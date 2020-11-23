英國長者瘋狂網購6萬件貨品　死後專家估值　嚇壞家屬

開始網購後，你收到過多少快遞，幾百？上千？最近英國一位名叫Ramann Shukla的老哥吸引了無數網友關注，因為他在將近20年的時間裏，收集了大量物品，快遞填滿了兩套大房子，兩個車庫，十幾個垃圾桶，總數大約6萬件，他也因此被媒體稱為「英國最大的囤積者」。不過遺憾的是，64歲的Ramann Shukla在今年早些時候就去世了，而且直到離開這個世界，這些物品大部分都沒有拆開包裝。

20年網購6萬件貨，按圖看看Ramann Shukla家的雜物如何堆積如山▼▼▼

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一些媒體認為老哥是一位強迫症購買者，把錢花光，全買東西，然後連包裝都不會拆。也有分析稱這種行為如果極為嚴重，可能是患有囤積病（Compulsive hoarding），主要表現就是患者會擁有大量大多數人認為無用或無價值的東西。比如雜誌、舊報紙、舊的烹飪設備，或者一些舊衣服，破碎的廢物、垃圾等等，另外還有比較突出的書籍囤積或動物囤積。

但與常見囤積症明顯不同的，是Ramann Shukla收集的東西價值不菲。所以，他到底都囤了些什麼？

畢加索作品、NASA航天員親筆簽名……點擊放大瀏覽Ramann Shukla囤積的東西及其驚人價值▼▼▼

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同時據介紹，Ramann Shukla收集這些東西很有可能是為了日後再轉手出售，並且以此作為自己的退休養老金。只不過遺憾的是，他自己的身體沒有等到開箱那一刻，說起來也有些傷感。另外，他到底投入了多少資金用於囤貨，最終是賠了還是賺了，估計這是一個永遠的迷了。

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