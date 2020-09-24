晚上走在尖沙咀、銅鑼灣、中環街頭，處處都是吉舖或提早關門的店舖，彌敦道也失卻歌詞裏「繁華鬧市人醉夜」的氣氛。由昔日經常抱怨自由行令街道擠得水洩不通，到如今冷清得教人唏噓。本港先是經歷了去年的社會運動，到今年肆虐全球的新冠肺炎，第三波疫情才稍有放緩，旅遊業在短期內復蘇無望，商戶在水深火熱下如何撐下去？

根據政府統計處公布最新的數據，今年7月份零售業總銷貨價值的臨時估計數字為265億港元，較去年同期跌23.1%，跌幅雖較市場預期溫和，但已經連跌18個月。按年最大跌幅主要是鐘錶及名貴禮物跌53.7%，鞋類、有關製品及其他衣物配件跌53.6%，藥物及化妝品跌50.9%，服裝跌42.5%，書報、文具及禮品跌41%，百貨公司貨品跌28.8%。

政府發言人表示，即使比較基數偏低，7月零售銷售的按年跌幅仍然顯著，主要是本港新冠肺炎確診個案急升，社交距離措施收緊，進一步打擊本地消費活動。此外，由於旅遊業維持停頓，零售業的經營環境短期內依然十分困難。

今年4月疫情嚴重時，尖沙咀海港城人流稀疏，有名店倒閉。（資料圖片 / 高仲明攝）

中原商舖部副區域營業董事何潔釵向《香港01》表示，自疫情以來，零售業無不受衝擊，唯一例外可能只有從事網購相關業務不受影響。

她指出，「過往核心區最多只有個位數的空置率，現時在尖沙咀卻有接近16.5%的空置率，中環更高見20%。」

「由於疫情起伏，本地商舖市道走勢難測，雖有商戶選擇在疫情期間開店，惟總體情況是關門大吉多於開業。」由於目前市道低迷，投資者態度亦較謹慎，即使計劃投資，涉及的金額也不會太大。

自疫情以來，本地各旺區皆出現不少吉舖。(資料圖片)

市道淡靜 重返2003年沙士水平

何潔釵表示，疫情期間市道低迷，一線舖位和面積較大的商舖首當其衝，紛紛關門或選擇不續租，部份大型品牌商店也捱不過昂貴的租金。

她相信目前淡市仍未見底，並預計最壞的情況有機會倒退至2003年前未有自由行的狀況，屆時除了不再有大量針對旅客的珠寶首飾店、藥房等商店外，品牌商店也不會大規模進駐，零售市道或會變得淡靜。

何潔釵不看好零售市道的前景，認為網購將進一步打擊低迷的實體零售業。(受訪者提供)

何潔釵預測，商舖租金或將進一步下調20%，尤其是核心區。至於舖價則個別發展，因不少業主依然企硬，她表示：「成交量勢必下跌，成交金額或下跌逾兩成，商舖市道至少要在通關後方見起色。」

香港零售管理協會（HKRMA，下稱零售協會）今年4月指出，疫情期間零售公司虧損嚴重，他們的調查推算在2至5月間，共有10,400名零售業員工失業，至少5,200間零售店舖結業，若以受訪公司表示沒能力繼續經營的比例推算，預計會有1.52萬間商店在年底前結業，相當於目前全港6.24萬間零售店舖的四分之一。

零售協會主席謝邱安儀早前表示，業界自去年社會運動已經受到一定衝擊，加上今年遭受疫情打擊，可謂雪上加霜。目前最困擾業界是租金問題，在缺乏生意的情況下，高昂的租金令零售商的營運成本大大增加。

租金昂貴是商戶的最大困難，無奈業主未為他們伸出太多援手。(余俊亮攝)

香港浸會大學經濟系講師黃健明博士表示，「若不是政府此前的財政援助，不少中小企可能無法繼續經營。」然而，在疫情持續衝擊下，政府的幫助始終有限，而且此前的支援措施已經涉及龐大的公共開支，未必是長久之策。若再爆發第四波疫情，或疫情持續更久，零售業的情況定必雪上加霜。

黃健明指出，本地零售業受到疫情嚴重打擊，銷售下跌約三成，主要因為本地消費下跌，以及因防疫限制而導致旅客減少。

「零售商還能撐多久視乎公司規模，畢竟資金流較充裕、人手資源更充足的企業更有能力應對目前的局面。相反，中小型企業可能受到較大的衝擊。」他說。

黃健明博士認為，政府更需要採取財政支援以外的措施，如促進零售商向網購轉型。(受訪者提供)

逆巿擴張 超市新鮮食品大熱

縱使目前零售市道仍舊低迷，但部份商戶也抱持樂觀的態度。如恒基發展旗下的Unicorn Stores（前稱「UNY香港有限公司」）便選擇疫市擴張，其位於元朗千色匯UNY新店於6月開始營業。

該公司對《香港01》表示，上半年生意額整體較去年出現低雙位數的增長，其中網店的生意額比疫情前更有倍數的增長。疫情期間推行限聚令及禁堂食等防疫措施，市民多居家工作及減少外出，故選擇大手購買和儲備食品，方便在家煮食，因此新鮮及急凍食品的增幅強勁。由於出入境限制及市民減少不必要外出，衣履及旅行用品的銷售量則大幅下跌。

Unicorn Stores表示，上半年生意額出現低雙位數的增長，公司更選擇「疫」市擴張。圖為公司旗下的UNY樂富店。 (尹嘉蔚攝)

因應近月市民對外賣服務的需求增加，公司旗下的APITA太古城店及UNY樂富店於7月及8月在智慧物流商Zeek協助下開設外賣網店售賣美食廣場及超市食物，並設周邊地區配送，同時還推出一系列優惠，期望吸納更多顧客。隨着疫情緩和，公司已繼續推出不同推廣優惠，如引進更多獨家品牌及新產品吸引顧客，預期超市生意將持續增長。

雖然零售市道不景，但公司對於經營實體商店的前景仍然樂觀。該公司指出，新一波疫情涉及街市群組，顧客的消費模式有所改變，大家擔心街市的衞生情況，寧願到超市或百貨公司採購，客流量即時增長逾30%。因此，7月份的增幅更為顯著，顧客於實體店購物後安排送貨的訂單亦比疫情前有中雙位數的增長。

不過，他們同時指出，零售業由於店舖數量及聘用人數相對較多，故經營成本亦較高，若政府能提供更多補助，將大大減低營運壓力。

零售業遭受疫情重創，不少商戶苦苦經營，推「抗疫 價」促銷。(歐嘉樂攝)

租金奪命 助商戶轉型更實際

雖然，網購在疫情期間大行其道，加上送貨物流已然成熟，成為零售商的一線生機，但只有大企業能夠在短時間內轉型。

黃健明解釋，因為轉型牽涉不少成本，還涉及許多資源和技術，也需要人手配合。而且本地市場規模較小，企業需要顧及成本效益，中小企業在這方面較難做到，而且本地零售商普遍缺乏創新動力。

面對可能出現的第四波疫情，零售商戶會否再次被衝擊？(高仲明攝)

黃健明強調：「政府其實更需要採取財政支援以外的措施，比如促進零售商向網購轉型。」

踏入秋冬流感高峰期，新冠疫情恐怕亦會出現第四波爆發，再次衝擊本地零售業。據美國運通一項調查顯示，僅兩成四受訪本地商戶表示對今年底節日旺季消費市場感到樂觀，當被問及對長遠復蘇的看法時，大部份商戶持審慎態度，近四成預期本地的消費市場需要半年至一年時間才能復蘇。不過，仍有七成商戶表示，正考慮或正準備積極推廣業務，希望在「疫巿」之中殺出新血路。

(節錄)

上文節錄自第232期《香港01》周報（2020年9月21日）《鬧市吉舖林立 香港零售復蘇路崎嶇》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

232期《香港01》周報精選內容：

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