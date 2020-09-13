日本客機乘客拒戴口罩被逐　同類糾紛一周2宗

日本境內新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，各航空公司都要求搭機旅客配戴口罩，但過去1周已發生2宗乘客登機時佩戴口罩，結果被下「逐客令」的糾紛。

日本放送協會（NHK）9月13日稱，12日中午一部從北海道奧尻機場（位於北海道奧尻島）飛往函館機場的國內線航班就出現這個情況：男乘客不願戴口罩，於是在客機起飛前，他被請下機。

圖為1月31日，一名女子在日本東京登機前接受體溫檢測。（Getty）

北海道空中系統航空公司（Hokkaido Air System）稱，空中服務員要求他佩戴口罩，但他拒絕。不管職員如何詢問，他始終不願說自己拒戴口罩的理由。機師認為男乘客行為屬於擾亂機艙內秩序，要求他下機。

機上除了這名男乘客，另有21名乘客。航機最後在男乘客「被逐」後起飛，比預計時間延誤約30分鐘。

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北海道空中系統航空公司表示，要求男乘客下機不是因為沒戴口罩，而是從男乘客與空中服務員的對話來看，有可能對飛航安全造成影響而做出判斷。

男子事後反駁說，因為以前戴口罩曾出現不論以及出疹，至於不跟職員說明，是因為不希望在有其他乘客的場合談論自己的疾病。

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日本7日也發生樂桃航空（Peach Aviation）一架從北海道釧路機場飛往關西機場的國內線航班，一名男乘客拒戴口罩，並在空中服務員向他遞上警告通知後高聲呼叫，導致機師決定讓客機飛往新潟機場降落，並要求他下機。

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