中共百年十大爭議人物・王明｜少壯派大起大落　晚年以反毛為業

撰文： 關岭 最後更新日期： 2021-06-28 22:00

在中共百年黨史中，有這樣一個群體：他們是中共創始人和早期領導人，是中共建政後的領導人，是改革開放後的領導人，乃至是中共接班人，但他們均因路線鬥爭、黨內分歧等原因而失勢下台，有些人還死於非命。可以説，他們的個人命運與中共百年黨史息息相關，也是中共百年黨史的一個側面寫真。

王明原名陳紹禹，安徽六安人。1925年，正在武昌商科大學預科就讀的王明加入中共，不久到莫斯科中山大學學習，成為校長米夫（Pavel Mif）的得意弟子。同年冬王明回國。大革命失敗后王明又隨米夫去蘇聯，在莫斯科孫中山大學任教。1929年回國。次年王明以反「立三路線」為名，提出了「左」傾政治綱領。

1931年1月，中共根據共產國際的指示召開六屆四中全會，在共產國際代表米夫的一手扶植下，王明被增補為中央政治局委員，很快又成為中央政治局常委。作為一個不到27歲的一般黨員幹部，王明一躍登上中共領導崗位。1931年6月，中共總書記向忠發被捕叛變，米夫以共產國際名義指定由王明為代理總書記。

同年11月，王明隨米夫去蘇聯，任中共駐共產國際代表，並在共產國際領導機關負責處理中國黨的事務，遙控中共。王明去蘇聯前指定中央由博古（秦邦憲）負責，博古執行的仍是王明的「左」傾冒險主義。直至1935年1月遵義會議，王明「左」傾冒險主義在中央的統治才結束。

1950年10月，王明與孟慶樹夫婦偕二子赴蘇聯，身邊工作人員護送至邊境。（維基百科公有領域）

1937年全面抗戰爆發後，王明回國，被補選為中央書記處書記，他與周恩來等組成中共代表團與國民黨談判。12月王明到武漢，出任中共中央長江局書記。

中共認為，王明在長江局工作期間犯了右傾投降主義錯誤，否認抗日統一戰線中的獨立自主原則，主張抗日民族統一戰線中「一切經過統一戰線」，「一切服從統一戰線」，放棄黨對統一戰線的領導權，「給黨帶來很大損失」。1938年武漢淪陷後，中共六屆六中全會決定撤銷長江局，結束了王明對南部中國黨的領導。

為了扭轉被動局面，王明開始極力吹捧毛澤東。1940年5月3日，王明在延安「澤東青年幹部學校」開學典禮上作了《學習毛澤東》的講演，説中共一大以後毛澤東「便是我們黨的主要的領導人，便是中國革命一個優秀的領導者」。

不過，在延安整風運動中，王明拒絕參加整風，並以生病作為拒不檢查錯誤的擋箭牌，宣佈有病不能參加政治局會議，還説他同意毛澤東關於他在武漢時期所犯錯誤的結論。延安整風期間，王明曾就用藥不當的「技術事故」大做文章，説是毛澤東通過中央辦公廳主任李富春指使醫生「謀害」他，釀成一起在國際上造成重大影響的「王明中毒事件」。

從1941年至1945年，王明一直在養病或治病。1943年3月中共調整中央機構，毛澤東的領袖地位正式確立，王明不再是中央書記處成員，從此退出中共中央權力核心。1945年4月中共制定《關於若干歷史問題的決議》時，王明迫不得已表示贊同，高度讚揚毛澤東，並檢查自己的錯誤，還説對中央他作出任何政治上和組織上的結論，「我都服從接受」。中共七大時為了團結王明，仍選他為中央委員。

在1949年3月中共七屆二中全會上，王明在發言中吹捧毛澤東和《新民主主義論》，但未承認自己的錯誤。大家提出批評後，他不得已在第二次發言中作了一些檢查，説他從未反過毛澤東，「沒有想過當總書記」等。毛澤東要求王明寫一份檢查錯誤的聲明書，但王明一直沒有寫。

中共建政後，王明任政務院政法委員會副主任。1950年6月七屆三中全會，王明因病請假，會議作出《關於王明同志的決定》，要求王明將「聲明書寫好後，應即提交中央政治局審閲，並在必要時，由政治局提交以後的中央全會討論」。不久，王明便提出「請求到蘇聯醫治」，並於1950年10月趕赴蘇聯，1953年12月回國。但1956年1月王明又與夫人孟慶樹再次去蘇聯，從此直到1974年去世一直未歸。

文革開始以後，王明自然成為攻擊的目標。北京等地出現鋪天蓋地的大字標語：「打倒蘇修代理人、反革命黑幫、大叛徒王明！」王明經常被媒體作為批評和攻擊的對象，幾十萬字的《王明反革命言論集》，編印成冊，廣為流傳。王明在國內的親屬，無一例外地受到牽連，有的慘遭迫害，甚至折磨至死。

遠在蘇聯的王明寫了一系列詩詞和文章反對文革和毛澤東。他的《中共半世紀與叛徒毛澤東》一書（內地出版時書名改為《中共五十年》），堪稱他反對毛澤東的「登峰造極」之作。這本書剛編完，王明就於1974年3月27日在莫斯科病逝，享年70歲，葬於莫斯科新聖女公墓。

回望1968年12月，王明便在一首題為《生死鬥爭》的詩中寫道：「坐行都苦睡眠苦，何不飛昇到太玄？爭取生存為黨業，力求述作反毛篇。」由此可見，王明晚年的全部精力都用在了反對毛澤東身上。

王明的一生可謂大起大落。他不到27歲就成為中央政治局常委並掌握實權，但未滿一年就離開第一線。33歲時作為共產國際派來的「欽差」回國，風光一時，也是不到一年就在中共六屆六中全會後失去實權。後來成為「左」、右傾錯誤的代表人物，受到全黨批判，並客死異國。

中共黨史學家郭德宏認為，王明的一生貫穿了一條線，那就是教條主義。他精通馬克思主義理論和著作，但由於堅持教條主義，接連犯了「左」的和右的兩次錯誤，並在錯誤的道路上越走越遠。這是他的悲劇。