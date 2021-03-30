沙塵暴襲北京引出「內蒙四虎」　中共反腐一口氣「倒查20年」

撰文： 王新 最後更新日期： 2021-03-30 13:45

中共總書記習近平2021年全國兩會期間到內蒙古代表團誓言要對反腐「算總賬」，似乎並不因為內蒙古政壇已經開展了一年的涉煤腐敗查處而結束。

3月24日，內蒙古自治區黨委書記石泰峯到鄂爾多斯市聽取當地市委書記的反腐匯報時，稱當地的反腐整飭「還遠沒有到可以鳴金收兵、刀槍入庫的時候！」顯然，內蒙古這場一年前就開始的「倒查20年涉煤腐敗」專項行動還將繼續。

內蒙古政壇反腐為何要「倒查20年」，其背後有着怎樣的內幕，這場反腐風暴又將刮向何方？

2015年11月30日，江蘇省委副書記、蘇州市委書記石泰峯被提請出任江蘇省長一職。（江蘇省政府網）

緣何「倒查20年」？

根據官方媒體的報道，之所以要「倒查20年」，是因為2000年初春，一場發生在北京的罕見沙塵暴曾震撼了整個中國，而內蒙古的沙漠很快被指為這場沙塵暴的「首惡之源」。

內蒙古地區是世界上最大的露天煤礦之鄉。資料顯示，該自治區12個盟市中11個盟市有煤礦，有煤礦約523處。截至2019年，內蒙古原煤產量10.35億噸，排名在其之後的是山西9.71億噸、陝西6.34億噸。

巨量能源開採的同時，「一本萬利」的商業運作也孳生極大的官場腐敗。2020年，作為中國最大產煤地，內蒙古開始煤炭領域違規違法問題大整治。當年2月28日，內蒙古政壇針對「四虎」（雲光中、白向羣、邢雲、雲公民）腐敗案件暴露出的煤炭資源領域違規違法問題，召開專項整治工作動員部署會議。

內蒙「四虎」

如果將時光回溯20年，即2000年，內蒙古「四虎」中有三虎已羽翼豐滿。當年，雲公民是自治區政府副主席，邢雲是伊克昭盟盟委書記，白向羣是自治區團委書記。而雲光中，當時還只是和林縣委書記。

內蒙四虎圖片請點擊下圖：

之後，雲光中先後在烏海市、滿洲里、呼倫貝爾市、鄂爾多斯市等歷練，官至內蒙古自治區黨委常委、呼和浩特市委書記；白向羣后來在烏海當過市長、市委書記，又去錫林郭勒盟當了1年的盟委書記，最終成為內蒙古自治區政府副主席；邢雲離開伊克昭盟後，先後在鄂爾多斯市、包頭市工作，當過內蒙古政法委書記，後來又擔任內蒙古人大常委會原副主任；雲公民則是在2001年7月離開內蒙古去了山西，官至山西省委副書記、宣傳部長，之後又「仕而優則商」，於2006年10月回到家鄉內蒙古，先後擔任神華集團有限責任公司副董事長，中國華電集團有限公司黨組副書記、總經理，2013年底退休後曾一度被解讀為「平安着陸」。

2018年至2019年，白向羣、邢雲、雲光中、雲公民相繼被查。2020年2月24日，中紀委網站題為《內蒙古自治區系列涉煤腐敗案以案促改工作啓示》的文章指出，雲光中、邢雲、白向羣、雲公民4人所涉腐敗問題與煤炭「黑金」密切相關。

內蒙古這場並未引發足夠關注、但是力度絕對足夠大的反腐風暴低調拉開帷幕。

習近平的指示

2020年4月，中紀委官方網站的一篇文章透露，內蒙古涉煤腐敗問題已經引起了習近平的重視，且習近平對此有「重要指示批示」。

2020年2月28日的專項整治工作動員部署會議上，石泰峯提到，要對2000年以來全區煤炭資源開發利用情況進行全方位透視會診，「全面清查近20年來煤炭資源領域腐敗問題」，並要以「雷霆萬鈞之勢懲治腐敗，深挖徹查利益輸送鏈條。」

內蒙古開會一個月後，2020年3月26日，在北京，中國國家能源集團公司也召開了部署會，部署在蒙煤炭資源領域違法違規問題專項整治工作。中紀委官網4月3日題為《國家能源集團：開展內蒙古煤炭資源問題專項整治》的文章揭露，此舉「是以習近平同志為核心的黨中央交給內蒙古的重大政治任務，也是交給集團公司的重大政治任務」。

中紀委官網2020年4月3日題為《國家能源集團：開展內蒙古煤炭資源問題專項整治》的文章。（中紀委官網截圖）

之後，內蒙古政壇加大了反腐力度，多次出現「N連發」——多名官員同時被查。這些被查的官員大多涉及煤炭領域腐敗。如2020年3月25日，鄂爾多斯市人大常委會原黨組副書記、副主任劉桂花，被指「肆無忌憚，膽大妄為，在煤礦轉制和探礦權證、採礦權證審批過程中濫用職權，把工作領域作為『私人領地』，大搞權錢交易、以權謀私。」

2021年兩會期間，內蒙古紀委透露，當地一年來共立案查處涉煤腐敗案件676件，給予黨紀政務處分663人，移送司法機關92人，追繳挽回經濟損失393.27億元人民幣。

據稱，習近平3月5日在內蒙古團説出「帳總是要算的」時，會場一片寂靜。「於無聲處聽驚雷」式的壓力，讓人想起《廉政瞭望》雜誌2020年6月中旬的一篇文章。該文揭露，內蒙古銀監繫統也有多人受煤炭波及落馬，且已有央企人員被帶走協助調查。文章以耐人尋味的一句話結束：「風暴已席捲草原，或將吹向遠方……」