樓價高打工仔難負擔　馬來西亞政黨：發展商傾向興建「貴價樓」

儘管人民收入提高，房價下跌，馬來西亞於2019年的房屋可負擔性已有所改善，但整體上馬來西亞房價中位數佔家庭年收入中位數的佔比是4.1倍，仍屬於嚴重地難以負擔水準。

整體上馬來西亞房價中位數佔家庭年收入中位數的佔比是4.1倍，仍屬於嚴重地難以負擔水準。（資料圖片 / 梁威鵬攝）

根據國際房屋公共政策顧問機構Demographia擬定的「中位數倍數」法，一所房屋的價格低於家庭年收入的3倍，才屬於可負擔的房屋。3.1至4倍為適度地難以負擔，4.1至5倍為嚴重地難以負擔，5倍以上為極度嚴重地難以負擔。

根據馬來西亞統計局剛出版的《2019年家庭收入調查報告》的資料顯示，2019年的馬來西亞家庭月收入中位數為5,873令吉（約10,799港元），等於1年（12個月）7.476萬令吉（約137,468港元）；而國家產業資訊中心（NAPIC）出版的《2019年房價季度/年度報告》，顯示2019年房價中位數為28.9646萬令吉（約532,824港元）。若以此計算，房價等於家庭年收入的4.1倍。

相較之下，2016年時，馬來西亞的家庭月收入中位數為5,228令吉（12個月為6.2736萬令吉），房價中位數為29.8000萬令吉（約548,014港元），因此房價等於年收入的4.8倍。

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或因家庭收入太低

基本上，若房價難以負擔，可能是因為房價太高或家庭收入太低。

若根據州屬區分，2019年時，沙巴和砂拉越的房價極度嚴重地難以負擔，分別佔年收入的5.9倍和5.7倍。

儘管吉隆玻的房價中位數是馬來西亞全國最高，達48萬令吉（約886,693港元），但由於吉隆玻家庭月入中位數也很高，達1.549萬令吉（約19,486港元），因此可負擔程度是3.8倍，屬於適度地難以負擔，與其他較城市化的州屬如檳城（3.8倍）、雪蘭莪（3.9倍）處於同一個水準。

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布城甲州可負擔

馬來西亞全國只有布城和麻六甲的房價，處於可負擔的水準，分別是2.2倍和2.8倍。

此外，由於各州屬的B40收入界線不同，各州家庭可負擔的價格也不一樣。舉例，在吉蘭丹的家庭，只要月入低於3030令吉，就屬於B40低收入群體，因此他們可負擔的價格理應低於10.9080萬令吉。

至於全馬的B40家庭月入低於4850令吉，因此其可負擔房屋的頂價理應是17.4600萬令吉。

資料顯示，中位數（Median）是將資料排序後，位置在最中間的數值，即一半的資料都低過中位數。在房價或貧富懸殊的地區，平均數可能被高數額拉高。

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市場價格和房屋需求脫鉤

社會主義黨財政蘇淑樺表示，目前最大的問題是市場價格和房屋需求脫鉤，而發展商傾向於建比較貴的屋子。

她也認為，B20低收入群體的大部分收入，已用在基本開銷上，根本不可能擁屋，雖然人民組屋可解決這群體的房屋問題，但供應卻不足，就如吉隆玻人民組屋的等候名單有數萬人，因此她希望政府可建造更多人民組屋。

「如果政府把房屋看成基本需求，就不應放任市場處理，而是應由政府根據資料規劃房屋的建造，來回應人民對房屋的需求。」

她說，根據檳城研究院約10年前擬定的一份研究報告，比較了各國發展商的利潤，而大馬的利潤比起許多國家來得高。

「若放任市場，自然無法達平衡供應與需求。」

她也認為，若政府在房屋和醫療等基本需求方面做得好，就可減少人民在收入方面的壓力。

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隆雪華堂社經委員會主席李仕強接受《馬來西亞東方日報》訪問時表示，這2年的房價沒多大增長，雪隆地區的房價還下跌。

「但是，從1990年至2018年，房價的複合年增長率（CAGR）超過6%。長期以來，這就導致城市房價已難以負擔，但家庭收入的增長率沒這麼高，特別是B40低收入群體。」

他說，雖然國陣執政中央政府時，有推出一馬房屋計劃，其價格很吸引人，也能幫助到一些低收入群體，但卻有一些缺陷，如地點不太符合市場需求，即太偏遠。

他補充，儘管購買一馬房屋有一些限制，如數年後才能賣，以及必須自住，但執法上卻不嚴，仍有人買來出租，結果這政策未必真正幫到有需要的人。

他說，政府也有推出青年過渡期房屋計畫，這能讓一些青年暫時居住，並在過渡期間「強制儲蓄”」一筆錢，就有能力在市場上購屋。

「這是一個好的政策，政府應推出更多青年過度期房屋計劃。」

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：占年收入4.1倍 人民扛不起房價】