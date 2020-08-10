美國邊境驚見史上最複雜走私隧道　400米有齊通風系統與鐵路系統

美墨邊境出現史上最複雜的走私隧道！近日美國入境和海關執法局（ICE）在美墨邊境發現一條還未建完的走私通道，陰暗的通道內不僅設備齊全，配備先進的水電管網，甚至還鋪設鐵軌和通風系統，讓執法人員都感到相當不可思議。

根據《 NEW YORK POST 》報道，美國移民與海關執法部門在8月6日表示，他們在美墨邊境發現一個不明污水坑，深入挖掘後才發現原來是一條從亞利桑那州（Arizona）的聖路易斯（St. Louis）一直延伸到墨西哥邊境的科羅拉多州（State of Colorado）地下通道，全長400米、高1.2米，隧道內有通風系統、輸水管線、電線、鐵路系統和加固設施。

美國入境海關執法局（ICE）在美墨邊境發現一條還未建完的走私通道，陰暗的通道內不僅設備齊全，配備先進的水電管網，甚至還鋪設鐵軌和通風系統。（路透社）

邊境保護局官員蘭德勒姆（Carl E. Landrum）表示，這是他20多年職業生涯中看過「最複雜的走私地道」，其完善和複雜的程度算是在美國歷史上絕無僅有。他提到，多年來美國執法人員在美墨邊境發現數以百計的通道，通常為販毒集團偷偷挖建，用來走私毒品、軍火以及人口販賣，甚至也有不少非法移民試圖利用地下隧道入境美國。

然而就在今年1月，美國海關與邊境保護局（CBP）也公布，聯邦特工已在美墨邊境的西南邊界發現一條1300米的走私隧道，該隧道起始於墨西哥的下加州（Baja California）。

【相關圖輯】美遊戲主播14年無執房 直播打掃驚見數百蛆蟲蠕動（點圖放大瀏覽）：

+ 8 + 7 + 6

延伸閱讀：

只能二選一！美國禁微信 蘋果手機在陸銷量恐大跌

時空旅人4 ni？男子狂買25張同號彩券 爽中370萬

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】