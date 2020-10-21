這位德國機械工程師穿短裙高跟鞋上班　純因愛穿搭多變顯自信

性別議題愈來愈受大眾關注，人不應該被任何框架所拘束自己，無論是在社會議題或者服裝上面都相當受重視，上個月我們特別以Gender Blending為題，拍攝了Akira及新生代男星兩組不同於過去制式男裝印象的照片，不過這都還不及這次要介紹給大家的這位工程師貫徹的徹底！這位居住在德國的Mark Bryan最近正因為將「男裝」「女裝」混搭引起大家關注！

德國直男打工仔為何穿OL裙上班？

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居住在德國的Mark Bryan是一位機械工程師，起初單純因為他覺得男生在下裝的選擇實在很有限，大多都是了無新意的黑、灰、藍長褲，反觀女生可穿褲子之外也能裙子，光是裙子的樣式、長短就有好多種類，還有各式各樣鮮豔的顏色和圖案可選擇，再接着能搭配的鞋款高跟低跟、露趾不露趾等等也非常豐富，在今年二月開始，他決定擺脫刻板印象，大膽嘗試穿窄裙、高跟鞋出門上班！

你可能會猜測他也許是同性戀或者認為自己是女生才這麼做，而Mark Bryan 並不是，在他的IG個人簡介就清楚的寫着：「我是位已婚的直男，喜歡保時捷、美女並會穿裙子和高跟鞋。」與一般異性戀男性無異，過着有妻子、小孩的簡單生活，他更不是變裝癖，單純欣賞女性穿着裙子及高跟鞋時散發出來得自信氣質！Mark Bryan習慣上半身穿着襯杉、西裝、打上領帶，下班身搭配窄裙及跟鞋，混搭過去我們會視為「男裝、女裝」的兩種元素，對Mark Bryan 來說，服裝沒有性別之分，甚至覺得這樣緊身的打扮更能展現自信，工作上更專注！

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對於這樣的打扮，也的確引來不少誤會，男性遇到Mark Bryan這樣的外觀時通常不會有太大的正面評價，反觀女性通常都比較能夠接受，甚至有時還會詢問在哪裏購入這些漂亮服裝。而他的妻子與女兒都相當支持他，時不時也會討論服裝搭配或者互借單品來穿！

「唯一的恐懼就是恐懼本身。」雖然說時裝界常常倡導已踏入無性別化的時代，但在日常生活中，我們依然以服裝的刻板印象來定義每個人，你很常見到女性穿着男性的服裝，卻很少看到男性和Mark Bryan一樣，結合女裝元素上街。當然這也跟一般大眾容易以異樣眼光看待有關，期待有一天整個社會能夠再更大方的接納各式各樣不同形式的樣貌，且無所顧慮或歧視。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：誰說男生不能穿裙子？服裝不該有男女之分！德國工程師西裝混搭窄裙、高跟鞋上班，展現無關性別的自信！】