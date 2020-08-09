英男點100支蠟燭求婚：嫁給我嗎　下一秒客廳瞬間變火海嚇窒女友

千萬別在房間內點太多根蠟燭，因為火苗一接觸到房內易燃物，恐怕會瞬間產生大火。英國一位男子為了向交往一年多的女友求婚，花了四個多小時在兩人家中客廳佈置100根蠟燭和60顆氣球。未料男子下樓去接女友後，房子卻突然起火，整間屋子燒成焦炭，而女友見狀非常震驚，整個人嚇到發抖。

根據《每日郵報》報道，住在英國南約克郡的Albert Ndreu與女友Valerija Madevic在約會網站認識，交往一年多Albert Ndreu決定向Valerija Madevic求婚。他花了兩星期籌劃求婚計畫，並在當天花四小時在客廳擺滿100根蠟燭、60顆氣球，並用蠟燭拼出「嫁給我嗎」。

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未料Albert Ndreu離開房子、帶着鮮花去接Valerija Madevic後，房子就起火了，Valerija Madevic說「我幾乎不知道他已經摧毀了整個客廳，我們走上樓梯到公寓，到處都是煙，我讓他叫消防員，因為我們的房子着火了，我感到非常震驚顫抖着，因為它看起來真的很糟糕」。

而當Valerija Madevic下樓時，她看到Albert Ndreu跪在地上、拿着戒指和她求婚，她說「他從口袋裏掏出一個盒子，我當下說不出話，他說他搞砸了，我們的房子已經燒成灰燼，但是他仍問我願不願意嫁給他，我說好」。

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Valerija Madevic與Albert Ndreu目前住在Albert Ndreu表弟的家中，雖然不確定何時能回家，但Valerija Madevic說「這是美好的一天，是我一生中最美好的一天，房子內的東西可以換新，但不能取代我們彼此之間的愛」。

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