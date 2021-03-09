福原愛婚變｜「台灣男生不可嫁」　日本姑娘家事引發兩岸論戰

撰文： 郭雪筠 最後更新日期： 2021-03-09 14:54

福原愛事件，大陸一面倒地「站愛醬、反台男」，以後出了什麼事情，民意也很可能第一時間「支持所有台灣的反方」。 日本乒乓球選手福原愛和台灣乒乓球選手江宏傑的甜蜜婚姻，曾經被兩岸媒體津津樂道，日前兩人傳出婚姻生變。先是傳出江宏傑及其家人用不尊重(甚至是羞辱)的態度對待福原愛，而後日本媒體報道福原愛疑似出軌的消息。

清官難斷家務事，這是每次夫妻鬧糾紛大陸輿論的常見態度。若按照現有資料來分析，男方態度上有問題，女方的「疑似出軌」也讓人難以站隊。日本輿論對於福原愛跟男姓友人出去的事情多持反面態度，台灣輿論亦是如此，從原先的同情福原愛、到質疑她說謊。

最有趣的當屬中國大陸的一面倒態度。在大內媒體及輿論中，疑似出軌被淡化，反而更多是「江宏傑配不上福原愛」、「台灣男生不可嫁」、「別嫁台灣人」等——稍微留意大陸輿論就可以發現，此次事件非常「地圖炮」(大陸網絡語，以地域刻板印象來論斷人)。

若此次福原愛找的不是台灣男人，而是大陸人，大陸輿論會否如此一面倒，值得思索。

福原愛在中國大陸有高人氣，被大陸民眾看作「自家閨女」。（VCG）

福原愛事件，看在台灣民意中顯得不可思議，福原愛是日本人，而且表現得也並非完美，大陸輿論怎會如此一面倒？

這終究，還是兩岸問題。

綜觀此次大陸輿論場，除了「台男糟糕」這個主流聲音之外，連鳳梨、台灣政治等相關議題都被拿出來說。福原愛，這個講東北腔的日本姑娘，在大陸民眾眼中「東北就是她孃家」，竟然被台灣人欺負了？

而台灣如今跟「咱們」是什麼關係？

日本傳媒曝福原愛與男子酒店過夜：

兩岸關係的真正好壞，不只是反應在國台辦說了什麼、買了多少鳳梨，更是在這種小八卦出現時，民間輿論的第一反應。這是最真實、最不掩飾的情緒。

而從此次事件大陸輿論場的高贊評論及文章，一片不理智的「地圖炮」，就可發現兩岸關係，確實已惡劣到一個極致。

兩岸民間交流，可以分成台灣人赴陸(讀書或工作)、經貿往來、陸生來台、以及兩岸婚戀。如今除了第一項之外，經貿往來未來是否限縮有待觀察，赴台陸生已是「稀有動物」。

而在兩岸婚戀上，如今嫁到台灣的大陸人也會受到同鄉質疑：台灣經濟差、對大陸人也敵對，過去做什麼？

不得不想起昔日，台灣女星大S與大陸商人汪小菲結婚的那場世紀議題。

2010那年，台灣女星嫁到大陸，非常少見，大陸熱烈歡迎，台灣媒體及輿論的焦點則在「台灣女星找大陸富豪」。2021年，十多年過去，在大陸工作的台灣女生找大陸配偶，已經成正常。

【福原愛江宏傑過去的幸福生活】（按圖放大）

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兩岸交流多了，台灣人到大陸多了，在城市工作的大陸年輕人，越來越多地在職場上碰到台灣同齡人。兩岸對彼此的情緒，卻更大了。

福原愛事件，大陸一面倒地「站愛醬、反台男」，以後出了什麼事情，民意也很可能第一時間「支持所有台灣的反方」——這與台灣民意、政府對中國大陸非常相似。

若再往進一步說，兩岸經貿高度依賴，但過去幾年，在如中美貿易戰等政治議題上，台灣政府的態度很直接「誰與中國作對我跟誰好」，如今大陸民意同樣反撲。往後，這對兩岸關係將造成什麼影響，當前人們可能還沒意識到。