快手香港上市　00後結他女歌手為何有份敲鑼開市？

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-06 16:43

周五（5日），快手科技在港交所正式掛牌上市，股票代碼為1024。由於疫情原因，上市儀式在北京的快手總部的一間會議室內舉辦。快手邀請了六位平台上的創作者來現場敲響開市鑼，分別是廣州的女裝帶貨主播羋姐、牛津大學博士戴偉、四川甘孜的藏族姑娘迷藏卓瑪、音樂達人陳逗逗、美食領域的超人氣達人陝西老喬、貴州「侗家七仙女」發起人兼扶貧第一書記吳玉聖。 快手創辦人宿華表示，曾設想過快手上市的情形，「敲鑼的應該是快手的忠實用戶」。

從左到右依次為羋姐、老喬、迷藏卓瑪、戴博士、陳逗逗、吳玉聖。（網上圖片）

女裝帶貨主播羋姐

羋姐是一位主打女裝帶貨的快手主播，目前已經擁有近1000萬名追蹤者。她每晚7點準時在直播間開播，每場直播都要持續超過五個小時以上。與其他帶貨主播不同的是，羋姐擁有自主服裝品牌「羋蕊」，還在廣州開辦了自己的服裝廠，通過快手直播將貨物售出。

隨著羋姐的直播熱度上漲，粉絲量及貨品銷量亦不斷提升。在2020年6月廣州首屆直播節上，羋姐開播40分鐘成交額破1000萬元（人民幣，下同），全日成交額達8100萬元。

自2019年4月加入快手的羋姐，回顧自己在快手近兩年的時間表示，「我特別感謝快手，以后我會努力讓自己成為一名值得快手驕傲的電商主播」。

美食達人陝西老喬

今年63歲的老喬，與兒子小喬合作創建「陝西老喬小喬父子檔」，已經在快手平台上發布了近1500個美食視頻，視頻內容多以陝西面食為主。因為老喬的視頻內容操作性強、地域風格突出，收獲了近600萬名追蹤者。

據了解，老喬曾於2000年在當地開過一間肉類熟食店。2016年，在兒子小喬的建議下，成為了一名美食博主。父子倆還成立了自己的品牌，專業生產陝西油潑辣子，每批辣子三四天就能賣完。老喬表示，「我兒子把我做飯的教程和吃飯的視頻傳到了快手上，沒想到還給我弄火了，這主要還是咱陝西美食美得很！要不哪有那麼多人愛看我這老頭子」。

藏族姑娘迷藏卓瑪

迷藏卓瑪原名格絨卓姆，23歲的她在快手擁有206萬名粉絲。家在四川甘孜的她2017年開始玩快手，偶然的走紅是因為一次父親用手機拍攝她採挖虫草。除了挖虫草和鬆茸，卓瑪也在視頻裡展示藏人的生活風貌，放牦牛、吃烤肉、打酥油茶、跳民族舞蹈。還被人成為「鬆茸西施」。

2019年，卓瑪與當地村民們成立的合作社在5個月的採摘季賺了300多萬元，幾百位村民從中受益。美國《時代》周刊在她的故事中觀察到了中國最偏遠地區的人們如何通過技術致富，只念過小學的她還受邀前往清華大學培訓。在接到快手上市敲鑼邀請時，她還吃驚的說道，「這個是真的嗎，我可以敲鑼？我真的有點不敢相信」。

牛津大學博士戴偉

戴偉(David G. Evans)畢業於英國牛津大學，目前是北京化工大學特聘教授。可以說一口流利普通話的戴偉，自2011年起，開始為中小學生做化學科普，常去民工子弟學校和偏遠山區的學校，教孩子們做有趣的實驗，普及化學知識。2018年他開通了「戴博士實驗室」的快手帳號，開始利用短視頻進行科學的普及，單條視頻最高播放量突破了一千萬，收獲超過891萬的粉絲。

戴偉在敲鑼現場表示，「我每年去了不少的學校、科技館，見到了不少的孩子，但是中國這麼大，孩子這麼多，還是覺得效率太低了。快手給我們很多的機會，不管你在哪，只要有手機有網絡，都能看到我們的化學實驗」。

00後音樂達人陳逗逗

原名陳曉敏的陳逗逗，是一名來自安徽滁州的00后女孩。2013年開始接觸快手的她，在快手平台上已經上傳了200多個視頻。視頻內容多為她結他彈唱，而唱歌時，她喜歡抖動眉毛，也被粉絲們稱為「快手第一眉毛殺」。目前，陳逗逗已經在快手擁有2000萬名追蹤者，她表示，「對我來說是個新的起點，今后我想認真唱歌，踏實對待這份工作」。

「侗家七仙女」發起人吳玉聖

快手帳號「侗家七仙女」展示侗寨美食、民俗、風光等，目前有超過一百萬名追蹤者關注。此帳號由貴州黎平縣蓋寶村扶貧第一書記吳玉聖發起。2018年2月14日，吳玉聖來到蓋寶村，發現蓋寶村風光優美，但卻不被人熟知，經過思考他決定在快手上對村子進行宣傳。於是他在村子中挑選了七名能歌善舞的女孩，組成了「侗家七仙女」，因為在侗族傳說中，天庭的七仙女下凡到侗鄉洗澡，看到侗族人勤勞朴實，便將仙歌撒到侗鄉。

在帳號創立以來，「侗家七仙女」通過直播、短視頻的方式展現侗族村寨的日常生活，推動當地經濟發展。三年來，侗家七仙女參與公益直播800多場，帶貨超1.3億元。在敲鑼現場，吳玉聖表示，「兩年來在快手宣傳侗寨的美景，帶動了旅游發展，現在有很多年輕人回到家鄉創業，我們村也通過快手增加了收入」。