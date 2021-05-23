袁隆平病逝｜國士隕落　舉國同悲

撰文： 孫瀾 最後更新日期： 2021-05-23 19:30

「倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱」，幾千年來，「吃飽飯」被視作「中國人最樸素的理想」。

2021年5月22日，被譽為「世界雜交水稻之父」的中國科學巨匠袁隆平在湖南長沙病逝，享年91歲。「這位被寫進教科書的老人」，曾表達「讓所有人遠離飢餓」的畢生追求。

悼念袁隆平的內容刷爆朋友圈，長沙街頭市民在雨中為他送別，人們給予了他無上讚譽。

袁隆平同志治喪辦公室5月23日公告：茲定於2021年5月24日上午10:00在長沙市明陽山殯儀館銘德廳舉行袁隆平同志遺體送別儀式。

內地民眾雨中送別袁隆平，不少人泣不成聲（請點擊大圖瀏覽）：

內地官媒《新華每日電訊》發表評論文章，讚揚袁隆平的貢獻是為全人類作出的貢獻，建議中國政府為他下半旗誌哀，以高規格的紀念，緬懷感恩袁隆平。這一定程度上反映了中國社會的期待，因為網絡上不斷傳出「舉行國葬，降半旗致哀」的請願聲音。

袁隆平病逝的消息，引來中國內地網民集體性自發的哀悼，中國網民紛紛深切哀悼袁隆平，有人大讚袁隆平「養活了十幾億中國人」，形容是「國士無雙」，亦有人引用袁隆平的語錄「我畢生追求就是讓所有人遠離飢餓」致敬。

22日，聯合國官方微博發文悼念袁隆平：「袁隆平院士為推進糧食安全、消除貧困、造福民生作出了傑出貢獻！國士無雙，一路走好。」聯合國經濟和社會事務部表示，袁隆平研發的雜交水稻使數百萬人脱離了飢餓，他是「真正的糧食英雄」。

回顧袁隆平的生平，他一生只做了一件事——水稻研究。正如《香港01》評論文章所言：袁隆平正是今天中國公認的國士，他用一生堅持做研究致力於讓天下蒼生免於飢餓。

2004年央視節目《感動中國》給他的頒獎詞為：「他是一位真正的耕耘者。當他還是一個鄉村教師的時候，已經具有顛覆世界權威的膽識；當他名滿天下的時候，卻仍然只是專注于田疇，淡泊名利，一介農夫，播撒智慧，收穫富足。他畢生的夢想，就是讓所有的人遠離飢餓。」

中國各大傳媒發文緬懷袁隆平：

網絡上流傳的消息顯示，袁隆平病逝之前的最後一刻，還在關心他試驗田裏的水稻，這讓很多人感動不已。

據新華社消息，在中南大學湘雅醫院的病房裏，袁老的兒媳甘女士哽咽説道：「老爺子沒有留下遺言，但他還能講話時，念念不忘的還是雜交水稻事業，希望弟子們把雜交水稻事業發展好，把雜交水稻推廣好。」

5月22日，知悉袁隆逝世後，與袁隆平惺惺相惜的中國著名醫學專家鍾南山，送上簡潔而深情的緬懷之辭：

隆平大哥： 我的摯友！ 天堂裏好好休息。你已經將論文寫在祖國的大地上，有空就指導一下學生繼續「三系」攻關。 你是一個真正的、最值得我敬佩的學者。

人們在感懷他所作的貢獻的時候，也有人讚揚他對於「文革」直言不諱的批評——在「文革」中，袁隆平始終有意識地遠離政治……如今，他毫不避諱的批評當年的政治環境，激烈的批評「文革」：「每次運動，知識分子就倒掉一回，倒掉一回，又倒掉一回。向老舍這樣的大知識分子還跳湖自殺，像傅雷這樣的音樂家要剃光頭。對知識分子這麼殘酷，文化大革命真是浩劫！」

袁隆平對於「文革」批評的表達，也在輿論場上廣泛傳播，人們對於他難能可貴的、敢説真話的品質，同樣充滿讚譽。袁隆平在「文革」中收到華國鋒、聶榮臻等的保護而免遭於難。對此，有論者指出，袁隆平的「幸運」，背後是一個時代的悲哀。

國士隕落，舉國同悲。但不可避免的出現雜音，有人在網絡上發表侮辱性言論，亦有人質疑袁隆平的貢獻。北京一位網民就因為發布多條侮辱袁隆平的言論被刑拘，天津網名為「勝者為王」的一名男性網民針對袁隆平逝世在微信朋友圈發表侮辱性言論，也已被警方採取刑事強制措施。

新浪微博社區管理官方微博發布消息稱，發現有部分帳戶在微博發布傳播針對功勳英雄人物的謠言、侮辱攻擊等內容，因此對涉事帳戶做出關閉一年的處置。

對於網絡上的雜音，一位海外網民發文指：「對袁隆平，如果你因為他被（中）共稱讚表揚而不願表達哀悼，沉默就算了；如果謾罵、冷嘲熱諷，就太沒有人味兒了。每一個終生致力於讓人們的生活更好的人，都值得尊敬。袁作為一個科學家，並沒有太多政治表態，在中國已經難能可貴。和他相比，説罵他的人是垃圾，都侮辱了垃圾。」

從上述文字中不難看出，這位網民雖然對中共有異見，但仍然中肯地評價了袁隆平的貢獻。

確實，每一個終生致力於讓人們的生活更好的人，都值得尊敬。

中國知名自媒體「五嶽散人」在Twitter同樣發文指：「國內社交媒體上全是袁隆平先生，我就不湊這個熱鬧了。我看過他關於文革、三年饑饉時期的視頻，人家是明白人。如果只是因為官方高調紀念而反感，這個是大可不必的。泛政治化要不得，不能變成跟他們一樣的貨。袁老千古，當得起國士之名。」

袁老千古，他無愧於「國士」之譽。