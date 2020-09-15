【東斯拉夫躁動．上】白羅斯新晉產業　投奔「抗爭兄弟」烏克蘭

過去連續多個周末，白羅斯首都明斯克（Minsk）與各大城市均出現反政府街頭示威。一場東斯拉夫人的躁動，再度在歐陸東部平原翻騰滾動。 明眼人或覺此畫面似曾相識。六年前，在明斯克500公里以外的烏克蘭首都基輔（Kiev），發生了類似的人民逆權運動，同樣震驚國際。示威者發起親歐盟示威，手持藍底星旗，鞭撻時任總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）出爾反爾，公然「棄歐親俄」。最終，亞努科維奇被迫下台，狼狽出逃。惟爾後東南部俄語地區民眾之反抗，以及由此牽引出的血腥衝突，至今依然未曾平息。 觀乎白羅斯人和烏克蘭人皆走過抗爭之路，背後總離不開東方強鄰俄羅斯。追溯同出一脈的東斯拉夫民族悠久歷史，地理毗鄰的白羅斯、烏克蘭與俄羅斯這「三兄弟」，實在誰也擺脫不了誰的影響。

2016年，白羅斯人Nick Kaeshko與另外兩位好友共同創辦了電子商務軟件研發公司Grinteq。在明斯克拼命創業許久，業績逐漸上了軌道，而且還在紐約開了辦公室。然而，白羅斯這數周的示威，讓他不得不認真思考去留的問題。

「我們見到人們被無理拘捕，可能只是因為他在表達自己的意見。也許你只是在逛街，卻可能會被打或被拘捕……當你見到這些情況，第一時間便會驚覺：這有可能發生在我身上，也有可能發生在我的團隊身上，這促使我再三想想，是否還把生意留在白羅斯呢？」

白羅斯的反政府反警暴示威日復出現，讓抗爭已成為當地居民的生活常態。（AP）

精英傾巢警告 抗議暴力鎮壓

另一名化名Sergei的白羅斯年輕人，是當地一間軟件科技初創公司的創始人。Sergei向英國媒體提到，過去幾年，國內初創科技人才為白羅斯的資訊科技產業在國際上打響名堂，但白羅斯政府近來在世界面前，採取包括中斷網絡的強力鎮壓措施，令這些公司的聲譽一夕間一掃而空。他們此前建立的一切，瞬間前功盡棄。「在8月9日的選舉之後，我們竟然可以連續三天被中斷上網，而且還趕不及通知客戶可能將會出現通訊中斷的情況，我為此感到十分羞恥。」Sergei說道。

9月13日，白羅斯防暴警察拘捕了一名街頭示威者。（AP）

今年8月中，正值全國多個城市爆發大規模反政府示威，超過2,500名來自白羅斯資訊科技界的行政人員、軟件工程師及初創投資者，聯名發表了一封公開信，警告盧卡申科（Alexander Lukashenko）政府：倘若繼續對街頭示威者施以暴力鎮壓，該界別大批人才勢會離開國家。這將對白羅斯人引以為傲的產業構成嚴重打擊。

白羅斯資訊科技產業頗為蓬勃，本地初創公司百花齊放，2006年在明斯克成立的免稅科技園區（Belarus Hi-Tech Park，HTP），容納了近500間初創科技公司。去年，它成功創造出總值超過20億美元（約155億港元）的服務出口額。譬如在紐約交易所上市、市值高達170億美元（約1,318億港元）的企業管理軟件公司EPAM Systems、即時通訊程式Viber、離線地圖程式maps.me、經典網絡遊戲《戰車世界》（World of Tanks）等，皆出自明斯克。白羅斯的經濟，未來將會愈來愈依賴其優秀的資訊科技產業。

所以，來自科技界的這封公開信相當具份量。據報EPAM Systems創辦人多布金（Arkadiy Dobkin）、《戰車世界》開發商戰遊網Wargaming創辦人基斯利（Victor Kislyi），皆在聯署人名單之上。

白羅斯資訊科技產業異常優秀，出產不少高質素創新科技產品。（Getty Images）

國營經濟停滯 躁動前的悲歌

白羅斯的資訊科技產業備受國際注目，但在今天仍是白羅斯經濟結構的微小組成部份，估計只佔國內生產總值（GDP）約5.5%，主要還是因為其初創孵化色彩依然濃厚，儘管未來前景光明，但以目前經濟規模來看，它對當地衰靡的經濟能夠起到的實際刺激作用，恍如杯水車薪。

觀乎整個白羅斯產業架構，「拖拉機」才是拉動全國整體經濟的主力引擎。明斯克拖拉機廠（Minsk Tractor Works）、別拉斯（BelAZ）等都是世界上最頂尖的重型車生產商。它們繼承自前蘇聯計劃經濟時期的國有企業，長期支撐國內工業經濟，而且國有企業領域長期聘用職工，創造大量穩定的工作崗位。據中國國際問題研究院資料顯示，白羅斯約有55%人口在國有企業工作。正因這個特殊就業結構，官方公布的失業率極低，通常都能維持在1%以下的低水平。不過，這個數字的準確性受到不少詬病。

一部馬力強勁的白羅斯產拖拉機在民眾前巡遊展示。（Getty Images）

單單放諸東歐地區發展水平來說，白羅斯經濟表現已不算突出。白羅斯人均GDP只有6,290美元（約48,748港元），比周邊鄰國立陶宛、拉脫維亞、俄羅斯、波蘭都要低，但比經濟正在下行的南鄰烏克蘭為佳。

總統盧卡申科此刻面臨在位二十六年以來最大的政治危機。年輕人看不清國家前景，政經改革氣候如同一潭死水，加上這半年來，盧卡申科對肆虐全球的新冠肺炎疫情愛理不理，拒絕實施類似其他歐洲國家實行的封城限聚措施，加劇國內疫情蔓延。基層民眾不滿被長期壓榨，疫情和不公選舉使民怨激化至臨界點，最終徹底爆發。

8月28日，白羅斯總統盧卡申科在一間奶製品工廠發言。（Reuters）

廣場革命翻版 白烏惺惺相惜？

細心一看，白羅斯示威前後的社會狀況，恰與2014年烏克蘭首都基輔爆發親歐盟示威（Euromaidan）前的情況類似。2013年底至翌年初，基輔出現了一場親歐盟民眾示威運動。時任總統亞努科維奇宣布終止與歐盟繼續談判自由貿易協議，這是他原先向選民許下的選舉承諾。

亞努科維奇轉而提倡靠攏俄羅斯主導的經濟合作框架，名副其實「遠歐親俄」。於是，突然「被背叛」的基輔民眾走上獨立廣場發起和平示威，不幸演變成血腥衝突。抗爭長達93天，賠上125條性命。最終，亞努科維奇被迫下台，出走俄羅斯。當局提前大選，烏克蘭人重新賦權予新一任總統。

（香港01製圖）

對於白羅斯現今陷入亂局，烏克蘭人並沒有袖手旁觀。正在思考應否離開白羅斯的Nick表示，當地爆發反政府示威後，烏克蘭政府向他們一眾業界人士招手，包括承諾撥備一定面積的辦公室空間、優待簽證條件等，冀吸引白羅斯資訊科技專才移居，並將生意重心轉移。

當然，世上沒有免費的午餐，烏克蘭政府背後也有謀取自身利益的盤算。「他們（烏克蘭政府）目標是想建立一個類似白羅斯的免稅科技園區，發展當地資訊科技產業。」Nick說道。

Nick Kaeshko在明斯克創辦了電子商務軟件研發公司Grinteq。（受訪者提供）

他坦言，對於自己是否會將生意轉移到烏克蘭，目前主要有兩個考慮。「第一，我還是覺得白羅斯將會變好的。」Nick認為現時群眾輿論一致，極力爭取一場真正公平透明的選舉。他堅信，勝利會歸民眾一方。第二個考慮因素則涉及公司重組問題。他透露其團隊目前有35位成員，一時三刻很難將所有員工一同帶到烏克蘭。所以，撤離明斯克與否，除了問自己「想不想」之外，也有現實條件限制。

烏克蘭媒體早前報道，烏克蘭電子轉型部（Ministry of Digital Transformation）已經開設了一個官方門戶網站，專門協助冀移居烏克蘭的白羅斯科研專才，並提供具體跨境支援。而白羅斯示威爆發半個月以來，已有超過300名來自白羅斯的資訊科技從業員抵達烏克蘭。

烏克蘭首都基輔，有民眾聲援白羅斯反對派示威。（Reuters）

2014年，正當凜冬烈火在基輔獨立廣場熊熊燃起，站在街頭的年輕人心裏充滿矛盾：有能力出走的，該留在這個可愛的城市嗎？沒有能力移民的烏克蘭人又有什麼選擇呢？大部份人，根本就無處可逃。畢竟，像Nick這種投入當地創科專業的企業家，還是屬於天之驕子的極少數。絕大部份白羅斯年輕人如今面對的，何嘗不是當年烏克蘭人同樣的困境？

（節錄）

繼續閱讀：【東斯拉夫躁動．下】白烏俄三國纏繞交織：羅斯後嗣的同床異夢

上文節錄自第231期《香港01》周報（2020年9月14日）《白羅斯、烏克蘭與俄羅斯瓜葛不清 東斯拉夫人同床異夢》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。