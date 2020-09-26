美國研究指新冠病毒突變增傳染力　專家憂減低戴口罩洗手措施效用

美國一項研究發現，新冠肺炎的病毒SARS-CoV-2持續累積突變，其中一種突變可以令自身更具傳染性。美國國家過敏與傳染病研究所（NIH）高級科學顧問莫倫斯（David Morens）9月23日擔心，病毒若突變後傳染力更強，將更有能力避開戴口罩洗手等防疫措施。

美國科學家測定5,085個新型冠狀病毒株的基因組，並在9月23日將研究結果上傳至醫學論文檔案網（medrxiv）。研究目前未經同行評審（peer review）。

《華盛頓郵報》報道，這項由侯斯頓（Houston）一班科學家發布的研究結果顯示，隨着新冠肺炎病毒持續累積突變，其中一種突變使病毒的傳染力上升，報告未有發現突變會令病毒變得更致命或改變臨床效果（clinical outcomes）。科學家表示，所有病毒都會累積基因突變，大部分是不明顯的，但研究人員也提到，由於病毒有着不同的改變機會，所以也有可能帶來麻煩的後果。

研究作者、來自侯斯頓衛理公會醫院（Houston Methodist Hospital）的馬瑟（James Musser）表示「我們給這病毒非常多機會...... 現在已有很大的人口規模了。」

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專家：病毒若更具傳染力 更易繞過戴口罩洗手等防疫措施

美國國家過敏與傳染病研究所（NIH）高級科學顧問莫倫斯在審查研究後表示，結果表明當病毒透過群體移動時，很有可能變得更具傳播性，這可能影響人類控制病毒的能力。

莫倫斯指，病毒有可能通過隨機的突變，對戴口罩和保持社交距等防疫措施作出「反應」。他解釋，戴口罩和洗手這些行為是病毒傳播的障礙，但當病毒變得更具傳染力，在統計學上，病毒會更能繞過這些障礙。

莫倫斯又稱，這可能會影響疫苗研究。他指出，當人類透過感染或接種疫苗獲得免疫力時，病毒可能會有演化壓力，從而避開人類免疫反應。