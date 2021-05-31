中俄6月中公布月球科研站路線圖　盤點兩國近年航空航天突破

撰文： 劉言 最後更新日期： 2021-05-31 16:25

全球太空探索會議（GLEX）6月中旬將在俄羅斯聖彼得堡舉行，據俄羅斯塔斯社5月27日報道，俄羅斯國家航天集團副總裁薩韋利耶夫（Sergey Savelyev）表示，中俄屆時將公布共建月球科研站路線圖。他的發言還表明，俄中雙方已邀請歐洲太空總署（ESA）等多個夥伴參與國際月球科研站合作，但其未有透露邀請對象是否包括美國太空總署（NASA）。

前蘇聯曾是第一個將宇航員送入太空的國家，但在載人登月方面始終未取得突破。早前有報道稱美國曾邀請俄羅斯參加「阿耳忒彌斯」登月計劃（Artemis program），但俄羅斯最終選擇拒絕美國邀請，轉而與中國聯合建造月球科研站。

俄羅斯計劃在2030年之前向月球派出第一支航天員隊伍，實現載人登月，公開報道顯示，俄羅斯國家航天集團將於6月份向俄羅斯政府提交更新後的登月計劃。

新聞中的俄羅斯國家航天集團系由俄羅斯聯邦航天局與聯合火箭航天公司合併組建，也是俄國防工業領域的第3家國家集團公司，於2015年7月13日由俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）簽署總統令確定其成立。該航天集團不僅擁有原俄羅斯聯邦航天局職權，同時擁有聯合火箭航天公司及其下屬企業，而聯合火箭航天公司幾乎囊括了俄羅斯航天領域內的所有企業、設計局與科研單位。

美國國家航空航天局（NASA）局長納爾遜（Bill Nelson）在2022財年預算提案聽證會展示中國火星車拍攝的照片，並表示中國正在努力前往月球南極。（Twitter@Christian Davenport）

中國探月工程進展迅速，嫦娥五號月球探測器於2020年底成功從月球獲得月壤樣品並帶回地球，玉兔2號探測器仍在月球背面持續探測。實際上，俄羅斯方面並非首次透露中俄雙方在登月任務合作方面的信息，2020年俄羅斯國家航天集團負責人羅戈津（Dmitry Rogozin）就曾多次表示，該集團與中國國家航天局正就月球研究項目的合作問題展開探討。去年7月，中國和俄羅斯兩國航天機構確定了國際月球科研站的合作。

2021年1月，俄羅斯國家航天集團公開表示，俄方已經退出美國宇航局（NASA）主導的「月球門户」（Gateway）空間站計劃；3月，中俄兩國政府簽署《關於合作建設國際月球科研站的諒解備忘錄》，啓動國際月球科研站的合作；4月，中俄發佈聯合聲明，正式宣佈合作建設國際月球科研站，並向所有感興趣的國家、國際組織和國際夥伴開放，就項目規劃、論證、設計、研製、實施、運營等方面合作。

俄羅斯方面首次公開提出中俄超重型運載火箭與載人飛船相互整合的想法大致在兩月前，3月17日，俄羅斯國家航天集團負責人德米特里・羅戈津（Dmitry Rogozin）向外界談到：「我相信很有可能，只要有政治意願，我們的飛船可以適應他們（中方）的火箭，反之亦然。」

5月24日，俄羅斯國家航天集團執行總監布洛申科（Alexander Bloshenko）在斯科爾科沃創新中心的「初創村」（Startup Village）會議上宣佈，俄方打算用中國的超重型運載火箭發射本國載人飛船，用於未來的登月任務。布洛申科表示，中俄目前已達成「口頭協議」，推動雙方的超重型運載火箭與載人飛船相互整合。他提到，中俄雙方已經商定將俄羅斯超重型運載火箭與中國載人飛船相整合，中國的超重型火箭也將與俄羅斯載人飛船相整合。

世界各國超級火箭（從左至右）：前蘇聯能源火箭、美國SpaceX獵鷹重型火箭、俄羅斯葉尼塞火箭、中國長征九號、美國空間發射系統1、前蘇聯N1火箭、美國土星五號、美國空間發射系統2、美國SpaceX星艦。（維基百科公有領域）

另據俄羅斯衞星通訊社報道，雖然布洛申科並未説明整合將涉及哪些航天器，但他在當天的報告中提到了俄羅斯目前正在為載人登月任務建造的「葉尼塞」（Yenisei）超重型運載火箭（有效載荷超80噸）和「鷹」（Oryol）載人飛船，以及中國新一代重型運載火箭「長征九號」和新一代載人運載火箭。

此前的俄官方聲明顯示，「葉尼塞」超重型運載火箭和「鷹」載人飛船的首次發射時間定於2028年。中國航天科技集團公司2018年公佈的信息則顯示，「長征九號」能將超過140噸的載荷送入近地軌道，還能將超過50噸的載荷送入地月轉移軌道，該系列重型運載火箭將在2028年首飛，將於2030年前後實施載人登月任務。

中國領導人習近平將探索宇宙作為中國展示其世界領先技術實力的一個核心。當下，相比經費不足的俄羅斯，中國不但有足夠的財力支持龐大的航天項目，且還能按照計劃穩步推進，「他們（中國人）設立戰略性，長期性的目標，而且為達到這些目標進行專注的，系統性的努力。」

中國近年來已在載人航天和深空探測領域取得多個突破，2020年中國發射航天器次數和質量居世界第二；在2021年，以出品「神舟」系列載人飛船和「長征」系列運載火箭聞名於世的中國航天科技集團全年發射次數有望首次突破40次。

目前中國正在全力建設自己的空間站，官方消息顯示，2021年與2022年，中國載人航天工程計劃接續實施11次發射任務，包括3次空間站艙段發射（天和核心艙及問天、夢天實驗艙）、4次貨運飛船以及4次載人飛船發射，於2022年完成空間站在軌建造，實現中國載人航天工程 「三步走」發展戰略第三步的任務目標。

探索外太空是一場具有高度戰略意義的競爭，爭奪太空話語權已成為各國戰略競爭的重要方面。同時建造空間站和月球科研站這兩個項目，對中國來説是一項大挑戰，更是一次大練兵。

十年前，美國國會通過眾議員沃爾夫（Frank Wolf）提出的法案，明文禁止美國國家航空航天局（NASA）與中國進行技術交流；十年後，中俄兩國聯手與美國展開月球競爭，太空探索風雲再起，其實大幕才剛剛開啟。