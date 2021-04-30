中共發佈100句黨史名言：毛澤東與習近平各佔30句

撰文： 關岭 最後更新日期： 2021-04-30 19:30

繼公佈80句百年黨慶口號之後，中共又發佈100句黨史名言。 日前，官媒《人民日報》發佈「100句名言回顧黨史100年」。百句名言絕大部分出自中共五代領導人之口。其中，毛澤東與習近平各佔30句，鄧小平14句，江澤民和胡錦濤各10句。剩餘6句，出自周恩來（2句）和劉少奇、朱德、陳雲、彭德懷（各1句）。 百句黨史名言以時間先後為序，中共建政前有23句，建政後有77句。

中共建黨百年，先後經歷毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤和習近平等五代領導人。（路透社）

第一句是毛澤東1925年在《中國社會各階級的分析》提出的「誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？這個問題是革命的首要問題」，最後一句是習近平2021年在中共黨史學習教育動員大會講話中提出的「江山就是人民，人民就是江山。」

毛澤東上榜名言，還包括「槍桿子裏面出政權」，「我們中華民族有同自己的敵人血戰到底的氣概」，「一切反動派都是紙老虎」，「十月革命一聲炮響，給我們送來了馬克思列寧主義」，「中國人從此站立起來了」，「領導我們事業的核心力量是中國共產黨，指導我們思想的理論基礎是馬克思列寧主義」，「工、農、商、學、兵、政、黨這七個方面，黨是領導一切的」等。

引人注目的是，毛澤東在《別了，司徒雷登》一文中的「中國人死都不怕，還怕困難嗎？」也上榜。這句話的全文是「多少一點困難怕什麼。封鎖吧，封鎖十年八年，中國的一切問題都解決了。中國人死都不怕，還怕困難嗎？」在中美關係緊張、西方圍堵中國的當下，重提這句話似乎意有所指。

周恩來上榜兩句名言分別是「不懂決不要裝懂，但是必須由不懂變為懂」和「活到老，學到老，改造到老」，其中後一句出自1957年反右運動期間。

劉少奇、朱德、陳雲上榜名言分別是「我們共產黨員，是近代歷史上最先進的革命者」，「我們的敵人最害怕我們的團結」，「如果説鳥是搞活經濟的話，那麼，籠子就是國家計劃」。

在百句名言中，中共建政後第一句名言是彭德懷1953年在《朝鮮停戰協定》簽訂後説的「西方侵略者幾百年來只要在東方一個海岸上架起幾尊大炮就可霸佔一個國家的時代是一去不復返了」。

圖説中共百年黨史（請點擊瀏覽大圖）

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鄧小平上榜名言包括「不管黑貓白貓，抓到老鼠就是好貓」，「走自己的道路，建設有中國特色的社會主義」，「一個國家，兩種制度」，「基本路線要管一百年，動搖不得」等。

江澤民上榜名言包括「講學習，講政治，講正氣」，「始終做到『三個代表』，是我們黨的立黨之本、執政之基、力量之源」，「黨的作風關係黨的形象，關係人心向背，關係黨的生命」等。

胡錦濤上榜名言包括「樹立和落實科學發展觀」，「實現社會和諧，建設美好社會，始終是人類孜孜以求的一個社會理想」，「黨的根基在人民、血脈在人民、力量在人民」等。

習近平上榜名言包括「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標」，「實現中華民族偉大復興，就是中華民族近代以來最偉大的夢想」，「鞋子合不合腳，自己穿了才知道」，「綠水青山就是金山銀山」，「擼起袖子加油幹」，「世上沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人」，「中國人民不惹事也不怕事，在任何困難和風險面前，腿肚子不會抖，腰桿子不會彎」等。