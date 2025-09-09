中國發展有何奧秘？　30年前錢學森致信副總理的預言啟發世人

剛結束的九三閲兵通過亮相一批全球領先的新武器新裝備，讓世人看到中國軍工和科技的發展。在前段時間爆發的印巴衝突中，原產於中國的巴基斯坦殲-10CE戰機大顯身手，有力證明中國軍工和科技的進步。今年是「中國製造2025」規劃的收官之年，十年之間，中國的工業、科技成功從全球產業鏈的中低端躍上中高端，在許多領域具備全球競爭力，昔日那個遍地山寨商品的時代已經一去不復返。



高超音速導彈方隊中，受閱的包括東風-26D導彈。（新華社）

2025年9月3日， 中國北京，在抗戰勝利80周年閱兵上，解放軍士兵站在一架無人機旁。（Reuters）

去年12月，《紐約時報》專欄作家托馬斯·弗里德曼（Thomas Friedman）在訪問北京和上海後寫道：「在我們睡覺的時候，中國已在高技術製造業的所有方面都取得了巨大的飛躍。」

今年5月，《紐約時報》在《中國遠遠落後於美國的時代已經終結》一文中表示：「十來年的功夫，中國已完成從『山寨之國』到世界級產品巨擘的蜕變，有些甚至超過了西方的產品。曾經以模仿iPhone聞名的小米去年交付了13.5萬輛電動汽車，而在十年間投入100億美元後，蘋果公司放棄了生產電動汽車的計劃。中國正加速推進機器人規模化部署，並制定了大規模生產人形機器人的計劃；2023年，中國安裝的工業機器人數量超過了其他國家之和。」

上海國際客車展上展出的新能源車輛。（視覺中國）

毫無疑問，中國依然是最大的發展中國家，依然面臨「創新能力不適應高質量發展要求，產業體系整體大而不強、全而不精，關鍵核心技術受制於人狀況沒有根本改變」的困境，今後的進一步健康發展依然存在諸多亟待認真應對的重重挑戰，但無可爭辯的事實是，1978年改革開放以來，經過數十年的持續努力和勵精圖治，中國已經發生翻天覆地的變化，成功崛起為全球第二大經濟體和第一大工業國。

這樣的巨大轉變是怎麼發生的？原因當然是多方面的，是各種因素共同作用的結果，尤其是離不開改革開放的政策紅利和廣大中國人的辛勤努力。最近，筆者在網上看到的中國著名科學家錢學森在1992年寫給時任中國副總理鄒家華的信，在一定程度上能夠揭示中國發展的一個奧秘，從而為世人理解中國發展提供某種參考。

眾所周知，如今的中國是全球第一的新能源車產銷國。有數據顯示，2024年中國新能源乘用車全球佔比高達70.4％。可以說，曾經在汽車工業領域嚴重落後於西方的中國，經過改革開放以來的持續發展，正在實現彎道超車。而這一切至少在1992年錢學森寫給鄒家華的信中已埋下伏筆，今天的發展證實了錢學森的預言。

2025年，比亞迪「深圳號」汽車運輸船載6800台新能源車赴比利時。（資料圖片）

錢學森是當代中國十分重要的科學家，被譽為「中國航天之父」和「火箭之王」。1992年8月，已經81歲高齡的錢學森寫信給鄒家華，從產能、環保、國際形勢、技術可行性與現有技術基礎等方面進行分析，建議中國汽車工業應跳過用汽油柴油階段，直接進入減少環境污染的新能源階段。錢學森在信中表示：「我們決不應再等特，要立即制訂蓄電池能源的汽車計劃，迎頭趕上，力爭後來居上！」大約10來天後，鄒家華回信錢學森，不僅認為錢學森的建議「有遠見，十分重要」，已經責成國家計委科技司具體研究，而且提出中國開始展開電動汽車的研製開發計劃。

自此之後，中國開始投入人力物力攻關電動汽車的研製開發。在「八五」、「九五」、「十五」、「十一五」期間，中國持續投入資源培育電動汽車產業，在2008年前後初步形成相當規模的電動汽車整車和關鍵零部件生產能力。2012年6月，國務院發布《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012—2020年）》，提出「加快培育和發展新能源汽車產業」，「實現由汽車工業大國向汽車工業強國轉變」。後來，伴隨國家政策的有力扶持，新能源車開始快速發展，速度遠遠超出預期。時至今日，中國在新能源車領域乃至背後整個產業鏈已經具備全球領先優勢。

錢學森當年在加州理工大學任教，但當祖國需要他的時候，他義無反顧選擇回國。（視覺中國）

中國在新能源車領域的成功有力證實30年前錢學森的預言，說明在改革開放的大背景下，在政府和市場各自角色的合理協調下，深謀遠慮和持之以恆的堅持是成功的必要路徑。世間許多事情尤其是那些傑出的事業，從來都不是一蹴而就，而是要有遠見，要久久為功。過去幾十年中國發展成績的背後，離不開改革開放、市場經濟環境下的深謀遠慮和持之以恆的結合。這既是世人了解中國發展所不能忽略的一個面向，又是中國今後發展所應借鑑的經驗。

正如錢學森和新能源車的故事說明，中國的發展是長期以來努力的結果，是一代又一代人的久久為功。今後的中國只有在改革開放的大環境下持續探索政府和市場的各自合理角色，在合適的領域持續保持深謀遠慮和持之以恆的結合，才能為國家和人民帶來更大的福祉。