新冠肺炎背後的「影子疫情」：駭人的性別暴力事件

疫症橫行，性別暴力事件同樣駭人，這亦即是聯合國提出、像影子一樣隨着疫情來臨的「影子疫情」。 圖、文：國際培幼會

圖中這些數字並不是疫情的確診或死亡人數，而是同樣駭人的性別暴力事件數字。（培幼會提供）

在過去的12個月內，全球就有2.43億女性經歷由另一半施加的肢體暴力或性暴力，佔了15至49歲女性人口的18%。

或許你會認為疫情令街道上少了人，會間接令案件減少，不過，現實總比幻想殘酷。

英國一項調查發現在第一輪防疫隔離措施實施後，每五個女性就有一個經歷了街頭騷擾，包括遭遇吹口哨或喊叫聲挑逗、被跟蹤、遭受不情願的性或肢體接觸等等。另一項調查則揭示51%女孩在今年六月後曾在公眾地方經歷性騷擾，比例驚人。

「留在家中，不外出不就好了？」

培幼會在烏拉圭派發圖書，以簡單圖畫和生動有趣的表達方式，教導孩子保持衛生以對抗疫情，以及在遇上性別暴力事件時如何處理及舉報。（培幼會提供）

數據告訴我們一個可怕的事實，加害者很可能是我們最親密的人！

在印度開始封城後的第三個星期，塔拉致電當地的家庭暴力舉報熱線。塔拉的丈夫在婚後15年以來常常以暴力對待塔拉，但她都吞聲忍氣捱過去。但封城令塔拉不能藉工作之名減少見面，倆口子在家中日夜雙對，磨擦增多，丈夫打她和羞辱她的次數亦更趨頻密。「我活在持續的恐嚇之中，我不知道何時會激起丈夫的情緒。」她在求助電話中低聲說道，因為她很怕丈夫和奶奶會發現。

封城之下，女性仍需外出購買日常用品、處理各樣事務，但社會無法為她們提供一個在防疫與防止性暴力層面都安全可靠的環境。培幼會在秘魯的巴士車身上設廣告，呼籲大眾關注女性安全及權益。（培幼會提供）

塔拉的遭遇並不罕見，研究顯示有30%的暴力事件都是由另一半一手造成，有多於三分一被謀殺的女性是被現任或前任伴侶所害。香港婦女中心協會的婦女求助熱線在疫症首兩個月接獲的家暴求助個案，較上年同期上升逾一倍。組織表示社區隔離措施逼使受害人與加害者朝夕相對，求助困難，未能及時獲得資訊和援助，法庭亦暫停服務以致未能申請法律文件，女性只能繼續忍受家暴，也有求助個案因社工在家工作，未能即時聯繫，於報警後約一星期才被安排入住庇護中心，期間的安全令人關注。

全球統計數字亦得出相似結論，只有少於四成受害者會尋求協助，少於一成會報警求助。當中不少是因為全日都與加害者共處一室而未能找到機會與外界聯絡、相關援助單位因忙於應對疫情而暫停服務、無法藉社交活動聯絡可信任的人，又或是因封城令未能離家求助。對小孩子來說，父母生活壓力變大，或將情緒轉嫁給孩子。學校停課令孩子失去了向學校師長、社工求救的一扇窗，老師也無法及早察覺家暴事件，容易釀成悲劇。

世界各地的性別暴力事件都不約而同地大幅上升，更有很多女性被謀殺，拯救女孩的工作刻不容緩。（培幼會提供）

齊心抗疫

這幾個月，我們常把「齊心抗疫」掛在口邊。其實，我們都可以用相同的心態去面對來勢洶洶的影子疫情，正視社區中女性的「疫」境，幫助女性脫離險境。

除了要求各國政府與跨國組織立即加強求助服務、完善現行措施和在學校及社區推行教育等，培幼會也在全球多個地區以單張和廣播宣傳、增加熱線電話、提供心理支援等，以應付因疫情而加劇的性別暴力。

非洲烏干達有上萬個女性在疫情期間遭受性別暴力，培幼會在當地設立24小時熱線電話幫助受肢體暴力、性暴力和虐待的女性，求助中心的14位專家和衛生工作者，為她們在社區隔離措施中尋找最符合需要又最安全的解決方案。（培幼會提供）

疫情下，我們或多或少都開始對數字麻木。就讓我們記得每一個數字背後，都是一條寶貴的生命，他與她，都不只是一個冰冷的數字。我們可以多留意身邊的人有沒有異常的傷勢、情緒和行為，鼓勵疑受性別暴力傷害的女性求助。我們可以在自己能力範圍內表達我們對性別暴力的關心，推動更多人和機構去為女性做得更多，抓緊影子，拯救生命。