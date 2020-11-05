日本Good Design Award揭曉　防疫神器與3D打印合掌屋也輸給它

近日，日本最高設計大獎GOOD DESIGN AWARD 2020年全場最終大獎，終於公佈了！經常關注我們的朋友可能會知道，每年的萬聖節前後，GOOD DESIGN AWARD都會選出當年度最優秀的設計產品進行評選；其中的5件優秀作品，將進行最終角逐，並選出當年度的最終大獎。

今年，由於新冠疫情影響，本來原定於線下舉辦的評選活動改為線上演講及投票的方式選出。當然，雖說缺少了現場的人聲鼎沸感，線上的火熱程度依然不減！由於今年的第一名和第二名首輪票差未達5%，最後又重新進行了投票二輪戰才決出勝負！讓我們來看看，如此激烈的競爭，最終大獎究竟花落誰家！

每年解決一個世界問題！

如果大家曾經看過我們前兩年關於GOOD DESIGN AWARD的文章，就會發現這幾年的最終大獎得主都解決了一個世界共通的社會問題。在2018年，寺廟住持通過將寺廟的零食分發，來解決單親家庭兒童的飢餓問題；2019年，富士通過自己所持有的銀離子技術，開發出低成本的快速結核檢測工具，來解決非洲貧困人民的健康問題。

而在2020年，目光則集中到了人類生活最關鍵的資源：水源問題上。全場最終大獎：WOTA自律分散型水循環系統，沒錯，在5件作品中脫穎而出，最終斬獲最終大獎的，就是WOTA株式會社所研發的這款水循環系統。相信大家都有這樣一種感覺，當代人生活的最大困擾有三：沒電、沒水、沒wifi。炎熱的夏天裏，如果突然停水，對我們來說得多麼煎熬？而如果災區的災民遇上水源短缺的情況，是不是更加危急？

安裝僅需15分鐘，便能解決缺水地區維持正常的生活所需，WOTA開發的水循環系統如何運作？（點圖放大）▼▼▼

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另外四組設計作品，一樣出彩

當然，另外同台競技的四組設計作品，也非常的出彩，其中還有一組台灣的作品也殺入重圍，日站君為大家一併做一下介紹。

東京都新冠網站、環保古着回收都上榜，按圖看看日本最高設計大獎其他得獎作品如何改變世界▼▼▼

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交感：交流、感受，人與人的距離

今年，GOOD DESIGN AWARD的主題是「交感」，意在交流、溝通、感受，更加強調了人與人之間的互動關係。而我們也能從今年入圍的「五巨頭」身上，強烈的感受關於人文設計的特點。

2020年，在這個特殊的年份，我們迎來了巨大的變故，疫情讓我們隔離在家中，但是設計將我們緊緊結合在了一起。即便在如此特殊的情況之下，我們來自全球的設計師依然設計出了成千上萬的優秀作品；在這種情況之下，呼喚人性的設計，顯得更加難能可貴。

而這也是GOOD DESIGN AWARD一直在堅持的東西：設計的溫度，不會因為一場災難而冷卻，它會帶來更多關於人性的思考與創新。

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