既有化學廳也有香港廳　人民大會堂還有哪些著名地標？

撰文： 王新 最後更新日期： 2021-07-03 20:30

6月29日上午，中共總書記習近平在人民大會堂三層金色大廳為「七一勳章」獲得者頒授獎章。6月30日晚間如果有晚宴的話，應該是在人民大會堂宴會廳舉行。

2018年3月4日，人民大會堂東大門。（視覺中國）

位於北京天安門西側的人民大會堂，一向是中共中央高層舉行重要活動的場所。可以説，它見證了最近50年的中共歷史。這座南北336米、東西206米、佔地15公頃的龐然大物，始建於1958年10月。1959年9月9日凌晨兩點毛澤東到現場視察，將之為之定名「人民大會堂」。

大會堂第一廳：金色大廳

人民大會堂金色大廳的正式名稱其實極其普通——三樓中央大廳。該廳層高14.5米，共分兩層，總面積有3,300餘平方米，周圍分佈着河南廳、重慶廳、澳門廳、萬人大會堂、小禮堂等。2009年11月17日，時任國家主席胡錦濤在這裏舉行宴會，宴請了時任美國總統奧巴馬（Obama）。

人們對金色大廳最深刻的記憶，還是在於這裏是中國最高規格新聞發佈會的場地，是中國重大政經政策動向的「窗口」。1993年3月31日下午，當時的中國國務院總理李鵬和副總理朱鎔基、鄒家華、錢其琛在三樓中央大廳舉行記者招待會，自此，全國兩會期間國務院總理記者會形成常態化、制度化。

1998年3月，朱鎔基曾在這裏説：「不管前面是地雷陣，還是萬丈深淵，我都要赴湯蹈火，一往無前，鞠躬盡瘁，死而後已。」2003年3月14日和2012年3月14日，温家寶亦兩次在此引用林則徐的名言，「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」。

中心區域：萬人大禮堂

金色大廳中層有12米寬的迴廊，有6座正門通往萬人大禮堂。説到萬人大禮堂，熟悉中國政情的人應該立刻想到每年中國全國兩會和五年一次的中共全國黨代會。

位於人民大會堂中心區域的萬人大禮堂為穹窿頂、大跨度、無立柱結構。主席台枱面寬32米，高18米，可設座300個至500個；禮堂平面呈扇面形，三層座椅（一層設座位3693個，二層3515個，三層2518個）層層梯升。坐在任何一個位置上均可看到主席台。

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萬人大禮堂禮堂一層的每個席位前都裝有會議代表電子服務單位，可進行12種語言的同聲傳譯和議案表決即時統計。

國宴舉辦地：宴會廳

宴會廳位於人民大會堂的北側，從北門進入，經風門廳。風門廳也叫北大廳，其東側有國賓會談廳，西側有國賓宴會廳。南端有8米寬、62級的漢白玉階梯通往二層宴會廳。

宴會廳東西長面積7,000多平方米，可以舉辦五千人的宴會或一萬人的酒會。廳內東、西、北環繞寬敞的二層休息廊，奶黃色的牆壁和巨大的圓形廊柱裝飾著瀝粉貼金花飾，南面有供講話和文藝演出用的主席台。

宴會廳整個大廳金碧輝煌，是舉行盛大國宴和國慶招待會的地方。中共高層每年春節前的「中共中央國務院春節團拜會」一般就在此舉行。中共中央全會閉幕會也在這裏舉行。

迎來送往的東大廳和北大廳

大會堂北門就是人們所熟悉的「部長通道」。在北大廳還設有記者採訪席，每到兩會季，國家部委的大員們會成為守在這裏的記者們的座上賓。

人民大會堂內頗有神秘感的還有東大廳，這裏是中國領導人接待外賓或舉行高級別會議的場所。歷次黨和國家領導人的見面會，也都選擇在這裏舉行。東大廳曾見證過香港、澳門回歸，見證過鄧小平和戈爾巴喬夫的歷史性握手，見證過中國加入WTO、舉辦奧運會等重要歷史瞬間，並多次見證幾代中共中央政治局常委的集體亮相。

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東大廳和北大廳算得人民大會堂諸多廳裏，上央視《新聞聯播》裏出鏡率最高的兩個廳。

有迎來也有送往。多位中共領導人的追悼會，也選擇在人民大會堂一樓大廳舉辦，比如共和國第一任總理周恩來追悼會1976年1月15日在人民大會堂北大廳舉行。1989年4月22日，中共前總書記胡耀邦的追悼會在人民大會堂中央大廳舉行。

曾經最現代化的塑料廳

化學廳是人民大會堂內唯一由中國國家部委承擔裝飾工作的廳室。建堂之初，中共領導人們認為，應以最代表「現代化」的東西命名一個廳。於是，「塑料廳」應運而生，廳內裝飾也完全是塑料製品。後來，塑料廳演進更名為化學廳，逐漸成為反映中國化工成就的專用廳。

各省大廳

人民大會堂是中國全國人民的禮堂，於是在這裏，中國34個省級行政單位都能找到代表自己的廳室。兩會期間，各省代表團也多會選在人民大會堂本省廳舉行全體會議。

2019年12月16日，十三屆全國人大常委會第四十四次委員長會議在北京人民大會堂舉行，人大委員長栗戰書背後的畫作《中華魂》，證明該會議在人民大會堂委員長廳舉行。（新華社）

其中出鏡率最高的是福建廳。

因為緊鄰舉行歡迎儀式的北大廳，所以中外領導人會談通常會選在福建廳，這使得福建廳成為人民大會堂地方廳歷史上出鏡率最高的一個地方廳室。

1982年9月24日，鄧小平在這裏會見時任英國首相戴卓爾（Margaret Hilda Thatcher），就香港前途問題進行討論。

2013年2月26日上午，中國國家主席胡錦濤與中國國民黨榮譽主席連戰握手的畫面，第十二次定格在台灣兩岸記者的相機中。2005年4月29日，時任中共總書記胡錦濤與時任中國國民黨主席連戰的首次會面，也正是在福建廳舉行了歷史性會談。

人民大會堂原本沒有香港廳和澳門廳。上世紀末，香港、澳門先後回歸中華人民共和國，人民大會堂把原來一層的西會議室改建為香港廳，在三層建了澳門廳。香港廳和澳門廳這兩個中西合璧「新成員」的到來，消除了人民大會堂內「中國版圖」不完整的遺憾。