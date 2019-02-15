【造假？】廣西岑溪2018年GDP急跌近4成　官方：統計標準有調整

廣西岑溪市2018年度的本地生產總值（GDP）近日備受外界關注，根據官方數據，2018年的GDP為196.06億元（人民幣．下同），較2017年的312.56億元大幅減少約116億元，跌幅高達37.27%。 面對質疑，岑溪市統計局相關人員向內媒解釋，稱GDP降低是統計方法和標準調整所致，「總的來說還是提升的」。

廣西岑溪市（圖）官方發布數據顯示，2018年全市GDP數據按年降37%，引發外界關注。（網上圖片）

據內媒《澎湃新聞》報道指出，廣西岑溪市在2019年離退休幹部迎春座談會上，通報全市2018年的經濟和社會發展情況。其中提到GDP為196.06億元，固定資產投資77.52億元（同比增長18.4%），工業用電量、工業投資、工業稅收分別增長37.4%、27.5%和8%。

由於此前官方公布2017年的GDP為312.56億元，固定資產投資308.58億元，結果兩者相比之下，一年之間GDP就大幅下降37.27%，固定資產投資更跌至77.52億元，與「同比增長18.4%」的官方說法有明顯差異。

GDP數據創5年新低

岑溪市統計局相關人員周四（14日）回應內媒查詢時解釋，由於去年統計體制改革，對過去的GDP和固定資產投資的統計方法、標準作出調整。今次是按照廣西的要求進行統計，故某些企業無法計入相關數據，因而出現數據下降的情況，「但是總的來說還是提升的。」

值得留意是，岑溪市往年的官方數據顯示，2015年GDP為239.61億元，增長8.2%；2016年GDP達到270.45億元；2017年GDP增長到312.56億元。換言之，2018年的GDP數據是至少5年來最低。

（澎湃新聞）