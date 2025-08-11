「特普會」或能談出「大單」　任何結果對中國來說都利大於弊

美國總統特朗普與俄羅斯總統普京8月15日將在美國阿拉斯加州舉行會晤。這場「特普會」將會談出什麼效果，備受世人矚目。



俄美會晤可能達成在烏克蘭全面停火的協議。（Reuters）

中國作為俄羅斯的戰略夥伴，近幾年又多被西方指責明裡暗裡支持俄羅斯進行俄烏戰爭，自然也會高度關注「雙普會」的進程和結果，尤其是美俄關係會不會由此開始改善，中俄關係是否會因美俄關係改善而受到影響，甚至有人猜測美國在「搞定」俄羅斯之後，會不會集中力量對付中國。

中國官媒北京日報客戶端8月9日報道稱，「特普會」或能談出「大單」。

報道引述中國社科院俄歐亞所研究員張弘說，特朗普的外交總是「超出預期」，阿拉斯加會晤的成果同樣可能大大超出預期。

張弘認為，俄烏一直就停火問題僵持不下，俄美會晤可能達成在烏克蘭全面停火的協議，同時解除對俄羅斯的所有制裁，從而實現俄美關係的正常化。俄美可能談及北極開發、能源和稀土合作，選擇臨近北極的阿拉斯加可能就包含相關寓意。俄羅斯此前始終堅持要使對烏東四州和克里米亞所有領土的佔有合法化，經濟表現不佳的情況下，面對特朗普的制裁壓力，俄羅斯是否會在領土問題上有所鬆動，是阿拉斯加會晤中值得關注的問題。

2025年8月8日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮門口歡迎外國領導人來訪。（Reuters）

張弘說，特朗普一直念念不忘諾貝爾和平獎，如果此次會晤能促成俄烏停火，絕對是特朗普值得炫耀的外交和政治資產。停火後，俄美關係可能快速回暖，走向正常化，兩國可能全面恢復接觸，展開合作。而俄美關係的緩和可能使歐洲無所適從，烏克蘭也將被迫接受地緣政治損失，特朗普的戰略重心可能轉向亞太。

不過，已經打了三年多的俄烏戰爭不僅讓雙方血流成河，歐洲與美國也投入了大量資源援助烏克蘭。在俄羅斯還佔據著約20%烏克蘭國土的情勢下，特朗普要壓迫俄烏雙方實現停戰，又談何容易？

特朗普提出要俄烏雙方進行「領土互換」，實際上是拿烏克蘭的領土進行「互換」，也就是要俄羅斯停止進佔新的烏克蘭領土，變相承認俄羅斯對烏東地區和克里米亞的實際控制權。這種要求不僅烏克蘭無法接受，歐盟也不會輕易答應。

烏克蘭總統澤連斯基8月9日通過視頻講話表示，烏克蘭願意接受真正的和平解決方案，但不會在領土問題上向俄羅斯作出讓步，「沒有人會退讓，也不能退讓。烏克蘭不會將土地拱手讓人」。

2025年7月10日，意大利羅馬，圖為澤連斯基在會議上發表講話，討論未來戰後重建議題。（Reuters）

英國《每日電訊報》8月9日發文稱，特朗普與普京在阿拉斯加的峰會實際上是西方的慘敗：俄羅斯將保留大部分佔領領土，制裁措施將放寬，而美國將停止對烏軍援。文章稱，若普京成功保住戰果，這將向全球「獨裁者」釋放信號：北約不會保護盟友。1945年後建立的國際秩序正在消亡，取而代之的將是「更冷酷黑暗的新秩序」。

歐盟和烏克蘭顯然不願看到「特普會」以損害烏克蘭領土的方式來解決俄烏戰爭，但又無法阻止特朗普的特立獨行，只能要求特朗普不要甩開烏克蘭和歐盟單獨與俄羅斯談條件。特朗普對此也做出回應，稱希望美俄烏三方一起談，但如果做不到，就先舉行「特普會」，再舉行美烏峰會，並派出美國副總統萬斯到歐洲協調相關事務。

但明眼人不難看出，特朗普最看重的是自己「得分」，在不能說服普京同意烏克蘭也參加峰會的情況下，他還是要同普京先舉行峰會，敲定俄烏停戰的框架，再去施壓烏克蘭和歐盟接受這個框架。

特朗普這麼做也不全是為了一己之私。他很清楚，俄烏戰爭無休無止地打下去，美國終將受到拖累，無法全力應對美國最大的戰略對手中國。因此，特朗普寧可犧牲烏克蘭和歐盟的利益，也要試圖從俄烏戰爭中解脫出來。

普京清楚特朗普的意圖，三年多的戰爭也早已讓俄羅斯精疲力盡。如果「特普會」能基本滿足俄羅斯佔據烏東地區和克里米亞的訴求，並由此改善俄美關係，逐步解除西方對俄羅斯制裁，普京自然能對國內有所交代。因此普京很樂意前往阿拉斯加舉行「特普會」。

但普京也清楚，中國是俄羅斯能夠支撐俄烏戰爭並與美國討價還價的重要夥伴。為了打消中國對「特普會」的疑慮，普京8月8日致電中國國家主席習近平，介紹了俄美最近接觸溝通的情況，強調俄中全面戰略協作夥伴關係在任何形勢下都不會改變。

2019年6月，特朗普和習近平在大阪G20峰會上會面。（Reuters）

習近平則表示，中方樂見俄美雙方保持接觸，改善彼此關係，推動烏克蘭危機政治解決進程。

中國深知俄羅斯與西方的冰凍關係並非短期內就能改善。即使「特普會」能就俄烏停戰達成某種協議，俄烏衝突距離結束也有很長的路要走。對中國來說，「特普會」如果能夠談成俄烏部分或者全面停戰，美國至少不會在中俄貿易問題上對中國過分施壓，甚至實施「二級制裁」。

因此，無論「特普會」談出什麼結果，對中國來說都能接受，甚至利大於弊。至於美俄關係改善後，美國可能拉攏俄羅斯一起對抗中國，純粹是紙上談兵，中國基本無需為此擔憂。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

