【新冠肺炎】美國防部：飛機內感染病毒風險非常低

美國國防部10月15日公布一份研究報告，指在飛機內感染新型冠狀病毒（COVID-19）的風險非常低，這或有助航空業從疫情中復蘇。

有關研究由國防部旗下的國防高等研究計劃署（DARPA）與飛機製造商波音（Boeing）等共同參與，並在聯合航空的波音777及767客機內進行。研究人員在機艙內分段釋放與冠狀病毒大小一樣的粒子，並由42個象徵其他有機會接觸病毒的乘客的感應器監察情況。而每次實驗都會釋放1.8億個粒子，代表從數以萬計的咳嗽所產生的粒子數量。

研究發現，如果乘客就座時戴上口罩，即使全機滿座，每個人頭部附近的呼吸帶的空氣粒子只有0.003%具傳染性。而機艙內的空氣循環及通風系統可以在6分鐘內抽走大約99.99%的粒子，因此報告估計，帶有病毒的乘客需要與其他人一同飛行54小時，才出現足以傳染他人的份量。

當局花了6個月時間研究，期間進行300次實驗，當中包括38小時飛行時間及45小時地面測試。不過實驗是假設機上只有一人帶有病毒，亦沒有模擬乘客在機艙內走動等情況，但聯合航空認為，研究結果反映在客滿的飛機上受感染的風險接近是零。

除了這份研究，波音與另外兩間飛機製造商空中巴士（Airbus）及巴西航空工業（Embraer SA）日前亦公布聯合研究報告，指機艙內的過濾器有助阻止病毒散播。而國際航空運輸協會（IATA）則認為，在飛機上受感染的風險與被雷電擊中的風險同樣低。

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