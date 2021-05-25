台灣疫情｜「這一天遲早會來」　西媒將「防疫資優生」拉下神壇？

撰文： 伍逸豪 最後更新日期： 2021-05-25 20:00

就在台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情大爆發前夕，台灣衞福部長陳時中5月13日在英國媒體《金融城早報》（City A.M.）發表專文，強調「台灣是全球應變疫情成功的國家之一，籲請世衞組織（WHO）及國際社會體認台灣對國際社會的貢獻，台灣能幫忙創建全球衞生體系」。 文章刊出後兩天，5月15日台灣本土確診人數激增至180例，首度攀上三位數；而最後台灣亦未收到邀請函，無緣於本屆世衞大會（WHA）。對比台灣後續的疫情與防疫狀態，陳時中這篇專文顯得格外諷刺。

台灣疫情爆發前夕，衞福部長陳時中在英國媒體刊文，稱「台灣對流行肺炎的威脅有高度警覺，也知道何時該敲響警鐘」。（City A.M.網站截圖）

早在去（2020）年9月11日台灣外交部長也在同一家英國媒體刊文，稱「不讓台灣參與聯合國是國際社會的損失」，各國必須齊心合作從新冠疫情的衝擊中恢復，而「台灣已經準備好幫忙」。

不只是台灣政治人物主動投書西方媒體，自疫情蔓延全球后，西方媒體時不時把台灣作為防疫典範。「防疫資優生」這個名號，並非只是台灣自封，更包括着西方媒體在國際輿論場上的推波助瀾。

例如美國有線電視新聞網（CNN）曾稱台灣是民主國家的防疫典範；彭博社（Bloomberg）則將蔡英文選拔為2020年度的「彭博50人」（BLOOMBERG 50），盛讚蔡英文政府推出了世界上最有效的防疫對策，且在總統大選期間亦未對防疫掉以輕心，並將她譽為「台灣的新冠粉碎者」。當今（2021）年初美國疫情嚴重惡化之後，《紐約時報》更幾度讚揚台灣，1月先稱許台灣正常到「令人毛骨悚然」，3月又進一步將台灣拔高到「疫情中的『世外桃源』」。

2020年4月蔡英文在《時代》雜誌發表「台灣總統：我的國家如何預防COVID-19大爆發」專文，向世界分享台灣防疫經驗。（台灣總統府供圖）

然而，經過一年多的「高光時刻」，當全球防疫在施打疫苗而逐步邁入新階段時，台灣彷彿退回到17個月前的武漢，台灣人在疫苗、篩檢、收治等醫療資源高度缺乏之下，正在親身經歷病毒的侵襲與威脅。

就在蔡英文就職五周年的前夕，5月17日CNN率先把台灣的「成功故事」描繪為「過去式」。5月19日彭博社發了一篇專文，把台灣防線潰堤的主因指向了高度自滿、沉醉在「全球最成功」的成就裏；同樣的論調也出現在5月20日BBC的報道裡。

蔡英文就職五周年的隔天，西方媒體仍未作罷。5月21日《紐約時報》以「這一天遲早會來」來形容台灣的疫情大爆發；德國之聲專訪美國專家，建議「快速有力封城很必要」。而路透社則以質疑的口吻，報道了台灣「校正回歸」的做法。此外，《時代》雜誌也不忘參戰，直接將「虛假安全感」作為標題，還把台灣網友自豪的「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除第三級」精神標語，寫入報道之中，讓台灣再度感受到站上國際媒體的「高光時刻」。

西方媒體的「變臉」是小事，但面對更為要緊的疫苗問題，以美國為代表的西方國家，恐怕更是不會把台灣念茲在茲的「理念相近」優先於本國人民的需求，台灣必須盡快找方法自力救濟。