尼日利亞花花公子「播種」有成　摟6名懷孕女友IG「放閃」

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尼日利亞花花公子麥克（Pretty Mike）一向行事高調，不吝PO照分享自己奢靡的生活，在IG上擁有31萬名粉絲，日前他分享和6位「大腹便便」的懷孕女友一同出席名人婚禮的照片，並透露「我們會組成一個大家庭」，大膽作風引發熱議。

尼日利亞網紅Pretty Mike與6位已懷孕女友：

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根據英媒《每日郵報》報道，近日麥克參加尼日利亞名人婚禮時竟帶着6位孕婦出席，他身穿炫彩奪目的粉紅色西裝，站在一群身穿銀色套裝的孕婦中間，更一一撫摸她們的孕肚，反而成為整場婚禮的焦點。

麥克在IG上曝光這組照片後，引起網友熱議，不過他也表示這並不是拍戲惡搞，「我們將會組成一個大家庭，過上最好的生活」，再度掀起話題。

麥克時常在IG上高調曝光私生活，他與多名女子交往，穿着奢靡浮誇，而成為網絡名人。不過，麥克過去也因作風大膽而引發爭議，他曾在2017年因在公開場合用鐵鍊條將女友綑住，如同「遛狗」般的逛大街而遭到懲罰。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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