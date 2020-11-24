習近平倡健康碼國際互認機制：各國現況一覽

11月22日結束的20國集團峰會（G20 Summit）上，中國國家主席習近平提出希望建立基於核酸檢測結果的國際健康碼互認機制，呼籲各國參與，共同搭建「快捷通道」以便人員有序往來。然而這種倡議也引起一些疑慮，除了部分國家針對個人信息隱私等方面的輿情考慮之外，各國目前是否有可供互認的「健康碼機制」？各國在疫情追蹤上都採取哪些方法？

在中國內地，民眾自由選擇在微信、支付寶或各省應用程式來提交個人信息、從而獲取屬於自己的健康碼。需要申報的信息包括個人信息健康狀況、旅遊史、居住地、及是否接觸過疑似或確診肺炎病患等。通過定位功能，平台可獲取用戶過去14天的活動軌跡，將用戶根據風險等級，分為紅、黃、綠三色健康碼。在進入居民區、辦公場所等各類場所、搭乘公共交通工具時需要出示健康碼，只有綠色健康碼才可自由出入。

韓國

繼韓國今年5月至6月間在夜店、教會和俱樂部等場所爆發的群組感染案例，韓國政府於7月份在全國推出了強制性的以二維碼出行的政策，用於追蹤確診人員接觸者。不過，這類二維碼只在政府列明的高危場所使用，包括夜店、酒吧、卡拉OK房、物流中心、室內運動設施、大型私營教育設施和自助餐廳。

所有到訪這些場所的人員均需要下載手機應用程式，通過掃描二維碼的方式，其個人信息會被系統記錄下來，若有這些公共場所出現確診案例，政府便可以通過系統錄入的到訪者記錄，與同時期訪客聯繫並進行核酸檢測。

韓國一夜店在今年5月爆發群組案例，政府至5月14日檢測3萬5千人。（Getty）

除此之外，韓國早在3月就開始對確診者實施密切的追蹤，通過銀行卡交易記錄、監控錄像和手機服務商的位置追蹤功能，極為詳盡的記錄下確診人員的活動軌跡，並將其公布於政府網站上。

新加坡、澳大利亞

9月中旬，新加坡政府推出了採用藍牙技術的便攜式防疫器派發給民眾使用，其使用方法和運作原理與3月起投入使用的手機追蹤程式TraceTogether相同，在與其他應用程式或防疫器使用者接觸時，設備會通過藍牙功能交換信號，從而留下接觸記錄。事後若有人確診，政府部門則可以通過其手機或便攜防疫器上留下的記錄，與患者潛伏期內有接觸的人士取得聯繫。

這種使用藍牙的技術避免用戶數據被上傳到中央伺服器，而只將數據保存在用戶的設備上，就繞開了用戶私隱的問題。澳大利亞政府也採納了該疫情追蹤程式系統。

除了追蹤程式以外，新加坡從5月起開始逐步推行安全出行（SafeEntry）的出入登記系統，不斷增加需要進行出入登記的場所，而民眾可自行選擇用身份證上的條形碼、手機二維碼或者應用程式在出入這些場所時進行登記。目前，政府要求所有企業對員工和來訪者進行登記，此外除了常見的飲食、休閒娛樂場所，需要掃碼或手動出入登記的還包括各類教育機構、醫療設施、酒店、超市、商場和社區活動設施等等。

新加坡政府在手機應用程式之餘，後續還推出了實體的便攜防疫器，為許多不適用智能手機的人群提供便利。（新加坡政府官方網站）

印度

印度在今年推出的「健康橋」（Aarogya Setu ）應用程式通過藍牙和定位功能來確定用戶是否接觸過確診患者，一旦有人確診，系統會調出用戶的與其他人接觸的位置、時間等數據，分析評估接觸者的風險等級，確診患者將以紅色標記，被定為高危和安全的用戶則將以橙色和綠色作為標示。

印度政府規定所有工作者及生活在隔離區的民眾都必須使用這一應用程式。

新西蘭

新西蘭亦在今年5月推出了手機應用程式和「掃碼」追蹤系統，便於民眾外出時通過掃描到訪場所的二維碼的方式，記錄自己的活動軌跡。目前，新西蘭政府要求所有商家必須在其入口展示其二維碼，巴士、火車、渡輪、共享汽車等公共交通企業也被要求提供二維碼供乘客使用。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）將該應用程式形容為民眾出行的「數字日記」，政府鼓勵民眾使用，但仍以自願為大原則。

新西蘭政府要求所有商戶在入口處展示各自的二維碼，方便民眾掃碼記錄。（Getty）

截至9月17日，全國約有223萬用戶登記使用該程式，月佔總人口（510萬）的44%。

德國

德國的 Corona-Warn-App疫情追蹤程式在今年7月份推出，其運作模式與新加坡的應用程式類似，通過藍牙技術掃描用戶周邊的設備，交換各自的識別碼，用戶的位置信息不會被上傳至中央伺服器。一旦有用戶確診，可以自願在應用程式上上傳其識別碼，並被系統用於通知其他用戶。每天早上，使用該程式的民眾就可以打開手機，確認程式上是綠色的安全提醒，還是紅色的接觸確診患者的警告，從而進行下一步的檢測或隔離。