秦城監獄裏的大佬｜魯煒：網絡沙皇登時代周刊　貪污瀆職財色兼收

2018年11月14日，在中國國家博物館舉行的一場展覽中，原中宣部副部長、國家網信辦主任魯煒的懺悔書手稿被公開展示。他在懺悔書中寫道：「我在政治上、經濟上、工作上、生活上，都犯下了嚴重的不可饒恕的錯誤，嚴重喪失了一名共產黨員基本的黨性原則和操守底線。

自己犯錯之多、之深、之惡劣，給黨的事業帶來巨大傷害，給黨的形象抹了黑。」談及妻子，魯煒稱：「我的生活作風問題使她受到了很大傷害，我們經常為此吵架，她對我完全絕望，曾經悲憤地對我說：我管不了你，但遲早共產黨會管你。」



2019年3月26日，中國浙江省寧波市中級人民法院公開宣判中宣部原副部長魯煒受賄一案，魯煒以受賄罪判處有期徒刑十四年，並處罰金人民幣300萬元。（@新華視點）

此前，中紀委發布公告，認定魯煒「嚴重違反政治紀律和政治規矩，陽奉陰違、欺騙中央，目無規矩、肆意妄為，妄議中央，干擾中央巡視，野心膨脹，公器私用，不擇手段為個人造勢，品行惡劣、匿名誣告他人，拉幫結派、搞小圈子；嚴重違反中央八項規定精神和群眾紀律，頻繁出入私人會所，大搞特權，作風粗暴、專橫跋扈；違反組織紀律，組織談話函詢時不如實說明問題；違反廉潔紀律，以權謀私，收錢斂財；違反工作紀律，對中央關於網信工作的戰略部署搞選擇性執行；以權謀色、毫無廉恥。利用職務上的便利為他人謀取利益並收受鉅額財物涉嫌受賄犯罪。魯煒身為黨的高級幹部，理想信念缺失，毫無黨性原則，對黨中央極端不忠誠，四個意識個個皆無，六大紀律項項違反，是典型的兩面人，是黨的十八大後不收斂、不知止，問題嚴重集中，群眾反映強烈，政治問題與經濟問題相互交織的典型，性質十分惡劣、情節特別嚴重。」

有媒體評論稱，中共對魯煒罪狀的嚴厲措辭為近年來罕見，「形容詞都不夠用了」。2019年3月26日，魯煒被控收受財物摺合人民幣3200多萬元，被判有期徒刑14年。由於他曾在中國網路世界呼風喚雨、權傾一時。從「中國網路守門人」、「網絡沙皇」到囚徒，其倒下在網絡世界引發無數關注。

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整頓網絡：捧紅周小平搞臭薛蠻子

1960年出生的魯煒，老家在安徽巢湖廟崗鄉魯集大隊，中學畢業後曾當過知青。1978年知青返鄉後，他在廟崗鄉魯集小學、廟崗中學當過代課老師和民辦教師。1980年，魯煒離開安徽老家，通過頂班來到廣西桂林市風動工具廠，從機械工人做到宣傳幹事。因為文筆不錯，又先後擔任過桂林市中級人民法院書記員和《廣西法制報》的記者。

1991年3月，魯煒調任新華社桂林記者站站長，開始步入仕途。初入新華社，魯煒非常勤奮，一年多發稿500多篇，發稿量在全國記者中都名列前茅。1991年，他拿了10多個獎，成為唯一囊括廣西好新聞一、二、三等獎的記者。1992年,魯煒被評為新華社十大傑出人才之一。

魯煒在桂林工作期間，可圈可點的業績是報道發生在1992年的桂林空難。1992年11月24日，一架南方航空公司的波音737客機由廣州飛往桂林，在陽朔縣上空粉碎性解體，機上133名乘客和8名機組人員無一生還。空難發生後，魯煒帶隊第一時間趕往現場，讓新華社成為第一家到達現場並報道的媒體。針對有海外報紙所稱的墜機是因為劫機打鬥所致，魯煒和同事們刊發了《桂林空難絕非劫機打鬥造成》等稿件進行闢謠，受到中央領導的讚揚。最終官方通報中所稱的飛機在空中粉碎性裂解，也是魯煒在報道中首先提出來的。

1994年魯煒出任新華社廣西分社副社長，仕途越來越順。1997年升任廣西分社社長,成為新華社內當時最年輕的正司局級領導。2001年，魯煒調入北京，任新華社副秘書長、兼任總經理室總經理，2004年5月又升任新華社副社長。

擔任副社長後，據稱魯煒組織了一個專人團隊，改變了以前對中共領導人報道中嚴肅、呆板的做法。這期間魯煒團隊塑造領導人形象的代表作包括時任國務院總理温家寶。官方媒體的報道中，温家寶的親民形象變得非常鮮明，出身天津平民家庭、下礦井與礦工一起啃吃饅頭、替農民工討薪等等。

2011年，魯煒調入北京市政府，擔任中共北京市委常委、宣傳部長和北京市副市長！2013年，魯煒升任國家網路訊息辦公室主任，開始主宰中國網路。上任後，魯煒對網路開展了系列整頓。在其操刀下，以微博為代表的社交媒體風聲鶴唳，不少網絡大V的命運被改寫。

2013年8月10日，魯煒與紀連海、陳裏、潘石屹、薛蠻子、陳彤等十多位網絡名人舉行座談交流。會上魯煒與大V們達成「堅守七條底線」共識（法律法規底線、社會主義制度底線、國家利益底線、公民合法權益底線、社會公共秩序底線、道德風尚底線和訊息真實性底線），這是魯煒對大V們的公開警示。

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10多天後，擁有千萬微博粉絲的薛蠻子因嫖娼被北京警方拘留，此事不但由官方發布消息，《新聞聯播》更用時約3分鐘報道。而和薛蠻子一起參加座談會的周小平，則從此飛黃騰達。1981年出生、此前寫過幾篇有常識錯誤正能量文章的周小平，則被魯煒看中力推，很快就成為正能量典範，並且以網絡作家身份參加了中央文藝工作座談會，出盡風頭。此後，周小平的各種官方頭銜加身，成了全國青聯委員、四川省網絡作家協會主席等。

網路大會與訪美：迎來高光時刻

2014年5月，魯煒任中共中央宣傳部副部長、中央網絡安全和訊息化領導小組辦公室主任、國家網路訊息辦公室主任，人生即將迎來巔峰時刻。

推動在浙江烏鎮舉辦世界網路大會是魯煒的主要政治功績，大會當時曾名噪一時。2014年11月，以「互聯互通，共享共治」為主題的首屆世界網路大會隆重舉行，會議期間魯煒提出了包括「尊重各國網絡主權」、「廣泛傳播正能量」等在內的九點倡議。

2014年11月，以「互聯互通，共享共治」為主題的首屆世界網路大會舉行，魯煒發言。（新華社）

2014年12月，魯煒赴美參加第七屆中美網路論壇，會上魯煒就中美網路絡關係侃侃而談，稱中美在網路問題上90%是共識，不應該把眼光盯在那10%的分歧上。此外，以參加論壇為契機，魯煒在美國東西海岸開展了密集的拜訪行程，參訪了蘋果、谷歌、微軟、臉書、亞馬遜、IBM等美國大公司，並與企業高管舉行多場會談和互動。

2015年是魯煒政治生涯最為輝煌的一年。9月，魯煒陪同國家主席習近平訪美並組織中美網路巨頭會面。同年12月，共120國參加的第二屆世界網路大會召開，習近平親臨現場並發表主旨演講。《紐約時報》稱魯煒為「中國網路守門人」，也有媒體稱其為「中國的網絡沙皇」。因為在中國網路擁有的權力，魯煒入選《時代周刊》2015年「百位最具影響力人物」，風光一時無兩。

但其經歷高光時刻之後，失勢也在一瞬間。2016年6月，魯煒卸任網信辦主任，儘管仍是中宣部副部長，但風言風語已有傳出。2017年6月，中央第八巡視組向中央網信辦領導班子反饋巡視情況，稱中央網信辦「四個意識」不強，政治生態不良，廉潔意識淡薄，巡視組還收到反映一些領導幹部的問題線索。

2017年10月24日，在延安調研的魯煒出現在新聞上，照片中他神色凝重，這也是其最後一次公開露面。2017年11月21日晚，中央紀委監察部網站宣佈魯煒涉嫌嚴重違紀，正接受組織審查，魯煒由此成為中共十九大以後首位落馬的正部級官員。