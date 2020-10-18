杜拜走私男為避稅　肛門塞1KG金條　印度海關憑這一點揭穿

「為錢不要命了！」阿聯酋杜拜有一名男子日前乘坐飛機到印度喀拉拉邦，通過海關時因為走路的姿勢太詭異，遭到海關人員攔下並進一步檢查，結果發現他把重達972克、市價達6萬美元的4根金條塞入直腸，希望能避免繳付18%的稅款。

男子為省下31萬黃金稅，竟然把金條塞入肛門偷渡。（Twitter@ccphqrskochi）

綜合外媒報導，這名狂男13日把4根金條從肛門塞入體內後，就到機場乘坐印度捷行航空（GoAir）飛往印度喀拉拉邦，不料入境時因為體內異物造成他走路姿勢變形，海關人員見狀立刻上前將人攔下，交由當地Air Intelligence Unit（編按：暫譯航空情報部）官員帶走搜身，進而發現他塞入體內的金條。

AIU Kannur seized gold in compound form (972 gm extracted) from a passenger who arrived from Dubai by flight G8 4013. The gold was concealed in the rectum.@cbic_india@cgstcustvm pic.twitter.com/jYJsxxslDm — Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin (@ccphqrskochi) October 13, 2020

印度警方表示，4根金條重達972克，市價大約在6萬美元，男子因為不想繳18%黃金稅，才會用這種方世冒險闖關。據悉，印度走私黃金的犯罪相當猖獗，每天約有200公噸的不明黃金流入，當地警方發現許多走私者會在禮盒、錢包、隨身衣物等藏黃金，本次將金條塞入體內的相當罕見。

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