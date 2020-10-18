【泰國示威】曼谷抗爭快閃化　以癱瘓交通為目標

泰國《世界日報》10月18日報道，反政府示威民眾10月17日下午3時開始聚集於曼谷叻拋五叉路口，再次展開封鎖曼谷主要交通路口行動，企圖癱瘓交通。而曼谷BTS、MRT和機場捷運部分相繼在下午暫停服務，以免造成損失。警方強調16日晚上採取的水炮清場行動符合國際鎮暴慣例，提醒示威者若破壞交通設施，將背負刑事責任。

包括英國《泰晤士報》及泰國《世界日報》在內，都指曼谷示威活動愈來愈像香港，隨着示威核心領袖被一一逮捕，自稱「平民團體」的示威組織宣布「解散」，而且「人人都是領袖」，呼籲展開快閃集會，雖然有響應者，但每次示威人數規模愈來愈小，更找不到指揮者，煽動者退居幕後，透過線上媒體指揮邀約群聚示威。

17日上午傳出示威活動將出現在下午3時，地點將「隨機應變」，應該是在各捷運站一帶。之後曼谷MRT捷運系統在午後宣布從下午2時半起全線停運，BTS捷運下午4時許也跟進，先停止部份車站服務，下午4時半增加為全部車站停止服務。機場捷運也隨後跟進行。曼谷勝利紀念碑周邊街區也封鎖交通，由於警方接到信息示威者要在該紀念碑一帶聚集。

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而首批示威者昨天下午3時許在叻拋尚泰廣場前聚集，步行到叻拋5叉路口封鎖道路，造成帕鳳裕庭路與威帕哇迪蘭實路癱瘓。警方尚未採取任何措施，有消息說，示威者將只聚集至晚上8時就自行解散，或如有警方出來施壓也會立即解散。

至於示威訴求，兩天來示威者要求釋放被捕的領袖，巴育總理下台。許多政治團體隨即回應要求巴育總理下台，並指責警方暴力對待手無寸鐵的示威者，驅散示威不符合國際慣例。

↓泰國警方在這一輪示威中，首次出動水炮驅散人群。想看10月16日的曼谷多處示威現場圖片，請點擊放大觀看：

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國家警察總署發言人團隊17日表示，16日晚上針對巴吞汪路口集會清場行動，有5名警員受傷，示威者受傷3人。警方按照國際慣例，採取了輕度的鎮暴行動，使用的水炮也調為低壓，水中混有藍色化學物及催淚劑成份，不會對示威者帶來危險，而且在清場之前多次提醒和預先宣布要採取行動，充分給示威者撤退餘地。警方的一切行為有法可依，之前巴育總理宣布曼谷地區實施緊急狀態公告，禁止5人以上政治集會，反而是示威者目無法紀，使用暴力妨礙他人合法權利。

警方還指出，示威者以癱瘓曼谷交通為目的，如果示威者肆意破壞公共交通設施，則將構成嚴重的刑事違法行為。16日是周五，示威活動導致捷運系統癱瘓許多人傍晚下班回不了家，直到警方清場之後，捷運系統才恢復正常運營。