，這代表要是我在警局，我知道他們（警方）可以為所欲為，沒有人會發現他們做了什麼。」

現在，大眾都在討論發生在她身上的事情，除了讓她多了一層保障，也讓LGBTQ運動和性別平權等議題被看見。茨維特科娃說：「我想要繼續以一名人權運動者的身分努力，我遭到起訴只會讓我想要改變事情和談論不公不義的欲望成長。」

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無罪希望渺茫 但仍相信奇蹟

然而，茨維特科娃對官司並不樂觀，她知道大部分被當局起訴的當事人下場都是被定罪。

「我（無罪）的希望渺茫，但我盡力去相信會有奇蹟出現。」

國際人權組織奔走

與此同時，國際特赦組織和俄國NGO「紀念碑」等人權組織都在替茨維特科娃奔走，他們說茨維特科娃很明顯是一名政治犯，他們也已經收集到將近 25萬個連署簽名，呼籲政府撤銷對她的指控。

人權觀察組織歐洲和中亞分部副主任洛希納（Tanya Lokshina）表示：「這是對勇於發聲和有不同想法者的一場獵巫行動，這無論是在俄國還是國際法下都是令人無法接受的。」

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【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】