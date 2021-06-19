台灣疫情｜蔡英文獲信度大半年來跌破50%　防疫失措是致命傷

撰文： 江流 最後更新日期： 2021-06-19 20:00

蔡英文正在面臨一場詰問，一場關乎台灣新冠疫苗保障與民眾生命安全的詰問，也是對她執政能力、領導能力的一次詰問。更令她感到危機的是，這個詰問不是來自對岸，而是來自台灣的民眾。

台灣疫情嚴重，年長者可以優先接種疫苗，但台灣所支配的疫苗數量難解當前的迫切需求。目前不少具備條件的台灣人已選擇出境赴美、赴陸接種疫苗。（多維新聞）

根據台灣交通部統計，截至6月中，6月每天平均有686人赴美​​，按年增長了90%，航班方面包括華航、長榮的暑假航班也不斷增班，而台灣旅遊業有業者代辦或乾脆開設「疫苗旅團」，協助有意前往美國施打疫苗的台灣人處理相關作業。6月16日中國大陸國台辦發言人針對台人赴陸接種疫苗的問詢表示，從4月中旬至5月底，已有6.2萬在陸台胞接種疫苗。輿論將這種現象稱為台灣疫情延燒引發的機場「逃亡潮」。

人們並沒有待在家裏等待官方提供疫苗的來臨，也並不對台產新冠疫苗抱持希望，而是以個人方式自救，這在整個國際社會中都是一種獨特的解決方式。對台灣民眾來説，這是失望後的無奈選擇，是對蔡英文及民進黨政府的已然不信任。

近期的一項民調顯示，蔡英文的獲信度自2019年11月以來首次低於50%。

自5月中旬台灣疫情形勢惡化以來，台灣確診病例已達1萬多人，死亡人數也以每日兩位數的新增報告出現。在台灣，這樣的新增速度所帶來的實際感染風險與社會恐慌是可想而知的，尤其是在接種率甚至不足2%。

有感於台灣社會在應對疫情中的無力感，龍應台在社交平台發文表達對民進黨政府的不滿。（Facebook@龍應台- Lung Yingtai）

過去一段時間，台灣公眾人物站出來質疑蔡英文的不在少數，甚至對她的不信任情緒已經生出蔡英文偷打輝瑞疫苗這樣的傳聞來。防疫表現的出色與糟糕是無法掩飾，也無法話題轉移的，而執政者在其中扮演的角色與所展現出的能力也是在眾目睽睽之下被檢閲的。至於蔡英文的得分，無論是民調還是社會情緒都已經給出了答案。