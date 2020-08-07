【疫襲農業】2.4億人陷於飢餓　疫情加劇非洲糧食危機

撒哈拉以南非洲長期被認為是世界上糧食供應最不安全的地區之一，據國際貨幣基金組織（IMF）今年6月的統計數字，該地區有2.4億人處於飢餓狀態，部份國家有逾七成人口在獲取食物方面遇到困難。近年害蟲入侵及乾旱氣候，持續影響區內的糧食供應，新冠疫情更令問題雪上加霜。各國採取封關、宵禁措施，雖有助遏制病毒擴散，卻同時破壞食品供應鏈，令該區處境陷於兩難。

此為【疫襲農業】系列報道之四

非洲多國糧食供應不穩。圖為南非開普敦的小學生等候領取食物。（路透社）

據世界糧食安全首腦會議（World Summit on Food Security）的定義，糧食安全指所有人在任何時候都可以在實際上和經濟上獲得充足、安全且營養豐富的食品，以滿足日常飲食和健康生活需要，其中四個主要領域包括糧食的可供量、獲取、利用和穩定程度。

世界不同地區均有糧食安全問題，然而，以非洲地區的情況最令人憂慮，該區的預期人口將顯著增加，未來對糧食的需求勢必大增。非洲數百萬人正在經歷長期的飢餓，並處於饑荒邊緣，單計東非的南蘇丹、肯尼亞、埃塞俄比亞和索馬里，就有2,550萬人欠缺食物和食水，逾350萬兒童嚴重營養不良。Bahiigwa指出，儘管養活弱勢群體的短期措施很重要，但長遠而言，建立更適切性的糧食體系同樣重要。

(香港01製圖)

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目前，非洲聯盟委員會（AUC）通過動員非洲各國來應對因疫情對地區食品系統帶來的影響。組織同時藉着各國合作，探討如何採取短期應對措施和獲得社會支持，例如支援農民在當季播種，以便在未來幾個月有足夠的糧食。該組織亦會協助國內市場運作和保障各國貿易順遂的措施，例如向小規模養殖者提供支援。

儘管非洲的糧食和農業系統容易受疫情影響，但不能單單歸咎於疫情，它只是令這些問題加劇。 非洲聯盟委員會農村經濟和農業部主任Godfrey Bahiigwa

埃塞俄比亞一名男童抱着一隻公雞。（路透社）

其中較迫切的問題是，防疫措施如封城、社交隔離等影響食品的生產和銷售，並增加城市的運輸成本，各行業停工停產，民眾收入不足維生，恐加劇搶劫等犯罪行為。

對大多數南部非洲國家來說，現在是農民收割莊稼的時候，同時是農產品銷售的高峰期。當隔離措施限制人群聚集和市集運作，農產品就難以傾銷。馬拉威食物科學教授Agnes Mwangwela指出，這導致農產品價格下降，城市的食品供應減少，「所有這些都會影響國家的總體糧食安全狀況。非洲大多數國家都以農業為基礎，依靠出口農產品和增值產品來創匯。」封城意味商品無法交易和流動，令國家的外匯收入和就業人口減少。

不過，Mwangwela認為疫情是重建糧食系統的機會，可深入研究未充分利用的農作物，並加強業界自力更生和抵禦突變的能力。因此，促進家庭菜園變得非常重要。

索馬里受到蝗蟲侵襲，農民生計大受影響。（路透社）

促農業革命 朝氣候智能方向發展

說到底，糧食不足的成因複雜，不僅是全球能否生產足夠糧食般簡單。有意見認為，食物供應量不足或自然災害，並非導致饑荒的主因，政經體制及武裝衝突才是造成饑荒的關鍵因素。近年，氣候變化則成為農民的重要挑戰。這些因素都在非洲大陸尤其明顯。

面對長期飢餓和氣候變化的雙重挑戰，非洲部份國家的農業界近年積極採取應對措施，朝氣候智能農業（climate-smart agriculture）方向發展。在世界農林中心的協助和培訓下，肯尼亞農夫獲得改善牲口飼養方式。從事奶農四十年的Bunguey，在2015年把飼養的牛群由18隻減至5隻，他在組織的教導下改以富含蛋白質的飼料，令產奶量提升九倍，相當於原來18隻牛的產奶量逾兩倍。

戰亂國家的貧民亟需人道救援物資，如糧食及衞生用品。（美聯社）

畜牧業佔人為溫室氣體排放量的一成四，但對發展中國家而言，只有在不影響糧食供應的情況下，減排才有意義。對肯尼亞乳製品行業而言，氣候智能農業具有龐大的發展潛力。肯尼亞政府指出，相關行動在2018年擴大至180萬個家庭，令全國溫室氣體排放量自2010年起減少3.3%，但仍維持行業中18萬個工作崗位，並且令農民收入每年增加2,000美元（約15,478港元）。

除實現解決飢餓、滅貧和應對氣候變化的目標外，措施還有兩個可持續發展項目：推動經濟增長和增加就業機會。措施涉及的農民當中，有四分之一是婦女，該計劃冀進一步提高婦女的參與度，實現賦權女性的目標。

肯尼亞農田安裝了太陽能電水泵，對抗乾旱問題。（路透社）

另一非洲國家岡比亞則採用氣候智能灌溉方法來適應氣候變化。當地國內生產總值有三成來自農業，是全國第二大經濟產業，佔全國勞動人口的44%，九成糧食由小農生產。他們絕大多數從事雨育農業，即依靠自然降雨的農業，灌溉農田只有約1%。

由於氣候變化的影響，當地雨季來臨的時間推遲，持續時間也縮短，導致作物失收和收入減少。這同時意味着農業資源如種子和肥料的需求增加，灌溉可用的水源減少。目前農民採取一系列應對策略，如利用糞肥、種植抗旱和早熟作物、挖掘新水井獲取地下水，以及修建排水溝和窪地來引導水流和避免低地洪水。此外，農民開始種植多樣化作物，調整作物耕種的時間表，並為適應新的氣候變化而改造灌溉基礎設施。

(節錄)

上文節錄自第225期《香港01》周報（2020年8月3日）《嚴峻危機難保糧食安全》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。