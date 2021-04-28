制裁大棒揮得起勁　新疆對美出口為何不降反升？

撰文： 泉野 最後更新日期： 2021-04-28 07:45

嘴巴上説着制裁，市場卻很誠實。中國海關總署新近公佈的2021年第一季度新疆對美出口數據，便是最好的佐證。 在美國禁止進口新疆部分或全部產品的大背景下，中國海關總署公佈的數據卻顯示，新疆地區今年第一季度對美國的直接出口不減反增，出口額按年增長113%，達到6,440萬美元。而新冠疫情發生前的2019年，一季度這一數額約為4,372萬美元。換言之，即便是與疫情前的2019年一季度相比，新疆對美出口額也增長了46.5%。

2020年新疆棉花產量達516.1萬噸，佔中國全國棉花總產量87.3％，新疆棉花播種面積3752.85萬畝，佔中國全國種植面積的78.92%。（新華社）

當然，這裏需要承認的是，在一季度新疆對美出口清單中，除了價值幾十萬美元的服裝之外，棉花產品基本上也確實沒有出現在其中。新疆對美出口的主要是化工產品和工業混合品，缺乏高價商品，其中最大宗的出口商品是一種廣泛用於抗癌藥物的化合物，其次是氨基酸。

這裏就存在對「事」與「勢」的辯證認識問題。就美國發布新疆棉花禁令這一「事」來説，對新疆有沒有影響？一定是有的，何況美國這一動作好比骨牌效應，歐洲不少國家也聞風起舞。但是不是真的打到了新疆的七寸？是不是真如外界所言對新疆棉花產業鏈造成毀滅性打擊？最終還是市場説了算。

而就「勢」而言，政治層面很好理解，因為新疆對於中國的戰略意義遠遠高於經濟意義，再加上中國政府對於少數民族產業長期都有保護政策，中南海一定會舉全國之力兜底和提供保障，過去不惜一切代價反恐，現如今着力改善經濟民生，雖然側重點不同，但內在思路很一致。

台灣大學歷史學系兼任副教授吳啓訥便認為，新疆真正核心的議題在於經濟，而新疆要想真正產生經濟規模，勢必需要與中國的國家整合、經濟整合進程連在一起。最大的「勢」還是依託於「內循環為主、內外雙循環體制」的新發展模式之下的中國經濟成長空間，以及中國龐大的內需市場。

由此可見，千萬不要高估政治的口水仗，也千萬不要低估經濟理性。