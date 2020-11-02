英國「新牌仔」駕車超載撞樹3友死亡　因不涉酒駕藥駕獲判無罪

英國19歲女子博爾頓（Kasey Boulton）考了4次駕駛執照才終於考到，結果開心載朋友出遊就發生車禍，導致車上3名乘客身亡、另外2名乘客身受重傷。本案近來開庭審理，博爾頓最後獲得無罪釋放。

【相關圖輯】美國5歲男童開車上高速公路去加州買林寶堅尼 遭警察截停

+ 11 + 11 + 11

來自林肯郡韋爾頓（Welton）的博爾頓，考上駕照不到1個月，於去2019年3月25日開車載着5名朋友上路，結果導致乘客17歲夏普（Ricky Sharp）、14歲斯克林肖（Joby John Scrimshaw）當場身亡，17歲索耶（Aiden Sawyer）送醫2天後去世，她本人與另外2名乘客也受了重傷，而面臨3項危險駕駛導致死亡的指控。

本案近來開庭，報告顯示博爾頓沒有喝酒或服用任何藥物，她坦承自己剛考到駕照確實經驗不足，但開車過程完全沒有被朋友分心，也沒有使用手機。檢察官認為，超載很有可能就是造成車禍的主因，博爾頓坦承，超載確實不對，但她當時只是不想讓朋友夏普1個人落單。

辯護律師反駁，也有可能是車子故障導致事故，因為他們後來發現其中一個剎車片失靈。博爾頓則表示，在車子撞向樹木之前的事情她沒有大多記憶，只記得車子突然失控偏離軌道，而自己當時車速並沒有開得很快，最後獲得無罪釋放的判決。

【相關圖輯】學者研究出人類進化「完美形態」Graham 如一堆肥肉撞車也不會死

+ 9 + 9 + 9

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】