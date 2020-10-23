藝妓用匕首閹男友　帶生殖器逛街購物看戲　日本史上最轟動情殺案

曾震撼全日本的情殺案「阿部定事件」讓一名奇女子的愛情蔚為奇觀，名導改編為電影更是轟動世界！

藝妓阿部定和情人石田吉藏進行「窒息性愛」，最後她以對方的腰帶將他勒死，再用匕首割掉對方的生殖器官，同時在情人石田的左腿和床單上寫下「只有定吉二人」的血字，甚至在他左手刻下自己的名字「定」。當時案發後，她帶着情人的生殖器一如往常的獨自購物、看電影，直到警察找上門，她態度坦然被捕。

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這位「魔女」、「奇女子」阿部定的人生經歷及事件，帶給日本全國民眾傳世多年的震驚轟動。導演大島渚將此事件改編為《感官世界》，透過濃密露骨的性愛，探討人的愛與慾望直到失控，「愛與死」的主題奠定傳世經典的藝術地位，《時代雜誌》盛讚此片，「一點都不猥褻，而是複雜、精準、獨特地表現了情慾。」

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而真實生活中的阿部定，後來被裁定精神異常判刑6年後出獄，改名生活。有傳言導演大島渚拍攝《感官世界》時曾找尋過阿部定，最後發現她在關西當尼姑。這次《感官世界》4K數位修復版，無噴霧、無剪輯首度在台上映，將可見此禁片之奇觀以及傳世之藝術經典！《感官世界》4K數位修復版讓台灣觀眾能在大銀幕獻出第一次，片商在10月30日晚上7點於誠品電影院特別推出「感官初體驗」放映活動，想讓許多只聞其聲不聞其人、從沒看過此片的觀眾們，體驗第一次大銀幕看《感官世界》的震撼！

《感官世界》不只戲外人物張力十足，戲中女主角松田英子因此片一鳴驚人，真槍實彈上陣的演出，也在日本一時引起軒然大波。松田英子在片中純粹的演技，在影史留下了極為深刻的印象。松田英子曾表示：「我有自卑感，這部電影卻幫我衝破這種自卑，在拍攝過程中我是全身心投入的。」

但戲外的松田英子極為低調，1982年演出法國電影《Cinq et la peau》後便淡出演藝圈，她最後一次公開露面，是和導演大島渚一起出席大衛鮑伊主演名作《俘虜》的坎城影展界首映，之後便消失在銀光幕前。松田有著她個人的人生觀，曾經說：「我愛的人，不一定和他結婚。」「到底要和誰生孩子，那是女人自己會去決定的事。」導演大島渚也表示：「她是一個思想成熟的女性，有自己的主張。因此當時她才選擇接拍我的戲。」

松田英子作品《Cinq et la peau》劇照（點擊放大瀏覽）：

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