「比我挑對象的眼光都高」　Intel為何會掉進內地性別爭議漩渦？

撰文： 戴侖 最後更新日期： 2021-03-23 20:05

最近剛剛有輿論聲音說，「耽改」電視劇（劇本改編自描寫同性戀愛情的浪漫小說）《山河令》在中國的大陸熱播「攻破了直男社會的最後一道防線」，英特爾公司就用刪除微博的舉動一腳把公眾的想象踢回了直男社會的防線之外。 事情起於英特爾官方微博發佈了一則由大陸脱口秀演員楊笠代言的產品廣告，在廣告視頻中，楊笠的台詞是「英特爾的眼光太高了，比我挑對象的眼光都高。」相應的微博文案是「看金牌投資人楊笠如何為職場電腦平反」。

作為生產電腦處理器的巨頭，英特爾此次的廣告營銷意外在性別議題上栽了跟頭。（Getty）

這則廣告創意明顯是承接了楊笠最有名的那段脱口秀表演「為什麼很多男人看上去那麼普通，卻又可以那麼自信」，在不同語境之間構成互文。

而正如楊笠因為那段表演而陷入「挑撥男女對立」的爭議漩渦一樣，英特爾請楊笠出演的這則廣告也引發了社交媒體的罵戰，不少男性認為楊笠在脱口秀中通過攻擊男性創造流量，沒資格擔任「以男性用戶為主」的英特爾產品宣傳者，甚至在語言上充滿性別對立的情緒，稱英特爾得罪了「大部分可以自己動手裝機的群體」（男性），只為了討好「連CPU和GPU都分不清的群體」（女性）。

點擊大圖觀看在面對性別爭議議題時處理的兩頭不討好的英特爾公司⇩

英特爾官方給出的回應是，「已注意到與楊笠相關推廣內容引發了廣泛爭議，這種情況並非我們的預期。多元、包容是英特爾文化的重要部分。我們充分認識並珍視我們所處的多元化世界，並致力於與各界夥伴一起創造一個包容的工作場所和社會環境。」

然後英特爾一轉身，刪除了楊笠代言視頻的微博，淘寶旗艦店也撤換掉了所有與楊笠有關的宣傳海報。

這一下把爭議當中的另一方也徹底得罪了。有自媒體作者批評英特爾「錯把微博輿論當成了民意」，文章下面的評論也有網友留言「英特爾本可以選擇『置若罔聞』，畢竟有這個閒功夫在微博上挑起事端的人95%以上都是沒有能力做出抵制Intel舉動的人群，他們連去網吧可能都不知道怎麼看電腦用的是什麼CPU。」

這也算是充分體現了互聯網「聲音放大」的效應。每一次楊笠在中國公眾面前出現所引發的性別話題，在一些評論者看來，「刻薄點講，眼界高、智力偏上的人會一笑而過，有素養、有正事、視時間為金錢的人根本無暇參與衍生話題的爭辯。」而正是英特爾在「與群氓接駁交火後」的迅速撤退，才將看不慣那些非理性發言的聲音「炸」了出來。

自媒體「三表龍門陣」認為，英特爾請楊笠做廣告「未必是一個最佳的選擇」，但可以稱得上是一件「極具冒險精神的事」。

這家晶片界的巨頭，卻用嘴上說「包容」、身體卻很誠實的事實，暴露了自己只是看中楊笠的流量，而不是所謂的「獨立、自信的精神力量」。

「為了順應流量而選擇，最終畏懼於流量而下架，為流量不惜前倨而後恭，」大陸記者易小荷認為，說到底，英特爾是沒有想好自己的目標客戶到底是誰，「錯把『群氓』當成了『主流客戶』」。

而拋開英特爾這樣用實際行動向人們展示「包容」的反面，更加值得探討的問題是，為什麼「社交媒體上愚蠢的聲音匯聚起來，總是能迸發出毀掉他人的能量？」每當性別、女權這樣的話題引發爭議，最後的結果往往以理性的聲音被淹沒作結，就連近期一檔大陸的脱口秀節目將調侃的矛頭對準了中國籃球，都能引發巨量的反彈，說參加節目的現役籃球國手「沒有恥感」。

在這樣的輿論環境下，理性思辨的空間只會越縮越小，最後剩下一種選擇：用下架代替思考，用不存在、沒來過消弭爭議。

如果碰到了更為宏大或「敏感」的議題討論，結局就更加沒有懸念。其中的危險在於，自詡弱者、動不動就情緒激憤的群氓，轉眼間就可能「對強權屈服如奴隸」。