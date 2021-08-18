做大蛋糕後要分好蛋糕　中共高層下一目標是「共同富裕」

一年一度的北戴河休假甫一結束，習近平等中共領導人的首次集體亮相，即聚焦促進共同富裕和化解金融風險議題。



8月17日，中共總書記習近平，以中央財經委員會主任身份，主持召開中央財經委員會第十次會議，中共政治局常委——國務院總理李克強、全國政協主席汪洋、中央書記處書記王滬寧，以及國務院副總理韓正，共同與會。這是7月末中共領導層隱身半個月以來，首次出現在公眾視野。

北戴河休假後，中共7常委中5人現身中央財經委員會第十次會議，聚焦促進共同富裕和化解金融風險議題。圖為2020年12月24日至25日，中共中央政治局召開民主生活會。 （新華社）

中共領導人北戴河休假之後的首次集體亮相的會議，聚焦兩大議題：研究紮實促進共同富裕問題，研究防範化解重大金融風險、做好金融穩定發展工作問題。可見這兩大議題的重要性。

習近平在講話中強調，共同富裕是社會主義的本質要求，是中國式現代化的重要特徵，要堅持以人民為中心的發展思想，在高質量發展中促進共同富裕；金融是現代經濟的核心，關係發展和安全，要遵循市場化法治化原則，統籌做好重大金融風險防範化解工作。

那麼，問題來了，習近平等中共高層，為什麼將共同富裕和化解金融風險這兩個議題擺在一起來談呢？

某種程度上，可以從上述會議內容中找到部分答案。上述會議指出：

在高質量發展中促進共同富裕，正確處理效率和公平的關係，構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，加大稅收、社保、轉移支付等調節力度並提高精準性，擴大中等收入群體比重，增加低收入群體收入，合理調節高收入，取締非法收入，形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構，促進社會公平正義，促進人的全面發展，使全體人民朝着共同富裕目標紮實邁進。



上述種種促進共同富裕的舉措，比如構建二次分配、三次分配的制度安排；形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構；以及合理調節高收入，取締非法收入等，必然觸動各方利益，特別是改革開放以來形成的先富階層的利益。這之中自然有諸多不確定性存在，自然需要防患於未然。

因此，上述會議還強調，要堅持循序漸進，對共同富裕的長期性、艱鉅性、複雜性有充分估計，鼓勵各地因地制宜探索有效路徑，總結經驗，逐步推開。而諸多不確定性可能引發的金融風險，恰恰就是其中複雜性的一種體現，需要「充分估計」。

在已經過半的2021年，防控風險成為中共的頭等大事。2020年末的中共中央經濟工作會議，將「反壟斷」、「防止資本無序擴張」納入中國2021年年度經濟工作的重點。中國最高領導人在重要場合多次強調防範和化解金融風險，促進金融穩定發展。

在中共高層看來，反壟斷、反不正當競爭，是完善社會主義市場經濟體制、推動高質量發展的內在要求，「金融創新必須在審慎監管的前提下進行」。過去一段時間，中國科網巨頭阿里巴巴、美團、滴滴等，接連遭遇反壟斷調查和強力監管，這也引發了市場波動和連鎖反應，甚至引發了外界對於中國經濟環境的擔憂。

「共同富裕是普遍富裕基礎上的差別富裕，不是同等富裕、同步富裕，更不是均貧富、殺富濟貧。」已經成為中國「高質量發展建設共同富裕示範區」浙江的省委書記袁家軍，7月19日在《浙江日報》撰文稱，但似乎並不能完全消除外界的憂慮。

今年59歲的袁家軍，仕途普遍被外界看好。（視覺中國）

共同富裕是中國特色社會主義制度優越性的集中體現，是對西方現代化和福利社會的一種超越；共同富裕是普遍富裕基礎上的差別富裕，不是同等富裕、同步富裕，更不是均貧富、殺富濟貧；共同富裕是以高質量發展為基石的共同富裕，是在做大「蛋糕」的基礎上分好「蛋糕」，是效率與公平、發展與共享的辯證統一；共同富裕是「五位一體」的全面躍升，既包括物質富裕，又涵蓋人民對美好生活嚮往的方方面面；共同富裕是共建共治共享的共同富裕，不能靠政府大包大攬，必須依靠全體人民共同奮鬥。 ——袁家軍，《忠實踐行「八八戰略」 奮力打造「重要窗口」 紮實推動高質量發展建設

袁家軍的說法顯然是中共集體意志的體現，在中共看來，共同富裕是以高質量發展為基石的共同富裕，是在做大「蛋糕」的基礎上分好「蛋糕」，是效率與公平、發展與共享的辯證統一，但中國社會上存在的「均貧富」「殺富濟貧」擔憂，也不容忽視。

或者有見及此，在此次會議中，中共高層強調，以經濟高質量發展化解系統性金融風險，防止在處置「其他領域風險」過程中引發次生金融風險，同時還指出要「做好金融市場輿情引導」。