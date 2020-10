美國伯克利市禁止超市結帳區擺放垃圾食物　減少市民衝動消費

「在結帳櫃檯旁擺放衝動購買傾向強烈的商品」是無論超市、便利商店,勢必會採用的貨架心理學技巧之一。這些商品往往是香口膠、糖果、巧克力等一般人不會列入「消費清單」的小東西,但是透過視覺刺激等作法,能讓消費者產生臨時起意的「衝動消費」行為,對於愛好甜食的小孩子而言更是很大的誘惑。

不過,美國加州城市「伯克利(Berkeley)」市議會於2020年9月下旬通過了一項名為《健康結帳條例(Healthy Checkout Ordinance)》的新法案,將從2021年3月1日起,成為全美第一個禁止結帳區域擺放含糖超過5克或鈉250毫克等食物的城市。

結帳櫃檯、排隊等候區只能擺放健康食品 超過2500平方英尺的商店都需要遵守!

伯克利是一個對公眾健康相對重視的城市,如今世界各國都在討論是否要徵收的「汽水稅(Soda tax)」或稱「含糖飲料稅(Sugary drink tax)」,伯克利早在2014年就開始實行,更是美國第一個通過的城市。同樣,《健康結帳條例》的通過,即使在美國也是前無古人,並沒有先例。

這項條例規定,當地面積超過2500平方英尺的零售通路,只能在結帳櫃檯以及消費者排隊等候的區域內擺放健康食品,禁止任何含糖超過5克或鈉250毫克的食品出現在此範圍內,包括添加糖的口香糖、薄荷糖或添加糖、人工甜味劑的飲料。據了解,當地約有25家零售通路適用於該法令。

推動該法案通過的市議員Kate Harrison表示,《健康結帳條例》是非常好的行為經濟學,「它為消費者提供了更好的選擇,但不侷限人們購買想買的東西。」想要購買口香糖、糖果等的消費者,仍然有購買的權利,只是他們需要花費更多時間去店裡尋找,「不是說消費者不能購買這些食品,只是我們想確保,當你正在排隊等候結帳時,孩子們的視線內不會出現這些食物。」

美國曾有76%消費者因在結帳櫃檯買了不健康食品而後悔

《健康結帳條例》的目的,是為了杜絕因為「衝動消費」而購買垃圾食物的可能性。根據美國消費者權益倡導組織「公共利益科學中心(Center for Science in the Public Interest,CSPI)」2019年的一項調查,有76%的購物者在結帳櫃檯購買了不健康的食物或飲料,並對此感到後悔。

CSPI高級政策助理Ashley Hickson相當肯定該法令的通過,他指出「在新冠肺炎(COVID-19)大流行期間,該方案對於消費者以及公共衛生而言,是一次巨大的勝利。透過在結帳區域提供更健康的選擇,商店將幫助改善公眾健康,並為消費者提供公平的競爭環境。」

不過,當然不是每個人都贊成這項新政策的通過。伯克利居民AJ Curtis便對此感到不以為意,他說「伯克利許多人無家可歸的危機,更應該引起政府更多的關注,並對此採取行動。」同時身為2型糖尿病患者的他也指出,「我覺得他們應該把重點更聚焦在我們吃了什麼,而不是我們買了什麼。」

