全球第一山寨大國是日本？不二家Hello Kitty與無數設計全是抄襲

日本，抄襲，現在把這兩個詞擺在一起，感覺是八竿子打不著！要知道，我們熟知的日本品牌背後，可都是響噹噹的日本設計師在支撐！MUJI的田中一光、原研哉、深澤直人，UNIQLO優衣庫的佐藤可士和，服裝界的三宅一生、山本耀司、川久保玲……普立茲克建築獎目前產生的45名獲獎者中，日本設計師佔了8個！

但在半個多世紀之前，日本還是「臭名昭著」的山寨大國。從著名的「山寨」大國到世界上首屈一指的設計強國，日本究竟做了什麼？日站君今天就來給大家扒開這段日本設計的「黑歷史」。

資源貧乏、國土狹小，戰後更是滿地荒夷。用一個字形容經濟騰飛前的日本就是：窮！連飯都吃不飽，就不用去談設計和審美了！60年代前的日本是著名的山寨大國，日本製造也是廉價劣質的代名詞。

從汽車家電到卡通完全照搬 一個圖輯看清日本「設計」與外國原創品對比（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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因為「日本製造」名聲不好，一些生產商發現大分縣宇佐市的簡稱是「USA」，於是赫然在自家商品上印著「Made in USA」，思路夠野！真是個商業奇才！

正當日本國內，企業抄得不亦樂乎，消費者買得不亦樂乎時，日本「山寨」的臭名聲也傳到了國際上！1958年，當時的日本外務大臣藤山愛一郎訪問倫敦時，被眾多記者和攝像機包圍，質問他日本品牌山寨的問題。這個畫面在國外掀起很大輿論，新聞傳回國內，所有日本人都覺得非常「丟臉」！日本政府痛定思痛，終於意識到：「凡是與我國業界相關的抄襲，都會損害我國業界人士的信用與名譽。」

這些行動「救」了日本設計

相信很多人都聽說過這個電視節目吧！《啊！設計》，豆瓣評分9.4分，已經播了兩百多集，定位卻是一檔兒童節目。再轉頭一看每集的出場嘉賓：原研哉、隈研吾、深澤直人、伊東豐雄……這是什麼神仙陣容嘛！一大堆日本最頂級的設計大師做嘉賓，不是給大家講什麼深奧的設計理論，而是跟有很多問號的小朋友一起，思考這些日常問號！

比如，小朋友問：醬油瓶的這裡為什麼會凹進去呢？再一看發現，咦，可樂的玻璃瓶好像也是這樣！嗯，我們的身體腰部的曲線好像也是這樣……跟飛機模仿飛鳥是一樣的道理，這些瓶子也是在模仿人體進行的設計啊！是不是恍然大悟？日常生活中這些小器物一直被我們當做理所當然，從沒思考過為什麼會是這樣？原來設計也沒有那麼高深，反而很好玩，很接地氣嘛！

看看節目《啊！設計！》如何幫助學生建立「設計思考」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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明明是解析設計原理，卻做成了《喜羊羊與灰太狼》既視感，充滿好奇與趣味，傻寶寶們完全不知道自己是在上課呢！而這種對設計教育的重視，也可以追溯到上世紀四、五十年代，日本政府出錢派遣留學生去國外學習先進的設計知識，回國後，這些人被委派到東京藝術大學、金澤美術工藝大學、女子美術大學三所高校開設工業設計課程。這三所大學也像煙花一樣，迅速綻開，傳遍日本。設計人才遍地開花，美學教育更是從小學開始。

是這隻手，把大師們推到台前

對工業設計或對家具感興趣的朋友，一定知道這把「蝴蝶凳」吧！世界家具史上的經典作之作，1958年，被紐約現代藝術博物館（MOMA）永久收藏。它的設計者是柳宗理，日本現代工業設計的奠基人，也是第一批被西方載入設計史的亞洲人。他的父親是日本「民藝之父」柳宗悅。父親提出的民藝五大原則（實用，材料，技術，量產，物美價廉），深深地影響了柳宗理之後的設計。柳宗理倡導透過雙手去感受物件與人的契合，排除蕪雜裝飾，創造出最具「實用之美」的質樸器物。

我們今天常見的一款小板凳就是出自他1954年設計的像腳椅。運用的是當時新開發的纖維強化塑料（FRP），輕巧而便於收納。後來一家瑞士公司用環保聚丙烯（PP）材質對像腳椅進行複制，讓它傳遍了世界。柳宗理是「每日產業設計獎」的第二位獲得者。這個1955年，由日本設計團體「日宣美」設立的設計大獎，成了日本設計的風向標。

70年代，日本平面設計崛起，以田中一光為代表的一批平面設計師成為「每日產業設計獎」的大贏家。田中一光就是後來的「無印良品之父」，他的設計語言簡潔凝練、意境清新、形式優美，極具個性的設計表現手法，對日本現代平面設計和廣告都產生了非常深遠的影響。田中一光最知名的海報作品《日本舞蹈》，用簡潔的幾何元素，對比鮮明的色彩，塑造出強烈的視覺衝擊力。從70年代開始，以「一塊布」的設計原理，打破西方服裝設計界追求誇張的身體曲線，解放女性身體的三宅一生。再到山本耀司和川久保玲，日本服裝設計在世界舞台上獨樹一幟！

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1957年，日本通商產業省和日本公益財團共同設立「Good Design Award」（G-mark），在全國範圍內，選出符合「優良「標準的產品設計，推動大家以此為標準，進行產品製造和設計，鼓勵原創和自主創新。截止到現在，獲選產品累計達數萬件，它也成為了日本設計方向的指南針。

抱設計大腿的日本企業

正如前文說的，現在，設計已經融入日本企業的血脈，從大家都熟悉的無印良品、優衣庫，背後都是一大批知名的日本設計師在支撐品牌的塑造與創新！而最早開始重視設計的日本企業是松下。1951年，松下幸之助前往美國考察，回國後成立了日本最早的企業內部設計部門。他預言：「未來將是一個設計的時代。」

1964年，東京首次舉辦奧運會，這也是奧運會首次實現衛星轉播。全世界的人都可以通過電視，看到東京奧運會現場的狀況。如果說，2008年北京奧運會為中國帶來了全民運動熱潮和廣場舞，那1964年的東京奧運會，就變成了日本設計的大舞台。1964年東京奧運會設立了專門的設計委員會，一整套班子全部是日本設計師組成。以勝見勝為最高負責人，從建築、服裝到標識、字體，都力求達到視覺統一。

1964年東京奧運會上的各大競技場館設計都十分統一。其中，最引人注目的就是丹下健三設計的國立屋內競技場（現國立代代木競技場）。國立屋內競技場是奧運會的游泳場館，整個建築體俯瞰像兩輪交錯的新月，正面看又像一隻探頭爬行的蝸牛，造型非常漂亮。而這次東京奧運會上展示的平面設計力量更是令人咋舌的強悍！直到現在，日本平面設計的水平也可以說在世界範圍內數一數二。

1964年東京奧運會的平面設計團隊，有龜倉雄策、田中一光、杉浦康平等日本平面設計界鼻祖級的人物。東京奧運會標誌通過指名競標方式，最終採用了龜倉雄策的設計。圓圓的紅太陽下是奧運五環和文字「TOKYO 1964」。白底與圓太陽的紅色以及與金色字體的搭配，帶有極強的現代感，簡潔有力而美觀，讓人印象深刻。五環標誌的5種顏色，被用來識別會場場區。所有會場的標識都採取統一的字體。日文字體採用「Gothic」，羅馬字體採用「Neue Haas Grotesk」（現Helvetica)，被登載在了「設計指南手冊」上。

東京奧運海報。

這次奧運會的海報，也成為經典，從攝影到排版，極具視覺衝擊力。第一次在廁所門上採用男女圖標也起源於東京奧運會，之後一直得到沿用。這些平面設計和溝通設計，也對之後的城市設計產生了極大的影響。東京奧運會，讓全世界見識到日本的設計能力，在國際上獲得了極高的評價。而這時，距離1958年日本在倫敦受媒體羞辱，才僅僅過去6年！這次奧運會過後，設計像中國的廣場舞一樣，在日本全國各地開花。一批又一批優秀的日本設計師崛起，形成了國際上首屈一指的日本設計力量！

回首日本設計的「黑歷史」，我們看到了很多中國現在的影子。從1978年改革開放至今，中國經濟取得了舉世矚目的成就，但提到「中國製造」，還是令人尷尬的廉價印象階段。我們經歷過「設計陣痛」，抄襲、山寨，一度充斥著中低端市場，滿街隨處可見的山寨商品。但隨著知識版權意識的增強，知識教育水平的提高，我們也開始湧現出越來越多優秀的中國設計師。走出國門的建築師馬岩松，刷屏國際時裝週的「蓋婭傳說」的創始人熊英，2016年，4項國際設計大獎「大滿貫」獲得者，工業設計師時曉曦……

沉下心來多做實事，隨著中國經濟實力的不斷提高，相信中國設計的崛起，也一定指日可待！未來可期！

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】