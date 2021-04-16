中共新編黨史壓縮「文革」篇幅　十年動亂一頁帶過

撰文： 江流 最後更新日期： 2021-04-16 19:00

在稍早前，中共出版了新編寫的《中國共產黨簡史》（以下簡稱《簡史》），以配合營造建黨百年氛圍。同樣的做法在二十年前，中共建黨80周年之際也曾出版《簡史》（2001年版）以及2010年由中共中央黨史研究室編撰的《中國共產黨歷史》第二卷（1949年10月到 1978年12月的中共黨史）。 三版中共黨史相較，各有不同。一方面是在不同歷史階段，三個版本里所收錄記述的歷史時期當然會有十年、二十年的黨史時期差；另一方面，在不同的歷史節點，中共的歷史認知也在發生變化。

中國文革十年內亂是一段飽受爭議的敏感史，在不同的歷史階段，中共對該段歷史的自我認知有不同的表述。（VCG）

這種變化尤其體現在對文革的歷史認定上。相對來講，2010年版的中共黨史與2001年版的在該部分上相差不大。引起外界注意的是2021年2月底新出版的《簡史》。原2001年版第七章「十年『文化大革命』的內亂」在新版本中不再單獨成章，而是被納入第六章、整本書中篇幅最短的章節——「社會主義的探索和曲折發展」。

事實上，新版《簡史》中，文革十年動亂只用一頁簡略描述了文革經過，強調作為政治運動的文革與文革歷史時期是有區別的，卻用了足足七頁描述「各項工作在艱難中仍然取得了重要進展」，包括一批交通運輸線和輸油管線設施相繼建成，獨立研製出「兩彈一星」，對外工作也打開新局面，迎來新中國成立後第二次建交高潮。

然而，2001年版本將文革單獨成章記錄，大篇幅描寫文革十年內亂，基本沿用了中共1981年《關於建國以來若干歷史問題的決議》對這段歷史以及毛澤東的個人評價。具體來説，它不僅描述了紅衞兵「破四舊」、抄家打人、造反派奪權、火燒英國代辦處、林彪事件等內亂，記錄了文革時期「毛澤東在全黨全軍和全國人民中的威望達到高峯，黨內個人專斷和個人崇拜現象逐漸滋長」等細節。甚至明確給出「對於『文化大革命』這一全局性的、長時間的『左』傾錯誤，毛澤東負有主要的責任」的評價。

此外，它還特意強調「導彈核武器發射實驗」「人造衞星發射」「雜交水稻培育」等該時期的科技成果「決不是『文化大革命』的成果，恰恰相反，是抵制『文化大革命』的干擾而取得的。」對同一個歷史時期，幾個版本的記錄還不僅是篇幅以及側重點上的差別，更是一種中共官方正統意識形態的傾向變化。

在打擊歷史虛無主義、修正主義等社會思潮的背景下，如《炎黃春秋》之類重新解構中共黨史的輿論陣地紛紛「失守」，從高校到中小學校也在不斷強化新「四史」，重訂中共《簡史》則只是捍衞中共意識形態安全的環節之一。

作為中國執政黨，其主導的正史必然會有一個自我合理化或者自我美化的本能，但其也反映一個自我認知問題。首先是社會上本來少談或不談，再加上事件過去得愈久，記憶愈來愈淡忘，舊事顯得愈來愈失去往昔的重要性，對於部份內地新一代而言，文革也只是中共過去百年中的一個歷史片段而已。