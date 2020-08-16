【美國大選】郵寄投票　結果「出爐」押後最少1周

美國總統特朗普（Donald Trump）在7月30日時表示，自己雖然不喜歡延遲大選，但同時反對透過郵寄投票方式進行選舉。雖然他所說的「丟失數百萬張投票」實屬誇張，但在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響下，全國若大部分人使用郵寄投票，的確會出現不少問題。

圖為8月5日紐約市，一架美國郵政的郵車在路邊，準備運上郵件。（Getty）

受新型疫情影響，部分州分初選容許所有選民透過郵寄方式投票。如在6月2日舉行初選的賓夕法尼亞，收到了180萬張郵寄投票，是2016年的17倍。

結果，賓夕法尼亞需要點票近一星期，才有最終結果。

逐一拆信封很花時間

特朗普曾表示，他反對使用郵寄投票的原因之一，是因為「不知何時才能知道結果」。郵寄投票之所以會令結果延遲公布，是因為增加點票程序和難度。點票員需要逐一把信封拆開，才能點算選票。同時郵寄亦容易出現延誤，即使所有選票在同一天寄出，但因運送距離關係不一定如期抵達點票站，這些都成為結果延遲的原因。

圖為8月4日，華盛頓州舉行初選，部分的郵寄投票信封。受疫情影響有相當一般分的選民都選擇郵寄投票。（Getty）

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結果不太可能在11月3日公布

郵寄丟失是可能發生的事，儘管「丟失數百萬張投票」實屬誇張，但如此的全民投票可謂前所未有，對各地郵政與票站都是重大考驗。

可以確定的，是倘美國的新冠疫情未能在短期內大幅緩和，那可預想大選結果不太可能在11月3日、或是4日公布。這可能需要一個多星期，甚至更久才能獲悉最終結果。

美聯社副總編輯期科特（David Scott）表示，11月大選結果公布要延遲多久，取決於特朗普與拜登（Joe Biden）的選情有多緊湊。若兩人的選票接近，必須在每州各自知道結果下才能分勝負，那會拖延的更久。