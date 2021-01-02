港澳基本法研究會會長王振民：香港的明天在哪裏？

跌宕起伏的2020年已經過去，對香港來說，在內外變局的衝擊下，這無疑是關鍵一年。在總結2020年的同時，很多人也在發問：香港的明天在哪裏？中央對香港前景又有怎樣的倡議與規劃？ 《紫荊》雜誌2021年1月號刊發清華大學港澳研究中心主任、中國全國港澳研究會副會長、香港基本法澳門基本法研究會會長王振民演講整理成的文章《香港的明天在哪裏》，該文通過剖析香港面臨的三重衝擊和困局，給出百年大變局下香港該有的選擇。對處在十字路口的香港來說，讀懂自身在中國現代化進程中的角色和地位，尤為迫切。 經授權，《香港01》對該文予以刊發。

全面建設社會主義現代化國家是中國今天所處的座標方位。面對2021年全面建設社會主義現代化國家新徵程的正式開啟，「一國兩制」下的香港本應一如既往大有用武之地，可以繼續利用其獨特的優勢，發揮其獨特的作用，繼續成就自己，成就國家，成就世界。

但是，目前香港處在狀況極其複雜的十字路口，面臨三重衝擊或者說困局。首先要破解這些困局，香港才能繼續發展自己，繼續發揮對國家和世界積極正面的作用。在此重大關鍵十字路口，香港的選擇是什麼？香港的明天在哪裏？提出這個問題，供大家思考。

香港與國家的現代化建設：發展了自己，貢獻了國家，奉獻了世界

長期以來，香港與國家現代化建設密不可分。這可從40年前國家的「三件大事」說起。1980年鄧小平先生提出國家面臨的三件大事：反對霸權主義，維護世界和平；實現國家統一；「四化」建設（即現代化建設）。要完成這三件大事需要新的思路和政策，特別是後兩件大事——國家統一和「四化」建設存在內在矛盾和衝突。

按照當時的思路和政策，如果要實現統一，只有使用武力這一條路，這就要全民皆兵，現代化建設也就難以正常進行；反之，如果要推進「四化」建設，就只能推遲統一進程。怎樣才能把二者統一起來，同時推進？這是鄧小平那一代領導人要破解的難題。

王振民曾先後出任澳門基本法委員會委員、香港基本法委員會委員及中聯辦法律部部長等職。（林若勤攝）

相比大陸，台港澳都是比較「現代化」的地方。中國可否既能夠實現國家統一，又能夠保留台港澳的現代化，還能讓台港澳的現代化服務於國家整體的現代化建設，而且還有利於促進世界和平、促進人類共同發展，把這三件大事一起推動，做到「一舉三得」乃至「一舉四得」？辦法是有的。這就是和平統一、「一國兩制」，以此取代原來的武力統一、「一國一制」。只有和平統一、「一國兩制」才能同時推進上述三件大事齊頭並進。基於這樣的考慮，首先形成了和平解決香港問題的12條方針政策，之後才有中英、中葡成功談判，才有基本法的制定，把12條方針政策法律化、制度化。

香港澳門回歸祖國之後，「一國兩制」在香港、澳門得到成功實踐。我們說成功主要是對應當年的三件大事：第一，實現了港澳的順利、和平回歸，大大推進了國家統一進程。第二，港澳保持了資本主義制度不變，保持並提升了自己的現代化水平。第三，港澳極大助力了國家的「四化」建設，也就是現代化建設。第四，中英、中葡以和平方式解決爭端，實現雙贏，推動了世界的和平穩定。基於這些方面，我們說「一國兩制」的實踐非常成功。

的確，多年來，港澳緊隨國家改革開放和現代化建設步伐，發展了自己，貢獻了國家，奉獻了世界，實現了「三贏」甚至「多贏」的局面。當時有媒體說香港是中國「會下金蛋的鵝」。2018年11月12日習近平主席在會見香港澳門各界慶祝國家改革開放40周年訪問團時的講話已經對此做了很好的概括。他說，在國家改革開放進程中，港澳所處的地位是獨特的，港澳同胞所作出的貢獻是重大的，所發揮的作用是不可替代的。這體現在六個方面：一是投資興業的龍頭作用。二是市場經濟的示範作用。三是體制改革的助推作用。四是雙向開放的橋樑作用。五是先行先試的試點作用。六是城市管理的借鑑作用。此外，40多年來，港澳人士還做了大量公益事業，無償捐助內地教科文衛體和扶貧濟困等公益事業，愛心灑遍中華大地。

今天在新時代國家改革開放和現代化建設進程中，香港、澳門仍然具有特殊地位和獨特優勢，仍然可以發揮不可替代的作用。正如習近平主席所說，未來港澳要更加積極主動助力國家全面開放，更加積極主動融入國家發展大局，更加積極主動參與國家治理實踐，更加積極主動促進國際人文交流。

國家的方位和香港的困局 先解自己的局才能更好發展自我、成就國家

經過數代人多年持續不斷、艱苦卓絕的努力，今年中國終於全面建成小康社會，完成了脱貧攻堅的各項任務，歷史性解決了絕對貧困問題，建設了覆蓋超過13億人的世界最大規模社會保障體系，中華民族擺脱貧困的夢想終於得以實現。同時，面對百年未遇之大疫情，國家付出巨大努力和代價，有效控制了疫情，成為第一個基本控制疫情、全面恢復增長的主要經濟體，在疫情防控和經濟恢復上都走在世界最前列。

今年10月中共十九屆五中全會提出的「十四五」規劃綱要建議，明確了國家下一步發展的目標是全面建設社會主義現代化國家，2035年基本實現社會主義現代化。未來五年是乘勢而上、開啟全面建設社會主義現代化國家新徵程的第一個五年。

這就是國家今天所處的歷史方位。港澳要繼續參與、服務國家的現代化建設，就必須了解當前國家發展的座標方位。面對即將開啟的全面建設社會主義現代化國家的新徵程，香港本來可以繼續利用其獨特的優勢，發揮其獨特的作用，繼續成就自己，成就國家，成就世界，聯通中西，融合南北。

然而，非常遺憾的是，今日香港面臨重重困局，舉步維艱，深陷各種泥潭不能自拔。當務之急是如何先破解這些困局、危局，才能講如何重新出發，更好發展自己並融入國家發展。

當前，香港正處於十字路口，路況複雜，險象叢生，面臨三重衝擊，或者說深陷三重困局：

第一，2019年「修例風波」使得香港幾乎到了失控的邊緣，面臨「二戰」後最嚴峻的政治形勢，所引發的治理危機尚未徹底解除。「修例風波」不僅嚴重危害香港本地的安全，而且嚴重衝擊國家安全。如何擺脱這個政治困局？2020年從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，制定實施了香港國安法，香港正在恢復法治和秩序。是堅決徹底吿別「港獨」激進勢力，堅決維護「一國兩制」大局，或者仍然曖昧彷徨，功虧一簣，繼續做「開明紳士」？這是擺在大家面前第一道必答題。

曠日持久的香港修例風波，嚴重撕裂香港社會，給香港造成嚴峻危機。（李澤彤攝）

第二，隨着近年中美戰略博弈不斷升級，美國對中國極限施壓，香港不僅無法獨善其身，而且首當其衝。儘管美國也從香港「一國兩制」實踐中獲益良多，一直給予高度評價，2019年7月美國國務院發佈的《全球投資環境報吿》還把香港描述為全球投資的「絕佳目的地」。但是為了遏制中國發展，美國無論如何不會放過香港這隻「會下金蛋的鵝」。在百年未有之大變局下，在這場百年未遇之大博弈中，是與自己的祖國堅定地站在一起，或者還可以作出其他選擇？正在考驗每一個人！

第三，如何處置百年未有之疫情的巨大沖擊。目前香港疫情無法得到有效控制。疫情一天控制不住，經濟社會生活就一天無法恢復。要控制疫情，就必須對個人自由進行必要合理的限制，這是千百年來人類與瘟疫做鬥爭、付出巨大代價和犧牲總結出來的經驗教訓，無關意識形態，無關中國西方，無關政治體制，就是地地道道的科學問題。如果大家仍然正常享有各種自由，好像什麼事情都沒有發生一樣，疫情就無法控制！道理就是這麼簡單，這麼殘酷！是放棄意識形態，以全體港人的安全福祉為目的，堅決果斷學習祖國內地，向祖國看齊，立即先加入國內大循環，還是向西方看齊，繼續學習西方「佛系抗疫」？我們必須做出負責任的選擇。

國家現代化能否實現與香港是否繁榮的關係：國家斷然不會把現代化能否實現建立在香港是否繁榮基礎之上

有人認為，正因為香港對國家改革開放和現代化建設如此重要，發揮的作用如此巨大和不可代替，因此只要破壞香港，就可以破壞國家的改革開放和現代化建設，以此達到遏制中國發展的目的。據說在「修例風波」期間，這也是「港獨」激進勢力圈內非常主流的一個觀點，難怪他們那麼沒有底線地破壞香港！

其實，這個問題早在1982年9月24日鄧小平先生會見英國首相戴卓爾（Margaret Thatcher）時已經回答過。他說：「現在人們議論最多的是，如果香港不能繼續保持繁榮，就會影響中國的四化建設。我認為，影響不能說沒有，但說會在很大程度上影響中國的建設，這個估計不正確。如果中國把四化建設能否實現放在香港是否繁榮上，那末這個決策本身就是不正確的。人們還議論香港外資撤走的問題。只要我們的政策適當，走了還會回來的。」英國領導人威脅如果中國一定要宣布收回香港，就會「帶來災難性的影響」。鄧小平回答：「那我們要勇敢地面對這個災難，做出決策」。

這就是中央對港政策幾十年未變、也永遠不會改變的底線！在1982年改革開放之初，國家對香港的倚重和需要遠遠超過今天，國家領導人仍然能夠作出這樣的判斷，並據此作出決策、對國家建設謀篇佈局。如果今天還有人試圖「綁架」香港來要挾中國，把香港作為「人質」逼中國在重大原則問題上讓步，國家的答案更是不言自明！

正如前文所言，40多年來香港對國家改革開放和現代化建設的角色、作用一直是積極正面的，實現了「一國兩制」下的多贏，形成了「香港好，國家好；國家好，香港更好」的良性循環。今天即便面臨極其嚴峻複雜的形勢，國家依然會盡力保護香港，幫助香港恢復秩序，鼓勵香港繼續發展積極正面作用，但是國家斷然不會把整個國家的前途命運、把國家現代化能否實現如此大事建立在香港是否繁榮基礎之上。40年前鄧小平先生的話今天仍然適用：「影響不能說沒有，但說會在很大程度上影響中國的建設，這個估計不正確。」如果中國把改革開放和現代化建設能否實現放在香港是否繁榮上，這個決策本身就是不正確的。有香港參與，國家改革開放和現代化建設可能更快、更順利；如果沒有香港參與，國家依然要改革開放，現代化建設終究還是要正常進行。

總之，無論發生什麼樣的事情，無論香港能否參與、是否願意參與，國家都要繼續改革開放，都要堅定全面推進社會主義現代化建設，一定能夠實現民族偉大復興。但是不管什麼原因，如果香港錯失這一千載難逢的歷史機遇，國家當然有很大的損失，但終究是可以承受的。但是香港呢？如果長期陷入各種困局不能自拔，不能快刀斬亂麻，迅速撥亂反正，做正確的事情，香港的明天在哪裏？除了自己的祖國，還有哪個國家會真心救香港、幫香港？

十字路口的選擇：百年變局藴含百年希望

中國的現代化建設是人類歷史上最大規模的經濟、社會大變革，14億人整體邁入現代社會，其規模超過目前所有發達國家的總和，將徹底改寫現代化的世界版圖。但中國的現代化是極具開放和包容性的，而且是和平的。中國已經連續十多年是世界上大部分國家和地區（120多個）最大的貿易伙伴，是全球毫無爭議最大和最有潛力的市場。作為最快基本控制新冠肺炎疫情和最先復甦的主要經濟體，中國為全球經濟回暖帶來了希望。如何利用中國的機會進一步發展自己，成就全世界？

香港的反修例示威遊行中，常常有人舉美國國旗，「美國因素」成為香港問題的關鍵外部力量。（AP）

世界最大對沖基金公司——橋水公司創始人達里奧（Ray Dalio）2020年10月24日在英國《金融時報》寫道：中國每天都在以非凡的方式取得成功，但是長期的反華偏見使得國際社會錯失中國發展的紅利。他列舉了一些方面，如中美民眾教育水平、生產力、財政穩健、資產增長大於債務積累等方面，中國比美國更具有優勢。最大的市場加上更高水平、更高層次的開放和現代化建設，中國為全世界提供了重大機遇。問題是西方要放棄對中國長期的傲慢與偏見。

香港是否也存在這樣的傲慢和偏見，影響了「一國兩制」的實踐？我們必須認識到一個基本事實：香港是中國的之一，不是中國的唯一；但中國是香港的唯一，不是香港的之一。祖國、母親沒得選擇，是唯一和永遠的，是唯一永遠真正可靠的靠山和後盾。香港如果離開祖國，不僅會迷失發展方向，而且必將失去一切。

國家對香港「一國兩制」的基本方針政策沒有任何改變，可謂穩如泰山：香港是中國的例外，但不是中國之外，這是「一國兩制」的精髓，是各利益相關方在香港互動的基本規則和禮節。在尊重中國主權前提下，我們願意與全世界分享香港的機會，樂見香港與世界保持密切聯繫，繼續對全世界開放。保持「一國兩制」大局，仍然符合各方利益，是最大公約數，國家一直在為此而努力。

百年變局藴含百年希望。在追求民族復興百年夢想過程中，全國人民都不想落下香港，有香港參與真好，人人都希望與香港750萬同胞一起建設我們的國家和我們的家園，共同見證民族偉大復興，不要「遙知兄弟登高處，遍插茱萸少一人」！包括港澳台在內中國34個省、自治區、直轄市和特別行政區，56個民族一個都不能缺席，都要參加進來，共同奉獻，共享榮光，否則就是不完整的復興！最起碼不要幫助他人阻止自己國家的發展！

在此重大關鍵十字路口，香港何去何從，我們必須做出對歷史、對全體港人、對子孫萬代高度負責的選擇！正確答案是唯一的、十分清楚的，不容含糊，關鍵是果敢、遠見和責任心！