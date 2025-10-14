貿易戰只是歷史的插曲　綜合實力與人心才是中美競爭的決定性因素

最近，由於中國出台一連串包括稀土出口管制在內的反制措施來回應美國對中國企業的制裁，引發特朗普（Donald Trump）政府升級貿易戰，讓中美貿易、中美關係再度面臨挑戰。今年4月，特朗普的貿易戰一度攪動全球市場，讓不少人擔心本就內需不振的中國經濟會否陷入困境，但經過中美之間的來回博弈，兩國達成暫時休戰的妥協。然而最近兩國上空再度瀰漫的貿易戰陰霾，既說明特朗普的反覆無常、張狂易變，又再次說明中美之間的博弈面向將呈現常態化、長期化趨勢。

無論是從中國與特朗普的多次博弈經驗來看，還是從中美貿易、中美關係的基本現實來看，眼下突然升級的貿易戰大概率會在一段時間後達成妥協。全球化、自由貿易符合經濟規律，特朗普的逆勢而為除了會破壞美國的軟實力之外，還會對美國進口、民眾消費帶來負面衝擊，還會因為中國的反制給美國的出口、美國企業帶來負面衝擊。面對那些被貿易戰衝擊的美國選民、美國企業的不滿，特朗普的貿易戰難以持續。美國的問題在於分配不公，在於國家治理的失衡、失效，而不是全球化、自由貿易，簡單將責任歸咎於外國其實是轉移責任，終究不能解決問題。

貿易戰比拼的是不同國家的韌性。美國雖是全球第一大經濟體，金融實力和科技實力冠絕全球，但美國不同群體、不同黨派的關係高度分化，現今又面臨日益嚴峻的社會撕裂、政治極化困境。無論是前段時間特朗普與馬斯克（Elon Musk）的鬧劇還是不久前柯克（Charlie Kirk）之死的風波，都在說明美國的危機在於內部。某種程度上講，特朗普現象是美國人在危機面前病急亂投醫的結果。面對撕裂、對抗不斷惡化的社會現實，面對利益集團和民粹主義的侵蝕，品性和能力本就備受爭議的特朗普非但不能整合、團結美國，反而正在讓本就撕裂的美國雪上加霜。

2021年1月6日，數以千計的特朗普支持者衝擊華盛頓國會山。這說明美國最主要的問題在於內部治理。（Getty）

相較而言，儘管中國與美國仍在許多方面存在不容忽視的差距，中國依舊面臨諸多亟待應對的現實挑戰，但經過改革開放40多年的持續快速發展，中國已經崛起為世界第二大經濟體和第一大工業國，在許多領域具有全球影響力。

與高度分化、困於撕裂的美國不同，現階段的中國具有世界罕見的整合與調動資源的超強國家能力，能在相當程度上通過捨棄局部或短期利益來謀求中長期的整體利益。特朗普的貿易戰乃至美國對華遏制政策，又在一定程度上激發中國社會的民族主義情緒。這意味着中國在應對特朗普貿易戰的時候具有不容低估的韌性。但這離不開大量中國人的艱辛付出與犧牲自我利益，怎麼補償和救濟那些在貿易戰中利益受損的國民，怎麼平衡短期利益和中長期利益，是中國的韌性能否可持續的關鍵。

中國早已不是封閉僵化的蘇聯，美國不復當年的影響與信譽。經過數十年的交流與合作，中美早已形成密切的利益聯結。儘管無論是考慮到中美各自利益還是考慮到人類共同挑戰，中美合作、良性競爭才是最理智選擇，但從現實來看，「鬥而不破」恐怕才是今後較長時間的中美關係現狀。對於中美這樣具有全球影響的大國來說，博弈不會在短期分出勝負，不會畢其功於一役。從長遠來看，特朗普貿易戰只是歷史長河中的一個插曲，中美之間最根本的競爭是綜合實力與人心的競爭。

中國是最大的發展中國家，怎麼改善大量中下階層民眾的生存處境，怎麼激發社會活力與創造力，直接關乎中國的可持續發展。（資料圖片）

綜合實力的競爭分為硬實力、軟實力的競爭，硬實力主要是經濟、科技、軍事，軟實力主要是文化、價值觀、制度的影響力、感召力。對於中國來說，經過數十年尤其是改革開放以來的快速發展，經濟、科技、軍事的實力都已取得重大進步，但依舊面臨腐敗、官僚主義、形式主義、階層固化、高房價的侵蝕，產業體系大而不強、全而不精。中國仍有「6億人每個月的收入也就1000元人民幣」，大量企業和民眾生存艱難。中國的軟實力雖相比於改革開放前有重大提升，但與世界第二大經濟體的地位、與中國人日益增加的期待存在較大差距，是亟待補齊的短板。

人心的競爭與軟實力競爭有相似之處，但仍有區別。無論哪個國家和地區，治理的最主要目標都是讓全民滿意，都是經得起人心的長久檢驗。人心是治理的基石，是能否長治久安的決定性力量。「水能載舟，亦能覆舟」說的正是人心向背的影響。

中美的競爭歸根結底是各自的發展和治理能否解決各自問題，從而能否贏得人心的競爭。中美都是廣土眾民的大國，都具有強大的內生動力和韌性，關鍵得看哪個國家能整合、團結各自人民。對於中國來說，若能通過持續的發展和有效的治理，讓各個階層都有切實的獲得感，都能看到未來的希望，那麼，無論特朗普的貿易戰怎麼來勢洶洶，無論今後中美博弈面臨多少驚濤駭浪，都能立於不敗之地。

總之，面對突然升級的貿易戰，中國只要保持清醒和理性，認真應對，相信不久之後兩國有希望達成妥協，從而為國家發展、內部治理的改善贏得空間與時間。但從長遠來看，貿易戰只是歷史長河的插曲，面對中美難以避免的博弈常態化、長期化趨勢，中國最重要工作是發展經濟與科技，是促進公平與改善民生，是大幅提升國家治理的民主、法治、開放、公平的程度，是通過追求良政善治來贏得人心。